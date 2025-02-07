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В Башкортостане увеличилось количество систем фотовидеофиксации

Российский производитель и интегратор интеллектуальных транспортных систем «НПО "ИТС"» начал установку в Башкортостане дополнительных 56 комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Об этом CNews сообщили представители «НПО "ИТС"».

Компания выполнит полный комплекс работ по требованию заказчика, ЦОДД Башкортостана, включая монтаж и пусконаладку оборудования с последующей передачей в аренду на 5 лет. Комплексы уже установлены на семи самых аварийных перекрестках и участках дорог Уфы. В Стерлитамаке, Нефтекамске и Октябрьском построена необходимая инфраструктура, подготовлены закладные и опоры для монтажа. Работы по запуску комплексов фотовидеофиксации в этих городах завершатся к лету.

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Оборудование распознает типы транспортных средств и их госномера, фиксирует превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, непристегнутые ремни и разговор водителей по телефону во время движения. Благодаря использованию нейросетевых технологий, устройства могут быть настроены на выявление и других видов нарушений.

Система автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения заработала в республике 13 лет назад. И если в 2012 году в Башкортостане было 63 действующих комплекса фотовидеофиксации, то в 2024 г. 1,82 тыс. действующих комплексов.

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