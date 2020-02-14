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«Сбербанк страхование» вчетверо сократило срок урегулирования убытков благодаря мобильному приложению

ПО Софт

СК «Сбербанк страхование» сократила примерно в четыре раза – до 3-5 дней – срок урегулирования убытков по договорам страхования имущества физических лиц благодаря внедрению мобильного приложения «Сбербанк. Осмотр». К концу 2019 г. до 250 клиентов в месяц предпочитали заявлять страховые события в компанию через «Сбербанк. Осмотр». Общая сумма выплат по убыткам, урегулированным онлайн в 2019 г., превысила 70 млн руб.

Оператор контактного центра СК «Сбербанк страхование» предлагает клиентам, которые заявляют о страховом событии с имуществом, воспользоваться приложением «Сбербанк. Осмотр». Установив приложение на мобильный телефон, клиент может провести самостоятельный осмотр поврежденного имущества по встроенной инструкции, проверить предзаполненное заявление, приложить пакет документов в электронном виде, которые компания также проверит онлайн, и подписать заявление с помощью электронной подписи. После этого цифровой пакет документов попадает на экспертизу и расчет возмещения ущерба. Клиент получает выплату в течение 3-5 дней с момента подачи всех обязательных документов.

Средняя выплата по убыткам, урегулированным через мобильное приложение, составляла в 2019 г. около 70 тыс. руб. Чаще всего клиенты пользовались приложением, чтобы заявить страховые события, связанные с заливами жилья – 74% всех страховых событий, заявленных через «Сбербанк. Осмотр». На втором месте – страховые события, вызванные стихийными бедствиями (11%), на третьем – убытки из-за пожаров (10%).

«В этом году мы внедрим в приложение дополнительные инструменты, благодаря которым сроки онлайн-урегулирования станут еще короче, а само приложение станет еще более удобным для клиентов. Мы рассчитываем, что количество убытков по страхованию имущества физлиц, урегулированных онлайн, вырастет в 2020 г. как минимум на 30%. Мы также сделаем онлайн-урегулирование доступным и в других видах страхования», – сказал операционный директор СК «Сбербанк страхование» Василий Александров.

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