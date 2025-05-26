ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» был создан в октябре 2010 года. и занимается поиском пропавших людей как в лесу, так и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе. Отряд также выступает с законодательными инициативами, проводит выставки, обучающие мероприятия, пишет статьи и методические пособия. В 2022 году отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие. Участвовать в работе отряда может любой человек старше 18 лет.

За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.