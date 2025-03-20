Образовательная платформа МТС «Поколение М» и ГИТИС запустили программу онлайн-отбора абитуриентов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в вуз пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн- отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Внедрение инноваций в различные области жизни социума, в том числе в образование, – важная миссия МТС как технологического отраслевого лидера. С помощью цифровых решений экосистемы и технологической экспертизы МТС ежегодно реализует около ста социальных проектов, которые сфокусированы на достижении устойчивых положительных изменений в обществе. Повышение технологичности образования в любой области, а тем более в креативной и творческой, это всегда вызов, и мы рады, что взаимодействие «МТС Линка» и ГИТИСа стало отраслевым бенчмарком в части успешной интеграции цифровых технологий в процесс отбора абитуриентов в театральный вуз. У программы впечатляющие результаты. Вот уже четвертый год мы помогаем тысячам школьникам со всей страны, которые грезят о театральных подмостках, воплотить мечту в жизнь и принять участие в отборе в комфортной для них обстановке. И в прошлом году, например, пять из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли участники нашего проекта, прошедшие первый тур прослушиваний онлайн», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», – сказал ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» проходит на два факультета: актерский факультет и факультет новых направлений сценических искусств (кафедра саунд-драмы). Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Абитуриенты факультета новых направлений сценических искусств, помимо чтецкой программы, аналогичной актерскому факультету, пройдут прослушивания по сольному пению: исполнение не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием минусовой фонограммы (обязательно на флеш-накопителе, принесенном поступающим) и микрофона. Фонограмма на любом другом носителе (СD-диск, смартфон и т. п.) не может быть использована во время данного творческого испытания, но использование музыкальных инструментов (гитары, аккордеона и т. п.) для аккомпанемента вокальному произведению возможно. Приветствуется владение абитуриентом любыми музыкальными инструментами. Возможны дополнительные задания комиссии, в том числе по исполнению небольших сценических этюдов на предложенную тему, а также исполнению по просьбе комиссии различных заданий на проверку музыкальности, чувства ритма, способности музыкального фантазировании, импровизации, а также музыкально-сценических этюдов.