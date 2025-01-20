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Самойленко Игорь



20.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на Чограйском водохранилище в Ставрополье 1
13.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на Кавказских Минеральных Водах 1
23.12.2024 «МегаФон»: ставропольцы стали чаще писать письма Деду Морозу 1
09.12.2024 «МегаФон»: ставропольцы увеличили трафик на российских видеосервисах 1
02.12.2024 «МегаФон» расширил покрытие LTE в Советском округе Ставрополья 1
25.11.2024 «МегаФон»: на Ставрополье вырос спрос на онлайн-психологов 1
20.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на подъезде к Ставрополю 1
11.11.2024 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в ставропольских аулах 1
31.10.2024 «МегаФон»: турпоток на ставропольские курорты увеличился в полтора раза 1
14.10.2024 «МегаФон» расширил LTE в ставропольских степях 1
03.10.2024 «МегаФон»: недаром помнит вся Россия: у туристов вырос интерес к «лермонтовским» местам 1
17.09.2024 «МегаФон» перевел на новые скорости Александровский район Ставрополья 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь для ставропольских студентов 1
19.08.2024 «МегаФон» вновь ускорил мобильный интернет на Ставрополье 1
05.08.2024 «МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в ставропольских селах 1
22.07.2024 На востоке Ставрополья развернули дополнительную телеком-инфраструктуру 1
10.07.2024 В Михайловске «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета 1
17.06.2024 На Кавказских Минеральных Водах связисты улучшили мобильный сигнал 1
20.05.2024 На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет 1
07.05.2024 На берегу озера Тамбукан увеличили скорость мобильного интернета 1
22.04.2024 В «городе муралов» на Ставрополье «МегаФон» ускорил мобильный интернет 1
18.04.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в столице СКФО 1
04.04.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Минеральных Водах 1
27.03.2024 На Ставрополье стали чаще покупать девайсы для прослушивания музыки 1
11.03.2024 Жители Ипатовского округа Ставрополья получили новые скорости мобильного интернета 1
04.03.2024 «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в юго-западном районе Ставрополя 1
13.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» в Андроповском округе Ставропольском крае стал быстрее 1
08.02.2024 «Мегафон» разогнал мобильный интернет на севере Ставрополья 1
29.01.2024 Скоростной интернет «МегаФона» стал быстрее на ставропольских берегах Куры и Терека 1
23.01.2024 «МегаФон» усилил LTE в районе ж/д вокзала в Ставрополе 1
13.12.2023 Еще быстрее и доступнее: «Мегафон» расширил сеть LTE на Ставрополье 1
18.10.2023 Скоростной мобильный интернет «Мегафона» пришел в ставропольские села 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Самойленко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 31
Telegram Group 1983 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Цифра ГК 2426 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 26
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 990 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Наушники - Headphones 3999 1
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