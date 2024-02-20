Нижегородцы смогут оформить eSIM МТС в Telegram

МТС сообщила о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, а процесс покупки займет около пяти минут.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором нижегородцам необходимо убедиться, что устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через «МТС ID» пользователь сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.

«В прошлом году мы дали возможность своим клиентам заказывать SIM-карту внутри популярного мессенджера. Услуга вызвала интерес у пользователей, теперь через бот можно получить номер без визита в магазин и доставки. По нашим данным, 56% россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами, для них это простой и быстрый способ купить eSIM и сразу же выйти на связь. С технологической точки зрения, Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству», – сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт – мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, – это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% – это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте. Больше всего поклонников современной технологии живет в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове.