Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Галактионова Инесса
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Публикаций - 45, упоминаний - 65
Галактионова Инесса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Солдатенков Сергей 113 1
|Чичерин Георгий 2 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Солтаденков Сергей 1 1
|Беляков Сергей 8 1
|Ольховский Евгений 3 1
|Петров Константин 2 1
|Зименков Андрей 5 1
|Барсегян Алексей 4 1
|Медведев Владислав 10 1
|Белов Виктор 26 1
|Клебанова Юлия 16 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Скатин Алексей 33 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Малышев Сергей 46 1
|Рейман Леонид 422 1
|Подгузов Николай 27 1
|Корня Алексей 73 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Лацанич Василь 92 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|Великая Отечественная война 123 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru