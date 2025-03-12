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Кобзарь Игорь
|12.03.2025
|Страхование по часам теперь доступно в мобильном приложении 1
|10.12.2024
|77% россиян ожидают положительных изменений от ИИ-технологий 1
Кобзарь Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 2
|Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 96 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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