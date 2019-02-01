ПТС Паспорт транспортного средства ЭПТС Электронный паспорт транспортного средства
|01.02.2019
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«Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг
тех») планирует обеспечить гражданам РФ доступ к данным электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) через популярные в России порталы электронных услуг, в том числе – через единый портал
|12.03.2018
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Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств
Ростех объявил о том, что в рамках перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на крупнейшем автопромышленном предприятии России - «КАМАЗе», завершается работа по инт
|17.07.2014
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«Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну»
Принадлежащая «Мегафону» «Псковская телефонная сеть» (ПТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Пскове) намерена обратиться с иском против «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком» перестал пропускать трафик от своих абонентов на ко
|05.02.2014
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НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии
нтр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК РФ) объявил итоги открытого конкурса на право оказания услуг по поддержанию программно-технических средств (ПТС) стенда главного конструктора Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» в актуальном состоянии. Госконтракт предполагал обеспечение проведения всех видов испытаний (проверок) п
|23.12.2008
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DHL в России автоматизировал выдачу паспортов транспортных средств
области экспресс-доставки, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», ввели в эксплуатацию систему автоматизации хранения и выдачи паспортов транспортных средств (ПТС). Разработанная с использованием решений TopS BI DocHouse система служит повышению эффективности деятельности DHL, связанной с доставкой ПТС. DHL предоставляет широкий спектр решений
|06.12.2005
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Министр Рейман взяток не брал
изаций — например, „Северо-Западного GSM“ (ставшего впоследствии основой для „Мегафона“, — прим. CNews). Также Гальмонд создал ряд совместных предприятий с „Петербургской телефонной сетью“ (ПТС), которые затем были объединены в холдинг „Телекоминвест“». Министр заявил, что у него нет сомнений в том, что Гальмонд является конечным владельцем принадлежащих ему компаний. Ответил мини
|27.09.2005
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Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста"
елекоминвеста» стали известны только сейчас. Итак, холдинг «Телекоминвест» был создан 30 ноября 1994 года, при этом 95% его акций получило государственное предприятие «Петербургская телефонная сеть» (ПТС), а 5% — датская фирма Wasa Invest, владельцем которой, как и владельцем всех активов «питерской» группы, называет себя гражданин Дании Джефри Гальмонд. Затем от ПТС отделяется
|15.11.2004
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Тайна "МегаФона" раскрыта
о г-на Реймана, создание траста не противоречило никаким законам. История вопроса уходит корнями в середину 90-х годов, когда г-н Рейман был заместителем гендиректора «Петербургской телефонной сети» (ПТС), и, в частности, курировал создание холдинга «Телекоминвест», который объединил ряд принадлежащих ПТС телекоммуникационных операторов. В 1996 году ПТС продала 51% акций «Теле
|21.04.2003
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«Петербургская телефонная сеть» рассчитывает ввести повременку до конца года
Компания «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) рассчитывает, что повременная оплата местных телефонных переговоров в Санкт-Петербурге будет введена до конца 2003 года. Об этом заявил сегодня журналистам региональный директор компании И
|16.11.2000
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ОАО "ПТС" и ОАО "ММТ СПб" и "Ростелеком" продали 70% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная"
и ОАО "Ростелеком" продали 70% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" (СПМ), сообщают Коммуникации Северо-Запада. До совершения сделки по 25% акций ЗАО "Санкт-Петербург Международная" принадлежало ПТС и СПбММТ, "Ростелеком" владел 20%-ным пакетом акций компании. Причиной продажи всех своих акций СПМ в петербургских компаниях назвали дальнейшую неэффективность участия в СПМ. Покупателем 7
|16.03.2000
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ОАО "СПб Междугородный Международный Телефон" готовится к слиянию с ПТС и Санкт-Петербургским Телеграфом
ОАО "СПб Междугородный Международный Телефон" готовится к слиянию с ПТС и Санкт-Петербургским Телеграфом. Решение о слиянии будет принято в соответствии с итогами собрания акционеров, которые пройдут с 30 марта по 4 апреля во всех трех компаниях. СПб ММТ и П
ПТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1051 11
|Арлазаров Владимир 231 9
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 8
|Яшин Валерий 79 6
|Путин Владимир 3192 4
|Брюквин Юрий 299 3
|Зязин Николай 4 3
|Кирьянов Виктор 5 2
|Усманов Алишер 301 2
|Евтушенков Владимир 207 2
|Степашин Сергей 31 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Королев Игорь 64 2
|Фридман Михаил 136 2
|Авен Петр 58 2
|Паршин Максим 316 2
|Калинин Александр 158 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Вешняков Александр 30 2
|Georgiou Anthony - Джорджио Энтони 5 2
|North Michael - Норт Майкл 12 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 115 1
|Осеевский Михаил 316 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Дмитриев Кирилл 109 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Березкин Григорий 40 1
|Калугин Сергей 168 1
|Киселев Александр 114 1
|Провоторов Александр 157 1
|Носков Михаил 24 1
|Марголин Михаил 17 1
|Ковальчук Михаил 22 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Щеголев Евгений 1 1
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