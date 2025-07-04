Разделы

Сбер Сбер ID Сбербанк ID Sber ID Sberbank ID СберБизнес ID


СберБизнес ID — единая учётная запись для регистрации и авторизации в сервисах Сбера и партнёров.

04.07.2025 Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. онлайн-ресурсов

Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. сайтов и в приложениях. Это стало возможным, в том числе благодаря новым интеграциям с платформами inSales (e-commerce), TravelLine (гостиничный би
28.05.2025 ИТ-компания Sign.Me обновила сервис электронной подписи «Сайн.Клик»

За последние месяцы в сервисе электронной подписи «Сайн.Клик» от ИТ-компании Sign.Me появились новые функции: кабинет сотрудников, проверка подписи, «Сбер ID» и подписание из CRM. Рассмотрим подробнее каждую функцию. Об этом CNews сообщили представители Sign.Me. «Сайн.Клик» – сервис электронного подписания документов в сегменте B2C с простым
16.05.2025 Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут авторизоваться в личном кабинете со «Сбер ID»

«Аэрофлот» запустил новый способ авторизации в личном кабинете программы лояльности «Аэрофлот Бонус» — с помощью «Сбер ID». Сервис позволяет действующим участникам программы входить в кабинет без ввода логина и пароля — по номеру телефона и SMS. Весь функционал кабинета — бронирование билетов, оформление у
31.07.2024 «Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID»

Идентификация с помощью «Сбер ID» – простой сценарий, который позволяет получить статус полностью идентифицированного клиента менее чем за три минуты и пользоваться всеми возможностями «Кошелька ЦУПИС», среди которых п
23.07.2024 Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по «Сбер ID»

Клиенты банка теперь могут быстро создать учетную запись и входить в личный кабинет без пароля. Кнопка входа по «Сбер ID» расположена на главной странице сайта и в приложении. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Мой газ» — это официальный сервис приема платежей за услуги газоснабжения ООО «Га
18.07.2023 «Сбер» подключил «Циан» к сервису «Сбер ID»

Пользователи «Циан» теперь могут подтвердить свой профиль с помощью «Сбер ID». Сервис упростит привычные действия: «Сбер ID» облегчает регистрацию и подтверждение личных данных. Достаточно нажать на кнопку «Сбер ID» на «Циан», затем ввести свой ном
01.02.2023 В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской картой. Если пользователь авторизован по «Сбер ID», то платежные данные не придется вводить вручную – карты подтянутся автоматически. Об этом CNews сообщили представи
09.06.2022 «ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID»

ступен упрощенный сценарий оплаты — теперь они могут расплачиваться любыми картами, привязанными к «Сбер ID». Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком
22.04.2022 Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID»

Пользователи «ЮMoney» с помощью «Сбер ID» могут за считанные минуты получить идентификационный кошелек в процессе регистрации.
02.09.2021 Сбер ID стал доступен на платформе InSales

В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополн
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID»

Пользователи «Юmoney, у которых есть доступ к другим сервисам экосистемы «Сбера», теперь могут зайти в сервис при помощи «Сбер ID». Сделать это может любой российский клиент «Сбера». Процедура интуитивно понятна. Она не отличается от входа в другие сервисы, где доступна авторизация по «Сбер ID». Такой спосо
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона

Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номе
13.10.2020 Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний»

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID. Сервис доступен на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» для участников программы
18.03.2020 Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений

Сбербанк представил клиентам новый способ авторизации по «Сбер ID» с использованием push-уведомлений, который происходит без ввода комбинации логина и пароля и без считывания QR-кода. Вход по push-уведомлению будет доступен клиентам при повторном вход
10.12.2019 Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода

Сбербанк представил обновленный вход по Сбербанк ID. Для авторизации на сайте партнера достаточно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код и подтвердить вход. При помощ
10.09.2019 Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн

Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно. Сервис доступен клиентам Сбербанка, у которых есть Сбербанк ID, то есть более 77 млн пользователей Сбербанк Онлайн. Чтобы открыть счет, необходимы всего три документа: паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца и С

