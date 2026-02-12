Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Башкортостан Нефтекамск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Коротин Павел 31 6
|Галактионова Инесса 97 4
|Корнеев Сергей 84 2
|Хаматнурова Римма 1 1
|Исмакаева Ирина 1 1
|Пащенко Владимир 2 1
|Думикян Арсен 18 1
|Хамитов Ильдар 1 1
|Крюков Илья 1 1
|Коган Александр 10 1
|Котов Виталий 41 1
|Прянишников Николай 311 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Зимин Игорь 17 1
|Кайгородова Оксана 86 1
|Готальский Михаил 95 1
|Смирнов Вячеслав 43 1
|Бахорин Александр 10 1
|Шагалин Ринат 8 1
|Романов Олег 5 1
|Воронов Игорь 1 1
|Кривцов Андрей 1 1
|Аверкин Павел 3 1
|Богданов Ренат 1 1
|Низакаев Мансаф 3 1
|Таракин Евгений 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.