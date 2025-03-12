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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кобзарь Игорь


12.03.2025 Страхование по часам теперь доступно в мобильном приложении 1
10.12.2024 77% россиян ожидают положительных изменений от ИИ-технологий 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кобзарь Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 96 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3435 1
Apple iOS 7865 1
Цыбульников Вячеслав 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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