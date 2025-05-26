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ЛизаАлерт ПСО LizaAlert Поисково-спасательная организация
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» был создан в октябре 2010 года. и занимается поиском пропавших людей как в лесу, так и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе. Отряд также выступает с законодательными инициативами, проводит выставки, обучающие мероприятия, пишет статьи и методические пособия. В 2022 году отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие. Участвовать в работе отряда может любой человек старше 18 лет.
За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.
УПОМИНАНИЯ
ЛизаАлерт ПСО и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Григорий 17 13
|Чистова Евгения 22 4
|Герасимов Евгений 14 4
|Held George - Хелд Джордж 38 3
|Торбахов Александр 98 2
|Романов Константин 38 2
|Даценко Антон 2 2
|Гуз Иван 14 2
|Шведов Александр 29 2
|Анищенко Андрей 12 2
|Крутов Дмитрий 19 2
|Коропов Игорь 3 2
|Путин Владимир 3239 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Кислицын Дмитрий 1 1
|Журавлева Ирина 5 1
|Чумак Сергей 1 1
|Рыбинцев Андрей 29 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Иоспа Анна 7 1
|Щеблыкин Павел 1 1
|Лихачева Аделия 1 1
|Печникова Евгения 1 1
|Искаков Айдос 2 1
|Рязанов Игорь 2 1
|Меркушева Дарья 1 1
|Агулина Анна 1 1
|Савченко Алексей 3 1
|Цесельчук Илья 3 1
|Филиппов Денис 55 1
|Кромочкин Артем 16 1
|Зайнулина Эльвира 1 1
|Яблонских Алеся 1 1
|Лацанич Василь 106 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Гудилин Олег 30 1
|Ломоносов Александр 25 1
|Попков Сергей 15 1
|Наместникова Мария 21 1
|Forbes - Форбс 857 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
|EcoVadis 4 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 58 1
|IDC - International Data Corporation 4920 1
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