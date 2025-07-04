Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. онлайн-ресурсов Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. сайтов и в приложениях. Это стало возможным, в том числе благодаря новым интеграциям с платформами inSales (e-commerce), TravelLine (гостиничный би

ИТ-компания Sign.Me обновила сервис электронной подписи «Сайн.Клик» За последние месяцы в сервисе электронной подписи «Сайн.Клик» от ИТ-компании Sign.Me появились новые функции: кабинет сотрудников, проверка подписи, «Сбер ID» и подписание из CRM. Рассмотрим подробнее каждую функцию. Об этом CNews сообщили представители Sign.Me. «Сайн.Клик» – сервис электронного подписания документов в сегменте B2C с простым

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут авторизоваться в личном кабинете со «Сбер ID» «Аэрофлот» запустил новый способ авторизации в личном кабинете программы лояльности «Аэрофлот Бонус» — с помощью «Сбер ID». Сервис позволяет действующим участникам программы входить в кабинет без ввода логина и пароля — по номеру телефона и SMS. Весь функционал кабинета — бронирование билетов, оформление у

«Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID» Идентификация с помощью «Сбер ID» – простой сценарий, который позволяет получить статус полностью идентифицированного клиента менее чем за три минуты и пользоваться всеми возможностями «Кошелька ЦУПИС», среди которых п

Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по «Сбер ID» Клиенты банка теперь могут быстро создать учетную запись и входить в личный кабинет без пароля. Кнопка входа по «Сбер ID» расположена на главной странице сайта и в приложении. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Мой газ» — это официальный сервис приема платежей за услуги газоснабжения ООО «Га

«Сбер» подключил «Циан» к сервису «Сбер ID» Пользователи «Циан» теперь могут подтвердить свой профиль с помощью «Сбер ID». Сервис упростит привычные действия: «Сбер ID» облегчает регистрацию и подтверждение личных данных. Достаточно нажать на кнопку «Сбер ID» на «Циан», затем ввести свой ном

В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской картой. Если пользователь авторизован по «Сбер ID», то платежные данные не придется вводить вручную – карты подтянутся автоматически. Об этом CNews сообщили представи

«ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID» ступен упрощенный сценарий оплаты — теперь они могут расплачиваться любыми картами, привязанными к «Сбер ID». Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком

Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID» Пользователи «ЮMoney» с помощью «Сбер ID» могут за считанные минуты получить идентификационный кошелек в процессе регистрации.

Сбер ID стал доступен на платформе InSales В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополн

Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID» Пользователи «Юmoney, у которых есть доступ к другим сервисам экосистемы «Сбера», теперь могут зайти в сервис при помощи «Сбер ID». Сделать это может любой российский клиент «Сбера». Процедура интуитивно понятна. Она не отличается от входа в другие сервисы, где доступна авторизация по «Сбер ID». Такой спосо

Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номе

Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний» Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID. Сервис доступен на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» для участников программы

Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений Сбербанк представил клиентам новый способ авторизации по «Сбер ID» с использованием push-уведомлений, который происходит без ввода комбинации логина и пароля и без считывания QR-кода. Вход по push-уведомлению будет доступен клиентам при повторном вход

Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода Сбербанк представил обновленный вход по Сбербанк ID. Для авторизации на сайте партнера достаточно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код и подтвердить вход. При помощ