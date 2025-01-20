Самойленко Игорь
Самойленко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8803 31
|Telegram Group 1983 3
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
|Цифра ГК 2426 2
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
|Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
|РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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