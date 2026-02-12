Разделы

Россия СКФО Ставропольский край Нефтекумский район Нефтекумск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск

СОБЫТИЯ


12.02.2026 T2 расширила сеть на 10 трассах в Ставропольском крае 1
09.10.2025 T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края 2
11.06.2025 Восточные границы Ставрополья получили новые скорости мобильного интернета 1
05.12.2024 МТС модернизировала сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края 2
11.11.2024 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в ставропольских аулах 2
14.10.2024 «МегаФон» расширил LTE в ставропольских степях 3
03.10.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом восточном городе Ставрополья 3
22.07.2024 На востоке Ставрополья развернули дополнительную телеком-инфраструктуру 4
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
23.03.2016 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в 42 населённых пунктах Ставрополья 1
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 3
26.08.2014 МТС обеспечила связью поселки на востоке Ставрополья 1
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
09.12.2013 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в телекоммуникации Ставропольского края 1
29.03.2000 У компании "Роснефть" появилась своя корпоративная телекоммуникационная спутниковая сеть 1

Публикаций - 19, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 10
МегаФон 10093 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3157 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
Softline - Софтлайн 3327 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Код Безопасности 712 1
Эшелон НПО 139 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
ИнСАТ - 12 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 2
Роснефть НК - нефтяная компания 533 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 6 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17173 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6216 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5192 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
ATM - Asynchronous Transfer Mode - «асинхронный способ передачи данных» - сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов 30 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32019 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4065 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2214 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4585 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1306 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 110 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 629 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2070 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5921 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Google YouTube - Видеохостинг 2919 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 586 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС 3G-сеть 121 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 234 1
VK Video - ВК Видео 16 1
Сивакозов Александр 7 4
Самойленко Игорь 55 4
Стак Александр 33 3
Владимиров Владимир 19 1
Теслин Илья 7 1
Высочина Людмила 22 1
Богацкий Михаил 1 1
Ковалев Иван 5 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1009 18
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 519 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 147 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 17 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ипатовский район - Ипатово 17 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 75 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 24 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Светлоград 12 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Изобильненский район - Изобильный 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 158396 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 702 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 113 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 24 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 81 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1694 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Благодарненский район - Благодарный 6 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Зеленокумск 8 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Россия - ЦФО - Курская область 706 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 39 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Степновский район 3 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Армения - Республика 2383 1
Беларусь - Белоруссия 6081 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 1
Польша - Республика 2004 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1925 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2241 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1568 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9691 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2563 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3402 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
