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Вестеровский Руслан


26.03.2025 Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн» 1
08.07.2024 Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек 1
17.05.2024 «СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе 1
03.04.2024 «СберНПФ» оцифровал перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений 1
15.02.2024 Маркетплейс «Сбера» по ОСАГО интегрировался с госуслугами 1
07.02.2024 В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений 1
25.01.2024 Финансовая независимость в 21 год: российские студенты рассказали о желаемом ежемесячном доходе и необходимом размере накоплений 1
21.11.2023 65% жителей Санкт-Петербурга считает, что развитие искусственного интеллекта изменит жизнь людей к лучшему 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Вестеровский Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 8
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 34 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6836 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 795 1
Оповещение и уведомление - Notification 4741 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 321 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2343 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 548 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 2
Google Android 14137 2
Минцифры РФ - Госключ 146 1
Apple iOS 7890 1
Google Android 15 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 1
Казахстан - Республика 5593 1
Армения - Республика 2303 1
Беларусь - Белоруссия 5760 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
Индия - Bharat 5495 1
Турция - Турецкая республика 2392 1
Узбекистан - Республика 1757 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5904 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 710 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7045 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6469 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 469 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
Паспорт - Паспортные данные 2547 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1342 1
Льготы - Льготный тариф 33 1
Ботаника - Растения - Plantae 1056 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Страхование - НСЖ - накопительное страхование жизни 5 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 1
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6211 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 104 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 383 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5237 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4906 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
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