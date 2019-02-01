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ПТС Паспорт транспортного средства ЭПТС Электронный паспорт транспортного средства



01.02.2019 «Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг

тех») планирует обеспечить гражданам РФ доступ к данным электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) через популярные в России порталы электронных услуг, в том числе – через единый портал

12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств

Ростех объявил о том, что в рамках перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на крупнейшем автопромышленном предприятии России - «КАМАЗе», завершается работа по инт
17.07.2014 «Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну»

Принадлежащая «Мегафону» «Псковская телефонная сеть» (ПТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Пскове) намерена обратиться с иском против «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком» перестал пропускать трафик от своих абонентов на ко
05.02.2014 НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии

нтр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК РФ) объявил итоги открытого конкурса на право оказания услуг по поддержанию программно-технических средств (ПТС) стенда главного конструктора Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» в актуальном состоянии. Госконтракт предполагал обеспечение проведения всех видов испытаний (проверок) п
23.12.2008 DHL в России автоматизировал выдачу паспортов транспортных средств

области экспресс-доставки, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», ввели в эксплуатацию систему автоматизации хранения и выдачи паспортов транспортных средств (ПТС). Разработанная с использованием решений TopS BI DocHouse система служит повышению эффективности деятельности DHL, связанной с доставкой ПТС. DHL предоставляет широкий спектр решений
06.12.2005 Министр Рейман взяток не брал

изаций — например, „Северо-Западного GSM“ (ставшего впоследствии основой для „Мегафона“, — прим. CNews). Также Гальмонд создал ряд совместных предприятий с „Петербургской телефонной сетью“ (ПТС), которые затем были объединены в холдинг „Телекоминвест“». Министр заявил, что у него нет сомнений в том, что Гальмонд является конечным владельцем принадлежащих ему компаний. Ответил мини
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста"

елекоминвеста» стали известны только сейчас. Итак, холдинг «Телекоминвест» был создан 30 ноября 1994 года, при этом 95% его акций получило государственное предприятие «Петербургская телефонная сеть» (ПТС), а 5% — датская фирма Wasa Invest, владельцем которой, как и владельцем всех активов «питерской» группы, называет себя гражданин Дании Джефри Гальмонд. Затем от ПТС отделяется

15.11.2004 Тайна "МегаФона" раскрыта

о г-на Реймана, создание траста не противоречило никаким законам. История вопроса уходит корнями в середину 90-х годов, когда г-н Рейман был заместителем гендиректора «Петербургской телефонной сети» (ПТС), и, в частности, курировал создание холдинга «Телекоминвест», который объединил ряд принадлежащих ПТС телекоммуникационных операторов. В 1996 году ПТС продала 51% акций «Теле
21.04.2003 «Петербургская телефонная сеть» рассчитывает ввести повременку до конца года

Компания «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) рассчитывает, что повременная оплата местных телефонных переговоров в Санкт-Петербурге будет введена до конца 2003 года. Об этом заявил сегодня журналистам региональный директор компании И
16.11.2000 ОАО "ПТС" и ОАО "ММТ СПб" и "Ростелеком" продали 70% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная"

и ОАО "Ростелеком" продали 70% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" (СПМ), сообщают Коммуникации Северо-Запада. До совершения сделки по 25% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" принадлежало ПТС и СПбММТ, "Ростелеком" владел 20%-ным пакетом акций компании. Причиной продажи всех своих акций СПМ в петербургских компаниях назвали дальнейшую неэффективность участия в СПМ. Покупателем 7
16.03.2000 ОАО "СПб Междугородный Международный Телефон" готовится к слиянию с ПТС и Санкт-Петербургским Телеграфом

ОАО "СПб Междугородный Международный Телефон" готовится к слиянию с ПТС и Санкт-Петербургским Телеграфом. Решение о слиянии будет принято в соответствии с итогами собрания акционеров, которые пройдут с 30 марта по 4 апреля во всех трех компаниях. СПб ММТ и П

Публикаций - 103, упоминаний - 109

ПТС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 22
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 15
МегаФон 8956 14
Ростелеком - Связьинвест 1708 11
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 11
Ростелеком 9750 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 8
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 8
Питерская группа связистов 435 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 7
Microsoft Corporation 24675 7
Восход ФГБУ НИИ 646 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 4
Yandex - Яндекс 7431 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 4
IBM - International Business Machines Corp 9449 4
Крок - Croc 1777 4
Dell EMC 5037 4
Oracle Corporation 6710 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 3
Информзащита 767 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
Google LLC 11831 3
HP - Hewlett-Packard 3626 3
Cisco Systems 5125 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Электросвязь 268 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 7
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 7
Альфа-Групп 699 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 6
First National Holdings 39 6
Альфа-Банк 1778 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 4
ВТБ Лизинг 68 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 3
Почта России ПАО 2119 3
АльфаСтрахование СГ 322 3
Ингосстрах СПАО 422 3
BMW Group 449 3
Газпром ПАО 1345 3
Мариинский театр - Государственный академический 44 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Альфа-Эко 52 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Volkswagen Group - VW 282 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Севергазбанк - Банк СГБ 9 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 2
Comtel Eastern 19 2
Северсталь ПАО - Severstal 485 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
BP - British Petroleum 182 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 12
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 8
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 3
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 3
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
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ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 1
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Mitsubishi Digital Signage 3 2
Barco IQ 2 2
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Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 47 1
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Кирьянов Виктор 5 2
Усманов Алишер 301 2
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Авен Петр 58 2
Паршин Максим 316 2
Калинин Александр 158 2
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Georgiou Anthony - Джорджио Энтони 5 2
North Michael - Норт Майкл 12 2
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Дмитриев Кирилл 109 1
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