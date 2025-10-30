НСЖ – это, в первую очередь, финансовая защита жизни и здоровья в случае непредвиденных обстоятельств уже с 1-го дня заключения договора. Оно позволяет сформировать капитал на будущее и сохранить привычный уровень жизни в неблагоприятных ситуациях. Программы страхования гибкие и собираются как конструктор под потребности человека. Их также можно дополнить полезными сервисами, например, медицинским и генетическим чекапами