Индексная книга (каталог) CNews*
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Страхование ИСЖ Инвестиционное страхование жизни
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Страхование и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 1183 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 1
|1С 9715 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
|Сбер - СберРешения - Интеркомп 23 1
|Денисова Виктория 3 2
|Тураев Владимир 2 2
|Бабаджанян Григорий 9 1
|Грузинов Юрий 3 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Монахова Ольга 1 1
|Петрановская Людмила 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168639 2
|Китай - Тайвань 4289 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55101 1
|Япония 13854 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.