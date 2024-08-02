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Сбер Сбербанк страхование СберСтрахование Сбербанк страхование жизни СберСтрахование жизни

Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка.

  • Объём собранной страховой премии за 2021 год составил 155,7 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2021 года — 643,177 млрд рублей, страховые резервы — 548,623 млрд рублей.
  • Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. 

02.08.2024 «СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов

«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в
17.05.2024 «СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе

ESG повестке, и мы готовы поощрять их ответственный подход к работе льготным тарифом». *** ООО СК «Сбербанк страхование» («СберСтрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся н
23.11.2023 Искусственный интеллект обрабатывает половину обращений клиентов «Сберстрахования» по программе «Сбереги финансы»

енеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся н
10.11.2023 GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза

СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позво
03.11.2023 «Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто

«Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье (системе «Цифровое Приморье») — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто. Это первый регион, где компания н
29.09.2023 77% жителей Санкт-Петербурга пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта

вой случай» на сайте компании позволяет подать страховое заявление за считанные минуты. *** ООО СК «Сбербанк страхование жизни» («Сберстрахование жизни») — дочерняя компания Сбербанка, специали
29.09.2023 78% жителей Москвы пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта

спользуют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни, выяснило «Сберстрахование». Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30

19.01.2023 Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день

чше приобрести страховой полис, который позволит вернуть незаконно списанные средства». *** ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся н
18.10.2022 «Сберстрахование»: россияне стали в 3 раза чаще страховать жильё онлайн

в — особенно когда заканчивается дачный сезон и участки остаются без присмотра до следующего лета. «Сберстрахование» предоставляет высокотехнологичный сервис, с помощью которого можно оформить

22.03.2022 Каждый четвёртый клиент «Сберстрахования» страхуется онлайн по подписке

Более 25% клиентов, оформляющих страховые полисы по продуктам «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Защита дома» онлайн, выбирают подписную модель страхования, выяснила дочерняя компания «Сбера» «Сберстрахование», проанализировав продажи за 2021 г. Самой востребованной программой по подписке стала «Защита от травм». Начиная с февраля 2021 г. такой опцией оформления договора воспользовал
27.12.2021 Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»

Sbercloud, провайдер облачных технологий, предоставил «Сберстрахованию» свои решения. Сберстрахование использует «Виртуальный ЦОД на базе VMware», то есть арендует виртуальную инф
02.12.2021 В «Сберстраховании» выяснили, каких киберугроз россияне опасаются больше всего

ссиян в возрасте от 18 до 50 лет лично сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами, а у 42% злоумышленники взламывали аккаунт в социальных сетях или почте для рассылки спама, выяснила компания «Сберстрахование», опросив 1500 россиян. Из-за высокого уровня киберугроз две трети опрошенных готовы подписываться на сервисы по защите от киберрисков. Так, самой распространенной угрозой в обл
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрс
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза

риниматели Москвы и Московской области. Программы защиты от киберрисков, которые сегодня предлагает СК «Сбербанк страхование», позволяют защитить бизнес в случае несанкционированного списания д
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско

ного приложения «СберБанк Онлайн», в котором представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».
09.10.2020 «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла»

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов оператора связи «Сбермобайл» (вхо
07.04.2020 «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания

ь. Подробная памятка о работе дистанционных сервисов постпродажного обслуживания размещена на сайте СК «Сбербанк страхование жизни». По состоянию на конец I квартала 2020 года в «Сбербанк страх
27.03.2020 «Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан

окументы на выплату через мобильное приложение первый раз, необходимо обратиться в контактный центр СК «Сбербанк страхование». Оператор пришлет клиенту ссылку на приложение «Сбербанк. Осмотр» д
14.02.2020 «Сбербанк страхование» вчетверо сократило срок урегулирования убытков благодаря мобильному приложению

лат по убыткам, урегулированным онлайн в 2019 г., превысила 70 млн руб. Оператор контактного центра СК «Сбербанк страхование» предлагает клиентам, которые заявляют о страховом событии с имущест
01.08.2019 Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом

Сбербанк сообщил о запуске нового страхового продукта. «Защита сотрудников» компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая ИП, застра
28.06.2019 Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов

Страхования компания «Сбербанк страхование жизни» объявила о назначении Сергея Попова директором по технологиям. Он
20.06.2019 Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование»

«Мегафон», оператор цифровых возможностей в России, и страховая компания «Сбербанк Страхование» выпустили страховой продукт для «умного дома» и бытовой техники. C июня 2019 г. в собственных салонах связи «Мегафон» стартовали продажи коробочного полиса комплексного ст
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk

«Сбербанк страхование», дочерняя компания Сбербанка России, завершила проект автоматизации про
26.03.2018 РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»

РДТЕХ объявила о начале оказания всего спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни». Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровожд
21.01.2016 «Сбербанк страхованию» не удалось избавиться от «1С»

Отмена многомиллионного конкурсаДочерняя структура Сбербанка — «Сбербанк страхование» — посчитала нужным отменить конкурс по выбору решения для автоматизации
10.09.2015 МТТ подключает страховой компании «Сбербанка» номер 8-800

еком», оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, и СК «Сбербанк Страхование» (дочерняя компания «Сбербанка») заключили договор об обеспечении ко
11.09.2013 «Ай-Теко» внедрила систему управления печатью с помощью для «Сбербанк страхование»

сти печати, работа с определенными моделями принтеров, — рассказал CNews Павел Голубев, ИТ-директор СК «Сбербанк страхование». — Все это, включая эффективность и простоту использования, высокий
27.05.2013 «Сбербанк страхование» внедряет решение по управлению страхованием жизни

управления личным и групповым страхованием жизни. По словам Максима Чернина, генерального директора СК «Сбербанк страхование», развертывание ИТ-системы повысить эффективность операционной деяте

Публикаций - 94, упоминаний - 190

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 9
Robokassa - Робокасса 51 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 5
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 5
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Naumen - Наумен 626 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
БАРС Груп 545 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
SAP SE 5277 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Астон консалтинг 8 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 2
Microsoft Corporation 24625 2
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Telegram Group 1983 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Теко НПК 430 2
Инносети - Innoseti 17 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
МегаФон 8805 1
Commvault 172 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 62
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 16
Ингосстрах СПАО 421 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 10
РВК - Российская венчурная компания 549 9
Русагро Группа Компаний 277 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 94 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 15 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 9
АльфаСтрахование СГ 320 5
ВТБ Страхование 61 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 3
Сбер - СберАвто 30 3
Ренессанс Страхование 160 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Raiffeisen - Райффайзен Лайф СК 3 2
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Лента - Утконос 177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Челябинской области 63 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Ассоциация менеджеров 91 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 17
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Попов Анатолий 128 2
Щекланов Евгений 2 2
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Петрановская Людмила 1 1
Jow Mark - Джо Марк 1 1
Титчева Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Новая Зеландия 719 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Испания - Королевство 3706 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 391 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 13
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 18 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 9
Черкизон - Черкизовский рынок 154 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 7
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 6
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 6
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 5
Паспорт - Паспортные данные 2508 5
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 4
Страхование - ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 9 3
Страхование - НСЖ - накопительное страхование жизни 5 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 10
Эксперт ГК 14 9
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