«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в ставропольских аулах

«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в ставропольских аулах. Изменения почувствовали жители Юсуп-Кулакского, Эдельбая, Малого Барханчака и Махмуд-Мектеба. Теперь скорость мобильного интернета в этих местах достигает 85 Мбит/с.

Скорость передачи данных увеличилась в населенных пунктах Ипатовского, Благодарненского и Нефтекумского округов Ставропольского края. Для повышения качества мобильных услуг технические специалисты оператора задействовали LTE-2100. Этот диапазон частот эффективен при расширении покрытия.

Интернет в этих местах разогнался в среднем на 15%. Обладатели зеленой SIM-карты могут, например, слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, не переживая за потерю сигнала, в любой части аулов.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в регионе. Сельские жители сегодня проводят времени в Сети не меньше, чем горожане. Одному абоненту здесь нужно в среднем 17 ГБ дата-трафика в месяц. И цифра эта выросла на 11%, относительно прошлого года. Модернизация оборудования позволила обеспечить высокую скорость передачи данных для всех наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Аналитика оператора подтверждает расход гигабайтов и указывает, что самыми популярными сервисами у сельских жителей Ставрополья являются видеохостинги YouTube и «VK Видео». Большой рост показал и отечественный сервис RuTube, его стали использовать на 31% чаще. Всего же на просмотр видеоконтента абоненты здесь тратят свыше 55% от общего трафика. Второе место занимают образовательные ресурсы.