«Диасофт» доработала продукт «Страхование жизни» в связи с изменениями порядка расчетов страховой премии

Компания «Диасофт» доработала продукт «Страхование жизни» в связи с изменениями порядка расчетов страховой премии.

Согласно положению Банка России №710-П от 10 января 2020 г., которое вступает в силу поэтапно и будет введено в полном объеме в 2025 г., регулятор меняет порядок расчета резервов страховой компании, а также подход к определению финансовой устойчивости и платежеспособности.

Положение предполагает следующие нововведения: переход к формированию экономического баланса для расчета величины собственных средств; введение учета рисков и оценки их влияния на платежеспособность; различия в требованиях к расчету технических и страховых резервов.

Поправки в законодательных актах, связанные с инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ) и накопительным страхованием жизни (НСЖ), своевременно отражаются в программном продукте «Страхование жизни», который входит в состав платформы развития Digital Q.Insurance и предназначен для страховых компаний.

Реагируя на изменение порядка расчета резервов страховой компании, которое вступает в силу 1 января 2023 г., специалисты компании «Диасофт» усовершенствовали функциональность продукта «Страхование жизни».

Алгоритм перевода договоров в действующий статус и отправки данных в «1С»: теперь договор становится действующим и отправляется в финансовую систему только после оплаты первого взноса, а не после полной оплаты первого года.

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График платежей для сокращения сумм возвратов: оплатить первый год страхования можно тремя платежами c беспроцентной рассрочкой, а не одним платежом, как это было ранее.

Алгоритмы расторжения договоров страхования и формирования выплат агентам с учетом нового графика платежей: «период охлаждения» по инвестиционным продуктам увеличен с 14 до 30 дней.

Условия раскрытия информации клиентам по доходности договоров: информация об ознакомлении клиента с каждым ключевым блоком программы фиксируется в договоре с возможностью прослушивания аудиозаписи звонка.