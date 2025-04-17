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Россия СКФО Ставропольский край Шпаковский район Михайловск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск


17.04.2025 Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года 1
12.11.2024 МТС модернизировала сеть сотовой связи в городе-спутнике Ставрополя 3
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь для ставропольских студентов 1
10.07.2024 В Михайловске «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета 1
06.06.2024 МТС ускорила интернет в местах отдыха у Сенгилеевского водохранилища к летнему сезону 1
28.02.2024 От окраин до центра: МТС на четверть ускорила мобильный интернет в Ставрополе 1
02.05.2023 МТС завершила покупку региональных операторов фиксированной связи ГК «Зелёная точка» 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
04.04.2017 К СЭД в системе «ДЕЛО» подключены более 1500 сотрудников органов власти Ставропольского края 1
04.04.2017 «Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
16.11.2016 «Ростелеком» на Ставрополье подключил по оптике посёлок «Вилла-Нова» и жилой район «Гармония» 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
28.04.2016 МТС в 2,5 раза расширила франчайзинговую сеть на Среднем Урале 1
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
24.02.2016 «Ростелеком» обеспечил связью подразделения МФЦ Шпаковского района Ставропольского края 3
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
08.07.2015 «МегаФон» расширил географию сетей LTE на Ставрополье 2
01.04.2015 В Аппарате Правительства Ставропольского края внедрили СЭД «Дело» 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 1
25.11.2014 «МегаФон» запустил сеть 4G в поселке Иноземцево Ставропольского края 1
19.09.2014 Абоненты «МегаФона» увеличили потребление услуг 4G+ на Ставрополье 1
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
21.04.2014 «МегаФон» запустил 4G+ в Ставропольском крае 1
21.08.2013 Завершена реконструкция котельной с применением микротурбины Capstone в Михайловске 1
05.08.2013 В администрации Пятигорска завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
19.11.2012 Шпаковский муниципальный район Ставрополья внедряет СЭД «Дело» 3
12.04.2012 «МегаФон» расширил 3G-покрытие на Ставрополье 1
19.01.2012 В Ставропольском крае создадут наноцентр стоимостью 1,3 млрд руб. 1
07.10.2011 «МегаФон» увеличил пропускную способность сети 3G в Ставропольском крае 1
22.07.2010 «МегаФон» расширяет тестовые зоны 3G в Ставропольском крае 1
29.04.2010 «Билайн» запустил 3G-сеть в 15 городах Южного региона России 1
10.03.2010 "Кровавый снег" выпал на Юге России 1

Публикаций - 42, упоминаний - 49

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9151 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 12
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 6
Ростелеком 9862 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 4
Бизнес ИТ 43 4
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 16 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 2
Крок - Croc 1782 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Электросвязь 268 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 272 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 1
Цифра ГК 2456 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 124 1
БПЦ Инжиниринг - BPC Engineering 7 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 1
Системы документооборота 498 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
X5 Group - Перекрёсток 563 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 882 1
ЭСКОМ 2 1
Ставрополь Авто Завод ГКУ 2 1
Крайтеплоэнерго СК ГУП - Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс 1 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8503 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6504 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9442 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3587 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3790 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1499 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 3
USB modem - USB модем 304 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1811 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4712 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 99 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 282 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2834 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2228 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6100 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 705 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 97 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 3
ЭОС Дело СЭД 216 2
ЭОС Дело-web 209 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
Обращения граждан 229 2
Ростелеком - Новая телефония 16 1
Google YouTube - Видеохостинг 2793 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
МТС 3G-сеть 119 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
Capstone Green Energy - Capstone Turbine Corporation 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 208 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
Высочина Людмила 22 6
Галактионова Инесса 77 3
Сивакозов Александр 7 3
Волянский Игорь 5 3
Завязкин Роман 12 2
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 2
Курашов Денис 4 2
Стак Александр 32 2
Самойленко Игорь 39 2
Широков Александр 25 1
Хоценко Виталий 7 1
Костелянец Сергей 2 1
Дементьев Александр 1 1
Танашев Руслан 17 1
Хрусталев Даниил 7 1
Радченко Елена 3 1
Никоненко Денис 1 1
Пироженко Игорь 4 1
Ройтблат Александр 2 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 93 13
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 23 10
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 18 9
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 685 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 63 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 83 7
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1658 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2448 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4943 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 1
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Дача - дачники 874 1
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CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
Международный женский день - 8 марта 356 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
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