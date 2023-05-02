МТС завершила покупку региональных операторов фиксированной связи ГК «Зелёная точка»

МТС объявила о завершении третьего финального этапа сделки по приобретению активов группы компаний (ГК) «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет и цифрового телевидения в 12 городах России. МТС, реализовав опцион, выкупила оставшиеся доли в размере 49% в шести региональных операторах фиксированной связи ГК «Зелёная точка» в Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

В феврале 2020 г. в рамках первого этапа сделки МТС приобрела 51-процентную долю во всех 13 операторах фиксированной связи ГК «Зелёная точка» в 12 городах России. В апреле 2021 г. в ходе второго этапа МТС купила остающиеся 49-процентные доли в семи операторах фиксированной связи ГК «Зелёная точка» в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте и Тамбове. Теперь с закрытием последнего этапа сделки МТС полностью принадлежат все 13 региональных активов ГК «Зелёная точка».

«Завершение этой сделки означает, что около одного миллиона человек в 12 городах России получают расширенный доступ к различным конвергентным сервисам экосистемы МТС – фиксированным и мобильным. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг. Преимущества таких сервисов в том, что абоненты через один объединенный счет на льготных условиях подключатся к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр Kion, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома и развлечений», – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.