Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни

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ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка.
- Объём собранной страховой премии за 2021 год составил 155,7 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2021 года — 643,177 млрд рублей, страховые резервы — 548,623 млрд рублей.
- Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей.
|02.08.2024
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«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов
«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в
|17.05.2024
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«СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе
ESG повестке, и мы готовы поощрять их ответственный подход к работе льготным тарифом». *** ООО СК «Сбербанк страхование» («СберСтрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся н
|23.11.2023
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Искусственный интеллект обрабатывает половину обращений клиентов «Сберстрахования» по программе «Сбереги финансы»
енеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся н
|10.11.2023
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GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза
СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позво
|03.11.2023
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«Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто
«Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье (системе «Цифровое Приморье») — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто. Это первый регион, где компания н
|29.09.2023
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77% жителей Санкт-Петербурга пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта
вой случай» на сайте компании позволяет подать страховое заявление за считанные минуты. *** ООО СК «Сбербанк страхование жизни» («Сберстрахование жизни») — дочерняя компания Сбербанка, специали
|29.09.2023
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78% жителей Москвы пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта
спользуют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни, выяснило «Сберстрахование». Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30
|19.01.2023
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Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день
чше приобрести страховой полис, который позволит вернуть незаконно списанные средства». *** ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся н
|18.10.2022
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«Сберстрахование»: россияне стали в 3 раза чаще страховать жильё онлайн
в — особенно когда заканчивается дачный сезон и участки остаются без присмотра до следующего лета. «Сберстрахование» предоставляет высокотехнологичный сервис, с помощью которого можно оформить
|22.03.2022
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Каждый четвёртый клиент «Сберстрахования» страхуется онлайн по подписке
Более 25% клиентов, оформляющих страховые полисы по продуктам «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Защита дома» онлайн, выбирают подписную модель страхования, выяснила дочерняя компания «Сбера» «Сберстрахование», проанализировав продажи за 2021 г. Самой востребованной программой по подписке стала «Защита от травм». Начиная с февраля 2021 г. такой опцией оформления договора воспользовал
|27.12.2021
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Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»
Sbercloud, провайдер облачных технологий, предоставил «Сберстрахованию» свои решения. Сберстрахование использует «Виртуальный ЦОД на базе VMware», то есть арендует виртуальную инф
|02.12.2021
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В «Сберстраховании» выяснили, каких киберугроз россияне опасаются больше всего
ссиян в возрасте от 18 до 50 лет лично сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами, а у 42% злоумышленники взламывали аккаунт в социальных сетях или почте для рассылки спама, выяснила компания «Сберстрахование», опросив 1500 россиян. Из-за высокого уровня киберугроз две трети опрошенных готовы подписываться на сервисы по защите от киберрисков. Так, самой распространенной угрозой в обл
|21.07.2021
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«Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС
Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрс
|12.07.2021
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«Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза
риниматели Москвы и Московской области. Программы защиты от киберрисков, которые сегодня предлагает СК «Сбербанк страхование», позволяют защитить бизнес в случае несанкционированного списания д
|19.01.2021
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У «Сбера» появилось автокаско
ного приложения «СберБанк Онлайн», в котором представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».
|09.10.2020
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«Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла»
Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов оператора связи «Сбермобайл» (вхо
|07.04.2020
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«Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания
ь. Подробная памятка о работе дистанционных сервисов постпродажного обслуживания размещена на сайте СК «Сбербанк страхование жизни». По состоянию на конец I квартала 2020 года в «Сбербанк страх
|27.03.2020
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«Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан
окументы на выплату через мобильное приложение первый раз, необходимо обратиться в контактный центр СК «Сбербанк страхование». Оператор пришлет клиенту ссылку на приложение «Сбербанк. Осмотр» д
|14.02.2020
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«Сбербанк страхование» вчетверо сократило срок урегулирования убытков благодаря мобильному приложению
лат по убыткам, урегулированным онлайн в 2019 г., превысила 70 млн руб. Оператор контактного центра СК «Сбербанк страхование» предлагает клиентам, которые заявляют о страховом событии с имущест
|01.08.2019
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Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
Сбербанк сообщил о запуске нового страхового продукта. «Защита сотрудников» компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая ИП, застра
|28.06.2019
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Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов
Страхования компания «Сбербанк страхование жизни» объявила о назначении Сергея Попова директором по технологиям. Он
|20.06.2019
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Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование»
«Мегафон», оператор цифровых возможностей в России, и страховая компания «Сбербанк Страхование» выпустили страховой продукт для «умного дома» и бытовой техники. C июня 2019 г. в собственных салонах связи «Мегафон» стартовали продажи коробочного полиса комплексного ст
|01.10.2018
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«Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk
«Сбербанк страхование», дочерняя компания Сбербанка России, завершила проект автоматизации про
|26.03.2018
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РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»
РДТЕХ объявила о начале оказания всего спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни». Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровожд
|21.01.2016
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«Сбербанк страхованию» не удалось избавиться от «1С»
Отмена многомиллионного конкурсаДочерняя структура Сбербанка — «Сбербанк страхование» — посчитала нужным отменить конкурс по выбору решения для автоматизации
|10.09.2015
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МТТ подключает страховой компании «Сбербанка» номер 8-800
еком», оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, и СК «Сбербанк Страхование» (дочерняя компания «Сбербанка») заключили договор об обеспечении ко
|11.09.2013
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«Ай-Теко» внедрила систему управления печатью с помощью для «Сбербанк страхование»
сти печати, работа с определенными моделями принтеров, — рассказал CNews Павел Голубев, ИТ-директор СК «Сбербанк страхование». — Все это, включая эффективность и простоту использования, высокий
|27.05.2013
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«Сбербанк страхование» внедряет решение по управлению страхованием жизни
управления личным и групповым страхованием жизни. По словам Максима Чернина, генерального директора СК «Сбербанк страхование», развертывание ИТ-системы повысить эффективность операционной деяте
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Ассоциация менеджеров 91 1
|Петров Михаил 138 9
|Беляев Владислав 84 9
|Шевченко Владимир 146 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Кузьмин Денис 9 6
|Осоченко Евгений 7 5
|Цыбульников Вячеслав 74 4
|Вестеровский Руслан 7 4
|Соомре Катрин 4 3
|Слизень Виталий 242 3
|Алымова Наталья 6 3
|Шмелев Павел 17 2
|Коломенцева Екатерина 3 2
|Попов Дмитрий 31 2
|Зубков Павел 13 2
|Чернин Максим 2 2
|Попов Анатолий 128 2
|Щекланов Евгений 2 2
|Гогленков Александр 15 2
|Александров Василий 2 1
|Леоненко Алексей 2 1
|Попов Сергей 135 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Греф Герман 419 1
|Рубин Дмитрий 51 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Шашкин Алексей 39 1
|Швецов Денис 13 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Новиков Владимир 34 1
|Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
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