МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка»

МТС объявила о завершении второго этапа сделки по приобретению активов ГК «Зелёная точка», предоставляющей услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в 12 городах России: МТС купила оставшиеся 49% в уставных капиталах шести региональных операторов фиксированной связи ГК «Зелёная точка» в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте и Тамбове.

В феврале 2020 г. в рамках первого этапа МТС приобрела 51% уставного капитала во всех 13 операторах связи, входящих в состав ГК «Зелёная точка» в 12 городах. Для получения полного контроля над ГК «Зелёная точка» МТС имеет право в рамках опциона в течение двух лет полностью закрыть сделку и выкупить оставшиеся 49% в семи операторах связи в остальных городах — Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

«Консолидировав основные активы «Зелёной точки» в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте и Тамбове, мы ускорим разработку конвергентных предложений, когда наши абоненты через один объединенный счет на льготных условиях подключатся к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, а также современные цифровые решения для дома, бизнеса и развлечений, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — В общей сложности после закрытия сделки свыше одного миллиона домохозяйств в 12 регионах России получат расширенный доступ к различным цифровым сервисам пользовательской экосистемы МТС»

«Впереди важный этап — объединение двух компаний. Для нас это уникальная возможность стать частью команды МТС — лидера на телекоммуникационном рынке, расширить свои технологические возможности и существенно увеличить список услуг для клиентов, — отметил генеральный директор «Зелёной точки» Сергей Костелянец. — Совместная работа и усилия команд МТС и «Зелёной точки» позволят получить значительные синергетические эффекты и дать потенциал для дальнейшего развития бизнеса».