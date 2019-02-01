«Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг тех») планирует обеспечить гражданам РФ доступ к данным электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) через популярные в России порталы электронных услуг, в том числе – через единый портал

Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств Ростех объявил о том, что в рамках перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на крупнейшем автопромышленном предприятии России - «КАМАЗе», завершается работа по инт

«Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну» Принадлежащая «Мегафону» «Псковская телефонная сеть» (ПТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Пскове) намерена обратиться с иском против «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком» перестал пропускать трафик от своих абонентов на ко

НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии нтр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК РФ) объявил итоги открытого конкурса на право оказания услуг по поддержанию программно-технических средств (ПТС) стенда главного конструктора Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» в актуальном состоянии. Госконтракт предполагал обеспечение проведения всех видов испытаний (проверок) п

DHL в России автоматизировал выдачу паспортов транспортных средств области экспресс-доставки, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», ввели в эксплуатацию систему автоматизации хранения и выдачи паспортов транспортных средств (ПТС). Разработанная с использованием решений TopS BI DocHouse система служит повышению эффективности деятельности DHL, связанной с доставкой ПТС. DHL предоставляет широкий спектр решений

Министр Рейман взяток не брал изаций — например, „Северо-Западного GSM“ (ставшего впоследствии основой для „Мегафона“, — прим. CNews). Также Гальмонд создал ряд совместных предприятий с „Петербургской телефонной сетью“ (ПТС), которые затем были объединены в холдинг „Телекоминвест“». Министр заявил, что у него нет сомнений в том, что Гальмонд является конечным владельцем принадлежащих ему компаний. Ответил мини

Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" елекоминвеста» стали известны только сейчас. Итак, холдинг «Телекоминвест» был создан 30 ноября 1994 года, при этом 95% его акций получило государственное предприятие «Петербургская телефонная сеть» (ПТС), а 5% — датская фирма Wasa Invest, владельцем которой, как и владельцем всех активов «питерской» группы, называет себя гражданин Дании Джефри Гальмонд. Затем от ПТС отделяется

Тайна "МегаФона" раскрыта о г-на Реймана, создание траста не противоречило никаким законам. История вопроса уходит корнями в середину 90-х годов, когда г-н Рейман был заместителем гендиректора «Петербургской телефонной сети» (ПТС), и, в частности, курировал создание холдинга «Телекоминвест», который объединил ряд принадлежащих ПТС телекоммуникационных операторов. В 1996 году ПТС продала 51% акций «Теле

«Петербургская телефонная сеть» рассчитывает ввести повременку до конца года Компания «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) рассчитывает, что повременная оплата местных телефонных переговоров в Санкт-Петербурге будет введена до конца 2003 года. Об этом заявил сегодня журналистам региональный директор компании И

ОАО "ПТС" и ОАО "ММТ СПб" и "Ростелеком" продали 70% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" и ОАО "Ростелеком" продали 70% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" (СПМ), сообщают Коммуникации Северо-Запада. До совершения сделки по 25% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" принадлежало ПТС и СПбММТ, "Ростелеком" владел 20%-ным пакетом акций компании. Причиной продажи всех своих акций СПМ в петербургских компаниях назвали дальнейшую неэффективность участия в СПМ. Покупателем 7