Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края

Softline усовершенствовала систему информационной безопасности в ГБУЗ Ставропольского края «Нефтекумская районная больница» и во всех относящихся к ней лечебно-профилактических учреждениях. Специалисты провайдера выполнили поставку, внедрение и пусконаладку систем защиты персональных данных на всех площадках амбулаторно-поликлинической сети районной больницы.

Для реализации проекта были выбраны программно-аппаратные комплексы и специализированное ПО производителей НПО «Эшелон», «Инфотекс», «Код безопасности» и «Лаборатория Касперского». Данные решения обеспечат высокий уровень защищенности информационной системы персональных данных Нефтекумской больницы от большинства современных киберугроз, в том числе при работе медперсонала в новой единой государственной информационной системе здравоохранения, отмечают в Softline. Таким образом, обеспечена защита персональных данных клиентов в полном соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».

Амбулаторно-поликлиническая сеть ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» включает в себя взрослую и детскую поликлиники, три участковых больницы, четыре врачебных амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов. Ежегодно больница обслуживает население не только Нефтекумского, но и жителей двух соседних районов, а также республики Дагестан. Ежемесячно в больницу обращаются за квалифицированной помощью около 15 тыс. человек.

В связи со стартом в Ставропольском крае регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 г. будут созданы защищенные сети передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты). Целью проекта является внедрение в медицинских организациях специализированных информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, а также развитие государственных информационных систем, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

Реализация данного регионального проекта потребовала усиления существующей в Нефтекумской РБ системы информационной безопасности и модернизации локальной инфраструктуры медучреждения. Для выполнения этой масштабной задачи необходимо было выбрать надежного ИТ-партнера с развитой отраслевой экспертизой, для чего руководство РБ анонсировало проведение открытых торгов. Победу одержал глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline. В течение многих лет компания аккумулировала опыт реализации проектов по обеспечению надежной защиты своих клиентов от всех видов киберугроз. На этот раз команде Softline нужно было подобрать такие средства защиты конечных точек (узлов) и криптографической защиты, которые бы полностью отвечали требованиям Федерального закона №152-ФЗ.

«В процессе общения с клиентом и на основе карты сети, предоставленной им, мы проанализировали текущее состояние имеющейся инфраструктуры всех площадок Нефтекумской больницы. Также были выявлены критерии, которым должны отвечать новые средства защиты информации, и определен необходимый уровень защищенности для соответствия требованиям Федерального закона «О персональных данных». В продуктовом портфеле Softline – лучшие решения ведущих разработчиков в области информационной безопасности. Для модернизации существующей системы медучреждения мы предложили использовать продукты отечественных вендоров, стоимость которых не превышала расходы, заложенные в ИТ-бюджет заказчика. Среди этих решений – программно-аппаратный комплекс обнаружения сетевых атак, средства защиты информации, система комплексного анализа защищенности, антивирусное программное обеспечение. Несмотря на то, что требовалось оснастить 27 площадок отделений больницы, рассредоточенных по району, команда Softline поставила и запустила в эксплуатацию все оборудование и ПО в кратчайшие сроки – всего за две недели. Таким образом, была организована эффективная защита персональных данных пациентов», – сказал Илья Теслин, руководитель департамента Softline по работе с клиентами ЮФО, СКФО.

«С помощью Softline модернизация нашей системы информационной безопасности была выполнена с соблюдением всех условий государственного контракта и в установленные сроки. Эксперты провайдера смогли подобрать надежные и эффективные средства защиты информации, полностью отвечающие строгим требованиям регуляторов и соответствующие Федеральному закону №152-ФЗ. Теперь наша инфраструктура полностью готова к реализации регионального проекта, направленного на выстраивание взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Безусловно, все это послужит еще одним стимулом для ускорения цифровой трансформации отрасли и создания необходимых условий для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения в нашем регионе», – отметил ведущий инженер ГБУЗ Ставропольского края «Нефтекумская районная больница» Михаил Богацкий.