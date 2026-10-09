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Страхование ИСЖ Инвестиционное страхование жизни

СОБЫТИЯ


09.10.2026 «СберСтрахование жизни» запустит ИИ-аватара инвестиционного советника в рамках инвестиционных инструментов 1
28.07.2022 «Диасофт» доработала продукт «Страхование жизни» в связи с изменениями порядка расчетов страховой премии 1
23.12.2021 Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации 1
17.02.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ 1
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1
07.04.2020 «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания 1
08.10.2019 Банк «Открытие» предложил клиентам инвестировать в роботов 1
09.09.2019 Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с ИИ 1
29.01.2019 «Альфастрахование-жизнь» запустила чат-бот для общения с клиентами 1
07.12.2018 «Почта банк» запустил сервис, который помогает оформить документы для налогового вычета 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 1
9715 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9081 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 148 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 439 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 24 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1554 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 99 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 60 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5778 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23950 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13149 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8403 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36823 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26978 1
Умные платформы 2020 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9405 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4922 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9700 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 268 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7462 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 279 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 671 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4104 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6257 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6142 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7616 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 579 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 721 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 502 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 917 1
ВТБ Мои Инвестиции 61 1
Альфа-Банк - Альфа-Инвестиции 4 1
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Страхование - НСЖ - накопительное страхование жизни 8 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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