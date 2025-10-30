Получите все материалы CNews по ключевому слову
Страхование НСЖ накопительное страхование жизни
НСЖ – это, в первую очередь, финансовая защита жизни и здоровья в случае непредвиденных обстоятельств уже с 1-го дня заключения договора. Оно позволяет сформировать капитал на будущее и сохранить привычный уровень жизни в неблагоприятных ситуациях. Программы страхования гибкие и собираются как конструктор под потребности человека. Их также можно дополнить полезными сервисами, например, медицинским и генетическим чекапами
СОБЫТИЯ
Страхование и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 1008 1
|1С 8881 1
|Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 356 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155197 2
|Армения - Республика 2363 1
|Индия - Bharat 5652 1
|Казахстан - Республика 5768 1
|Турция - Турецкая республика 2473 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18029 1
|Узбекистан - Республика 1857 1
|Беларусь - Белоруссия 6001 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396748, в очереди разбора - 732285.
Создано именных указателей - 185066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.