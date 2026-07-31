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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галактионова Инесса

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Мобильный трафик на «Макс» станет бесплатным для пользователей 1
26.06.2026 МТС лишился почти половины своего башенного бизнеса. У него хвост из долгов на 80 миллиардов 1
26.06.2026 МТС договорилась о привлечении инвестиций в башенный бизнес 1
05.06.2026 МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона 1
05.06.2026 МТС и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона 1
05.06.2026 МТС и правительство Амурской области договорились о развитии цифровых проектов в регионе 1
04.06.2026 МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе 1
04.06.2026 МТС и правительство Хакасии договорились о развитии цифровых проектов в республике 1
03.06.2026 В МТС рассчитали сценарии запуска 5G в России 1
27.05.2026 МТС и НИУ ВШЭ договорились об обмене ИИ-компетенциями при подготовке инженерных кадров для телекома 1
19.05.2026 МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G 1
18.05.2026 МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G 1
09.04.2026 МТС и НИУ ВШЭ запустили совместный проект по подготовке инженерных кадров 1
03.04.2026 МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций 1
03.04.2026 Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи МТС 1
01.04.2026 В России созданы летающие базовые станции 4G. И это не первоапрельская шутка 1
01.04.2026 Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи МТС 1
31.03.2026 МТС и ГИТИС запускают онлайн-прослушивания для абитуриентов на платформе «МТС Линк» 1
26.03.2026 МТС и China Mobile заключили договор о долгосрочном сотрудничестве 1
10.03.2026 МТС поможет людям с нарушением слуха пользоваться голосовой связью 1
06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
27.11.2025 «Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
24.10.2025 МТС первой на рынке запускает функцию ИИ-шумоподавления в голосовых вызовах 1
16.10.2025 МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта 1
09.09.2025 МТС для нижегородцев запустила финансовый сервис «МТС Накопления» 1
18.08.2025 Алексей Кулаков назначен вице-президентом по маркетингу и клиентскому опыту МТС 1
18.07.2025 МТС развернула цифровую инфраструктуру к открытию аэропорта в Геленджике 1
09.07.2025 МТС и правительство Пермского края договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе 1
26.06.2025 МТС запустила первую российскую базовую станцию 5G 1
20.06.2025 МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей 1
20.06.2025 МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.06.2025 Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани 1
18.06.2025 МТС и «МБ Рус» запустили онлайн-продажи гибридных автомобилей 1
16.06.2025 МТС представила возможность подключать к «Яндекс Станциям» отдельный номер телефона 1
04.06.2025 МТС и «ЛизаАлерт» запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей 1
03.06.2025 МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк» 1
03.06.2025 МТС запустила тариф для звонков с умных устройств 1

Публикаций - 120, упоминаний - 131

Галактионова Инесса и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
МТС - Иртея 146 10
МегаФон 10742 10
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Philips 2099 9
Ростелеком 10948 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 4
Samsung Electronics 11064 4
Apple Inc 13154 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Telegram Group 2940 4
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 3
Philips Consumer Electronics 35 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Huawei 4675 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
МТС Сибирь макрорегион 49 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 2
МТС - БИК - Башенная инфраструктурная компания 6 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
ИКС 538 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Vodafone Group 1412 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions - РДС 34 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Amdocs 140 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 1
Почта России ПАО 2370 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 2
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family 17 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 2
Пивоварни Бочкарев 6 2
Инфрест Девелопмент - Infrest 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
ПромСвязьКапитал 85 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
ВТБ Регистратор 11 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 3 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
Правительство Кировской области 23 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация Вологды 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 41
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 21
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 16
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 6
Оповещение и уведомление - Notification 5943 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
МТС Big Data 324 7
МТС - Мой МТС 165 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
МТС Exolve 150 3
МТС Защитник 43 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 2
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 2
МТС Premium 56 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 2
МТС Вебинар.ру - COMDI 30 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 2
МТС ID - МТС ID KYC 74 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 2
МТС Telecom Platform 4 2
Seres Group - AITO SERES 14 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 11 290 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 24 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
IBM FileNet 140 1
Honor 20 - серия смартфонов 27 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Страшнов Дмитрий 111 5
Николаев Вячеслав 104 4
Воронин Павел 196 4
Заславский Григорий 12 4
Анохин Сергей 121 3
Барсегян Алексей 6 3
Путин Владимир 3454 3
Дмитриев Кирилл 120 2
Скатин Алексей 33 2
Ибрагимов Руслан 35 2
Евтушенков Феликс 30 2
Горбунов Александр 55 2
Сергеев Григорий 21 2
Каменский Андрей 10 2
Белов Виктор 60 2
Зиборова Ольга 18 2
Мишин Игорь 9 2
Юмашев Валентин 10 2
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
Помбухчан Хачатур 44 2
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
Смолин Александр 6 2
Филатов Илья 12 2
Камалов Фарид 6 2
Ольховский Андрей 2 2
Алиев Ровшан 4 2
Ханин Александр 51 2
Мишустин Михаил 787 2
Шадаев Максут 1210 2
Халин Дмитрий 56 1
Малышев Сергей 99 1
Воробьев Андрей 199 1
Мамонтов Игорь 29 1
Калинин Алексей 77 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Скоробогатова Ольга 60 1
Делицын Леонид 137 1
Иванов Сергей 405 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 17
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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