Страхование НСЖ накопительное страхование жизни


НСЖ – это, в первую очередь, финансовая защита жизни и здоровья в случае непредвиденных обстоятельств уже с 1-го дня заключения договора. Оно позволяет сформировать капитал на будущее и сохранить привычный уровень жизни в неблагоприятных ситуациях. Программы страхования гибкие и собираются как конструктор под потребности человека. Их также можно дополнить полезными сервисами, например, медицинским и генетическим чекапами

СОБЫТИЯ


30.10.2025 На маркетплейсе «Финуслуги» появился новый продукт — накопительное страхование жизни 1
25.01.2024 Финансовая независимость в 21 год: российские студенты рассказали о желаемом ежемесячном доходе и необходимом размере накоплений 1
28.07.2022 «Диасофт» доработала продукт «Страхование жизни» в связи с изменениями порядка расчетов страховой премии 1
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1
07.04.2020 «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания 1
07.12.2018 «Почта банк» запустил сервис, который помогает оформить документы для налогового вычета

Diasoft - Диасофт 1008 1
8881 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 106 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8015 3
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 37 2
ВТБ - Почта Банк 499 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5176 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3099 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2067 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4832 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6069 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5809 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 507 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56402 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12116 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7482 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 356 1
Бабаджанян Григорий 9 1
Вестеровский Руслан 11 1
Мамонтов Игорь 29 1
Петрановская Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155197 2
Армения - Республика 2363 1
Индия - Bharat 5652 1
Казахстан - Республика 5768 1
Турция - Турецкая республика 2473 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18029 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Беларусь - Белоруссия 6001 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6193 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50849 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17246 4
Страхование - ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 9 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25723 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 304 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8286 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31522 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5246 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6306 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10614 1
Страхование - ипотечное страхование - mortgage insurance 8 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6468 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1378 1