Yandex - Яндекс 8448 17
VK - Mail.ru Group 3534 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 11
МегаФон 9918 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 8
Google LLC 12264 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 6
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 370 5
Telegram Group 2578 5
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 965 4
Ростелеком 10316 4
9002 4
Код Безопасности 703 3
AMD Graphics Product Group - ATI 964 3
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 97 3
Сбер - InSales - Инсейлс 59 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 473 3
Apple Inc 12636 3
OpenAI 380 2
Amlogic 54 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 2
Цифровые активы 148 2
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 28 2
МФ технологии - МФТ 37 2
Dropbox 511 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 195 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 124 1
АйТи 1440 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
СП.АРМ 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 90
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 9
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 9
О2О Холдинг 59 6
Сбер - СберЛогистика 70 5
Сбер - СберАвто 36 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1307 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 114 4
Лента - Сеть розничной торговли 2272 4
DC Daily 5 3
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 45 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 2
ЦИАН - CIAN 165 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 2
Sony Music Entertainment 159 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 183 2
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
WMG - Warner Music Group 209 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
Сбер - Еаптека 38 2
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 11 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 41 2
ГПБ - Газпромбанк 1177 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Walt Disney Company 638 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Яндекс.Лавка 279 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 240 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5662 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1993 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2827 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4111 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 6
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 357 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1002 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 5
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 22
Google Android 14696 15
Apple iOS 8251 14
Сбер - СберПрайм 59 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5840 11
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 207 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 10
Apple - App Store 3009 10
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 9
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 882 8
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 129 7
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 34 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 410 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1168 6
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 120 6
Сбер - СберФуд - SberFood 19 5
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 352 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 5
Сбер - Сбердиск 14 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 835 5
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 214 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 229 4
Сбер - SberPortal 32 4
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 102 4
VK RuStore - Рустор 512 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 4
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 3
Яндекс.Плюс 221 3
VK - Mail.ru Диск-О 16 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 236 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 203 3
Google Android Auto 42 3
Microsoft Windows 16338 3
Apple macOS 2253 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 2
Хасис Лев 105 8
Кузьмин Иван 13 4
Кузнецов Станислав 155 3
Зарубинский Игорь 34 3
Вильде Святослав 74 3
Греф Герман 466 3
Добродеев Борис 97 3
Малых Дмитрий 65 2
Тынкован Александр 51 2
Голубцов Олег 8 2
Рыбинцев Андрей 34 2
Царев Кирилл 38 2
Курмангужин Асан 5 2
Сандевска Дарья 2 2
Юматова Наталья 25 2
Анохин Виталий 2 2
Попов Анатолий 143 1
Кирсанова Светлана 70 1
Ведяхин Александр 167 1
Мыздриков Иван 30 1
Коробкина Оксана 15 1
Делицын Леонид 133 1
Мамут Александр 131 1
Иванов Сергей 398 1
Реймер Денис 54 1
Гришаков Максим 32 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Савченко Алла 15 1
Пугачев Павел 63 1
Хинштейн Александр 146 1
Машурин Сергей 20 1
Писарев Андрей 18 1
Белевцев Андрей 89 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Завадский Марк 15 1
Клячин Александр 16 1
Балахнин Александр 4 1
Яресько Александр 16 1
Митрошенков Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157044 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 3
Беларусь - Белоруссия 6033 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 768 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 2
Россия - СФО - Новосибирск 4658 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1210 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 2
Южная Корея - Республика 6863 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Турция - Турецкая республика 2493 2
Европа 24644 2
Армения - Республика 2371 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Египет - Арабская Республика 1047 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Беларусь - Минск 674 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 555 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1422 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 10
Паспорт - Паспортные данные 2737 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 4
Английский язык 6879 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 4
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 3
НКО - Некоммерческая организация 591 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Forbes - Форбс 913 1
FT - Financial Times 1259 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 13 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
