«МегаФон» расширил LTE в ставропольских степях

Жители Курского и Степновского округов Ставрополья могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в селах Варениковском, Иргаклы, Русском, Ростовановском, в поселке Графском. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании расширили частотный спектр в диапазоне 1800 МГц. Это позволило существенно увеличить скорость передачи данных и нарастить емкость сети. Теперь даже самые «тяжелые» приложения можно установить на смартфон за 10 секунд, а также скачать фильм в формате Full HD для просмотра на домашнем кинотеатре за 10 минут.

Видео остается самым популярным видом контента у жителей степных районов региона. По данным аналитиков оператора, на хостинги с кино и сериалами абоненты потратили около 40% от общего числа. Чаще всего пользователи выбирают сервис «Кинопоиск». Особый прирост показывает площадка VK Video, интерес к ней в этом году вырос на 21%.

«Наша абонентская база в регионе ежегодно увеличивается. Соответственно, растет и потребление интернет-трафика. Если еще два года назад местному жителю на востоке региона достаточно было 20 ГБ в месяц, то теперь среднемесячная норма превышает 30 ГБ. В связи с этим, мы расширяем зону покрытия и увеличиваем емкость сети», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также на востоке региона изменения коснулись жителей сел Правокумское и Ачикулак, аулов Тукуй-Мектеб и Махмуд-Мектеб, а также города Нефтекумска. Контент здесь теперь загружается быстрее, а пользоваться им с комфортом одновременно может большее число абонентов.