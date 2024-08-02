Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни

«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов «СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в

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GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позво

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Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования» Sbercloud, провайдер облачных технологий, предоставил «Сберстрахованию» свои решения. Сберстрахование использует «Виртуальный ЦОД на базе VMware», то есть арендует виртуальную инф

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Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом Сбербанк сообщил о запуске нового страхового продукта. «Защита сотрудников» компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая ИП, застра

Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов Страхования компания «Сбербанк страхование жизни» объявила о назначении Сергея Попова директором по технологиям. Он

Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование» «Мегафон», оператор цифровых возможностей в России, и страховая компания «Сбербанк Страхование» выпустили страховой продукт для «умного дома» и бытовой техники. C июня 2019 г. в собственных салонах связи «Мегафон» стартовали продажи коробочного полиса комплексного ст

«Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk «Сбербанк страхование», дочерняя компания Сбербанка России, завершила проект автоматизации про

РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни» РДТЕХ объявила о начале оказания всего спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни». Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровожд

«Сбербанк страхованию» не удалось избавиться от «1С» Отмена многомиллионного конкурсаДочерняя структура Сбербанка — «Сбербанк страхование» — посчитала нужным отменить конкурс по выбору решения для автоматизации

МТТ подключает страховой компании «Сбербанка» номер 8-800 еком», оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, и СК «Сбербанк Страхование» (дочерняя компания «Сбербанка») заключили договор об обеспечении ко

«Ай-Теко» внедрила систему управления печатью с помощью для «Сбербанк страхование» сти печати, работа с определенными моделями принтеров, — рассказал CNews Павел Голубев, ИТ-директор СК «Сбербанк страхование». — Все это, включая эффективность и простоту использования, высокий