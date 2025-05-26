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ЛизаАлерт ПСО LizaAlert Поисково-спасательная организация

ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» был создан в октябре 2010 года. и занимается поиском пропавших людей как в лесу, так и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе. Отряд также выступает с законодательными инициативами, проводит выставки, обучающие мероприятия, пишет статьи и методические пособия. В 2022 году отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие. Участвовать в работе отряда может любой человек старше 18 лет. 

За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Билайн» предоставит беспилотные авиационные системы для региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» 1
12.12.2024 «Авито» запустил раздел с товарами от благотворительных фондов 1
11.12.2024 Цифровые проекты, которые меняют жизни: студенты Skillfactory разработали решения для благотворительных фондов 1
18.11.2024 «Авито» поможет «ЛизаАлерт» быть на связи в отдаленных районах 1
28.08.2024 1,5 млн предложений о работе с проживанием и бесплатное жилье стали доступны жителям Курской области на «Авито» 1
21.08.2024 «Авито» и «Госуслуги» разработали проект для организации помощи жителям Курской области 1
27.05.2024 «Билайн» расширил географию трансляции объявлений о поиске людей 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 2
22.02.2024 «Билайн» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году 1
02.02.2024 Сервис видеовстреч SberJazz помогает «ЛизаАлерт» дистанционно обучать добровольцев по всей России 2
27.01.2023 EcoFlow предоставила свои портативные зарядные станции добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» 1
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg 2
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 4
14.10.2022 На Камчатке протестировали спасательный девайс для туристов 1
13.10.2022 В пунктах СДЭК по всей стране появились ориентировки на пропавших людей 2
13.10.2022 «билайн» расширил число сфер, для которых создает продукты на основе ИИ 1
08.09.2022 AK&M присвоило высший рейтинг ESG-отчетности «ВымпелКома» 2
18.08.2022 «билайн» и «Пятерочка» начнут использовать медиаэкраны для поиска пропавших людей 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 3
30.06.2022 Технология «билайна» проявила себя на учениях «ЛизаАлерт» в Карелии 2
23.06.2022 «Лизаалерт», «Вконтакте» и «Билайн» объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности 3
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 3
18.03.2022 СДЭК поможет «Лизаалерт» искать пропавших людей 1
22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 3
22.02.2022 Технология MultiSim помогает находить людей 2
21.01.2022 «Билайн» запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период 2
17.11.2021 Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий 1
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки 1
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития 1
05.02.2021 В российскую библиотеку ИИ-кейсов подано более 100 заявок 1
12.01.2021 Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
06.11.2020 Найдено тело исчезнувшего основателя Skillboх, в которую инвестировала Mail.ru 1
03.11.2020 В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru 1
28.08.2020 Технологии Mail.ru Cloud Solutions помогут искать пропавших людей по всей России 1
02.06.2020 В «Пятерочках» появились цифровые ассистенты покупателей 1
22.11.2019 «Билайн» и «Лиза алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
16.08.2019 Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей 1
18.06.2019 Большие данные «Мегафона» помогают находить пропавших людей 1

Публикаций - 49, упоминаний - 69

ЛизаАлерт ПСО и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 23
ESG - Enterprise Strategy Group 244 4
VK - Mail.ru Group 3483 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 2
Цифра ГК 2472 2
DJI 75 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 2
МегаФон 9260 2
Yandex - Яндекс 7705 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
Cisco Systems 5153 1
Huawei 4017 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
EcoFlow - Экофлоу 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 40 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
8467 1
Актион МЦФЭР 56 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 1
ИИ-Технологии 135 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Platformcraft - Платформкрафт 8 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Telegram Group 2206 1
TargetAI - Таргет плюс 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1007 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 487 5
Everland - социальный бизнес-проект 19 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Газпром нефть 639 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 2
Лента - Сеть розничной торговли 2144 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 90 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П. Б. Ганнушкина 2 2
X5 Group - Перекрёсток 576 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
ЕКА Топливная компания 143 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 3 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 62 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
Евросеть 1412 1
Renault Groupe 160 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 48 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 87 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 28 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 396 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Музеон - парк искусств 19 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 81 2
Ассоциация менеджеров 93 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
Лига зеленых брендов 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4129 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10172 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6537 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10160 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1244 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2811 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6048 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1139 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1718 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 284 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1296 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 186 2
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1381 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 2
Национальный проект 331 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 432 2
НКО - Некоммерческая организация 515 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 2
Английский язык 6739 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1849 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3620 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 407 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 2
Forbes - Форбс 857 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
EcoVadis 4 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 58 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 22 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 376 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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