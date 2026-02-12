Разделы

Россия ПФО Башкортостан Нефтекамск

Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск

СОБЫТИЯ


12.02.2026 В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G 2
20.11.2025 В Башкирии расширили покрытие 4G на озере Саузово 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
11.09.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске 1
06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
07.02.2025 В Башкортостане увеличилось количество систем фотовидеофиксации 1
16.12.2024 Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей 1
04.09.2024 К Mango Office присоединились 19 новых городов 1
24.04.2024 Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года 1
28.06.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в 37 ресторанах ГЛОБАЛ ФУД   1
02.05.2023 МТС завершила покупку региональных операторов фиксированной связи ГК «Зелёная точка» 1
24.05.2022 МТС начала торговать подержанными смартфонами Samsung, Xiaomi и Realme по сниженным ценам 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
25.04.2017 Сергей Корнеев -

«Глобальные проекты» трансформировались во множество коротких задач

 1
08.06.2016 МТС в Башкирии расширила и ускорила сеть LTE-1800 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
25.12.2015 Абоненты МТС в Башкирии смогут прокатиться на горнолыжных курортах со скоростью 4G 1
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии 1
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан 1
09.04.2015 МТС вложит 2 млрд руб. в развитие телеком-отрасли Республики Башкортостан 1
06.04.2015 МТС запустила сеть 4G в 150 населенных пунктах Башкирии 1
11.08.2014 В «Нефтекамскводоканале» завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» 1
20.05.2013 Олег Романов: К 1 января 2013 г. Республика Башкортостан была единственным регионом, полностью готовым к эмиссии УЭК 1
27.04.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион» 1
30.11.2011 В Башкортостане создается единая сеть МФЦ для предоставления госуслуг 1
23.11.2011 Symantec защищает Башкирский государственный университет 1
20.10.2011 Российский рынок VPN приблизился к 20 млрд руб. 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
25.03.2010 Количество абонентов сети 3,5G «МегаФона» в Республике Башкортостан превысило 100 тыс. 1
27.08.2009 «Белтел» построил контакт-центр для «Уфанет» 1
22.07.2008 Выручка «Связьстроя-5» в 2007 г. выросла в 2,5 раза 1
24.01.2008 Softline в Уфе поставила для «Медтехники» ПО Microsoft и ABBYY 1
14.11.2005 "КАМАЗ" стал корпоративным клиентом "Билайн" 1
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2% 1
23.12.2003 "ТрансТелеКом" разветвляет сеть 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 14
МегаФон 10091 4
Ростелеком 10412 3
Huawei 4287 3
Softline - Софтлайн 3327 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 3
Авантаж 70 3
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 3
Samsung Electronics 10708 2
Dell EMC 5106 2
Apple Inc 12747 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
ServiceNow 95 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Салаватстекло - Уфанет 20 1
МегаФон - Smart Bazar 6 1
Broadcom - VMware 2511 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
Yandex - Яндекс 8605 1
Microsoft Corporation 25335 1
Xiaomi 2033 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
LG Electronics 3684 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9113 1
ZTE Corporation 776 1
Oracle Corporation 6902 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 514 1
Sony 6641 1
TrueConf - ТруКонф 432 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 251 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 3
X5 Group - Перекрёсток 613 3
Роснефть НК - нефтяная компания 533 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
ВТБ - ВТБ24 669 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 2
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Нефтекамскводоканал МУП 1 1
Почта России ПАО 2267 1
Газпром ПАО 1425 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1384 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 294 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 352 1
ПСБ - Промсвязьбанк 913 1
Газпром нефть 680 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Springer Nature Limited 6 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Kaspi Bank 29 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 10 1
Медтехника ГУП РБ 2 1
КамАЗ Автоприцеп 3 1
101Hotels.com 456 1
Федеральное казначейство России 1879 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5049 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 3 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
БРСК - Башкирский регистр социальных карт - Социальная карта Башкортостана 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17172 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1306 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1190 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4065 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 852 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 360 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1416 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 419 3
МТС ЦОД 37 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 2
Apple iPhone 6 4862 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7404 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 246 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 138 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1194 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 290 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 35 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 67 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 661 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Авантаж ЦОД 12 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
МТС Управляемый VPN 3 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
RRC Bento Cloud 7 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 1
МТС 3G-сеть 121 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Коротин Павел 31 6
Галактионова Инесса 97 4
Корнеев Сергей 84 2
Хаматнурова Римма 1 1
Исмакаева Ирина 1 1
Пащенко Владимир 2 1
Думикян Арсен 18 1
Хамитов Ильдар 1 1
Крюков Илья 1 1
Коган Александр 10 1
Котов Виталий 41 1
Прянишников Николай 311 1
Костелянец Сергей 2 1
Зимин Игорь 17 1
Кайгородова Оксана 86 1
Готальский Михаил 95 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Бахорин Александр 10 1
Шагалин Ринат 8 1
Романов Олег 5 1
Воронов Игорь 1 1
Кривцов Андрей 1 1
Аверкин Павел 3 1
Богданов Ренат 1 1
Низакаев Мансаф 3 1
Таракин Евгений 1 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 27
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1253 27
Россия - РФ - Российская федерация 158378 24
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 21
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 18
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 16 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3261 5
Россия - УФО - Свердловская область 1795 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 5
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Агидель 4 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 964 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2115 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 870 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 517 4
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 108 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 398 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 101 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 73 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Гафурийский район - Красноусольский 3 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Кармаскалинский район - Кармаскалы 3 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 35 3
Казахстан - Республика 5844 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4325 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1459 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3425 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1924 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1678 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 481 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1712 3
Россия - УФО - Челябинская область 1420 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2563 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1828 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Образование в России 2567 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10446 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2500 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
IDC - International Data Corporation 4944 1
Директ Инфо 9 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
CNews AWARDS - награда 556 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
