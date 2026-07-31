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Галактионова Инесса
СОБЫТИЯ
Публикаций - 120, упоминаний - 131
Галактионова Инесса и организации, системы, технологии, персоны:
|Страшнов Дмитрий 111 5
|Николаев Вячеслав 104 4
|Воронин Павел 196 4
|Заславский Григорий 12 4
|Анохин Сергей 121 3
|Барсегян Алексей 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Скатин Алексей 33 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Евтушенков Феликс 30 2
|Горбунов Александр 55 2
|Сергеев Григорий 21 2
|Каменский Андрей 10 2
|Белов Виктор 60 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Мишин Игорь 9 2
|Юмашев Валентин 10 2
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
|Помбухчан Хачатур 44 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
|Смолин Александр 6 2
|Филатов Илья 12 2
|Камалов Фарид 6 2
|Ольховский Андрей 2 2
|Алиев Ровшан 4 2
|Ханин Александр 51 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Халин Дмитрий 56 1
|Малышев Сергей 99 1
|Воробьев Андрей 199 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Калинин Алексей 77 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|Делицын Леонид 137 1
|Иванов Сергей 405 1
|Ведомости 1466 3
|Forbes - Форбс 1002 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|РИА Новости 1033 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.