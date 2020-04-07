«Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). Сервисы доступны в личном кабинете клиента на сайте страховой компании.

Клиенты «Сбербанк страхование жизни» могут совершать дистанционно все основные постпродажные операции. Не выходя из дома можно подать заявление на выплату по договорам НСЖ и ИСЖ и получить эти выплаты, а также внести изменения в договоры (за исключением смены выгодоприобретателя, страхователя и застрахованного лица по договору). Совершить эти операции клиенты могут через форму «Обратная связь» в личном кабинете «Сбербанк страхование жизни» или позвонив по номеру страховой компании 8-800-555-55-95.

Воспользоваться дистанционными сервисами могут даже те клиенты, у которых нет возможности сделать скан-копию документов или распечатать заявление: заявление можно написать от руки, а документы — сфотографировать. Подробная памятка о работе дистанционных сервисов постпродажного обслуживания размещена на сайте СК «Сбербанк страхование жизни».

По состоянию на конец I квартала 2020 года в «Сбербанк страхование жизни» действовало около 580,6 тыс. договоров НСЖ и ИСЖ.

Дочерние страховые компании Сбербанка для удобства клиентов последовательно выводят сервисы постпродажного обслуживания в онлайн. Так, СК «Сбербанк страхование» принимает через мобильное приложение «Сбербанк. Осмотр» заявления на урегулирование убытков по всем видам рискового страхования: страхованию имущества физлиц, включая ипотечное страхование, страхованию от несчастных случаев, страхованию банковских карт. Подать документы на дистанционное урегулирование убытков по страхованию выезжающих за рубеж можно по электронной почте клиентского сервиса компании ks@sberins.ru.