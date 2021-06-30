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Галактионова Инесса


30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
03.06.2021 МТС и «Автодор» обеспечат связью федеральные скоростные автотрассы 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
08.07.2020 Аналитика МТС: по итогам полугодия продажи смартфонов в России выросли на 5,1% до 223 млрд рублей 1
08.06.2020 МТС объявила о назначении коммерческого директора B2B 1
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети 2
08.04.2020 МТС увеличила продолжительность голосового мобильного вызова до 180 минут 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
28.11.2019 МГТС сообщила о назначении генерального директора 1
30.09.2019 Гендиректор «Билайна» призвал операторов закрывать салоны связи 1
02.09.2019 МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G 1
22.08.2019 МТС и «М.Видео» объявили о партнерстве в сфере розничных продаж 1
16.08.2019 МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов 1
08.02.2019 Продажами в МТС займется замгендиректора «Почты России» 7
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 3
15.01.2019 «Почта России» и «ВТБ регистратор» заключили договор на рассылку юридически значимой корреспонденции в электронном виде 1
26.12.2018 «Почта России» автоматизировала аренду абонементных ячеек 1
23.01.2017 Сервис «Геопочта» для СМБ стал доступен в 60 городах России 1
25.06.2015 «Почта России» придумала, как заработать на персональных данных россиян 1
02.06.2015 «Почта России» презентовала отделение будущего 2
30.06.2014 «Почта России» создает единый контакт-центр для общения с клиентами 1
25.12.2013 «Почта России» выиграла тендер на печать и доставку писем ГИБДД 1
15.10.2013 Откровения уволенного топ-менеджера «Почты России»: О Минкомсвязи и госуслугах 1
10.07.2013 Коммерческим директором «Почты России» стала Инесса Галактионова 2
25.06.2013 Коммерческий директор Tele2 переходит в «Почту России» 3
25.03.2013 Оплатить услуги Tele2 в «Банке Русский Стандарт» можно без комиссии 1
07.02.2013 Абонентская база Tele2 в России составила 22,7 млн человек 1
13.09.2012 Абонентам Tele2 стала доступна услуга «Автоплатеж» «Сбербанка» 1
29.08.2012 В «Эльдорадо» начались продажи комплектов для подключения к сети Tele2 1
15.09.2011 ABBYY Recognition Server используется в новой системе электронного управления документами в 40 подразделениях Tele2 1
10.08.2011 Tele2 начинает продажи тарифа «Звони дешевле» в московских аэропортах 1
19.07.2011 Tele2 запускает продажи тарифа «Звони дешевле» на столичных АЗС 1
11.07.2011 Tele2 расширяет сеть дистрибуции в Москве 1
08.07.2011 Tele2 запустил тарифы для бизнеса во всех регионах присутствия 1
08.06.2011 Tele2 запускает в Москве доставку SIM-карт с помощью мотокурьеров 1
01.06.2011 Tele2 запустил специальную промо-программу для сотрудников 1
31.05.2011 Tele2 сформировал департамент развития розничной сети 1
01.02.2011 Александр Смолин назначен директором по развитию розничной сети Tele2 в России 1

Публикаций - 45, упоминаний - 65

Галактионова Инесса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Nokia Corporation 2453 2
Samsung Electronics 5730 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Qualcomm Technologies 1004 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Huawei 2733 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Philips 744 1
АФК Система ПАО 998 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
АйТи 753 1
Philips Consumer Electronics 5 1
Питерская группа связистов 114 1
МТС Северо-Запад 44 1
Ростелеком НСС 48 1
Почта России ПАО 1579 4
МТС банк 254 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Евросеть 892 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Еврохим МХК 43 1
Интеррос 7 1
ВТБ Регистратор 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
М.Видео m_mobile 6 1
Huawei Honor 20 - Серия смартфонов 22 1
МТС SIM-карты 35 1
Дмитриев Кирилл 93 2
Солдатенков Сергей 113 1
Чичерин Георгий 2 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Солтаденков Сергей 1 1
Беляков Сергей 8 1
Ольховский Евгений 3 1
Петров Константин 2 1
Зименков Андрей 5 1
Барсегян Алексей 4 1
Медведев Владислав 10 1
Белов Виктор 26 1
Клебанова Юлия 16 1
Мандрон Ярослав 9 1
Ушацкий Андрей 100 1
Скатин Алексей 33 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Кузнецов Павел 13 1
Малышев Сергей 46 1
Рейман Леонид 422 1
Подгузов Николай 27 1
Корня Алексей 73 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Украина 3398 3
Россия - Невинномысск 21 2
Россия - Михайловск 20 2
Россия - Амурская область 321 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - Элиста 66 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Тамбов 208 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - Калининградская область 542 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Великая Отечественная война 123 1
РИА Новости 654 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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