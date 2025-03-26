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Вестеровский Руслан
Вестеровский Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 4
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 1
|Казахстан - Республика 5593 1
|Армения - Республика 2303 1
|Беларусь - Белоруссия 5760 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
|Индия - Bharat 5495 1
|Турция - Турецкая республика 2392 1
|Узбекистан - Республика 1757 1
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