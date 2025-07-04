Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбер ID Сбербанк ID Sber ID Sberbank ID СберБизнес ID
СберБизнес ID — единая учётная запись для регистрации и авторизации в сервисах Сбера и партнёров.
СОБЫТИЯ
|04.07.2025
|
Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. онлайн-ресурсов
Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. сайтов и в приложениях. Это стало возможным, в том числе благодаря новым интеграциям с платформами inSales (e-commerce), TravelLine (гостиничный би
|28.05.2025
|
ИТ-компания Sign.Me обновила сервис электронной подписи «Сайн.Клик»
За последние месяцы в сервисе электронной подписи «Сайн.Клик» от ИТ-компании Sign.Me появились новые функции: кабинет сотрудников, проверка подписи, «Сбер ID» и подписание из CRM. Рассмотрим подробнее каждую функцию. Об этом CNews сообщили представители Sign.Me. «Сайн.Клик» – сервис электронного подписания документов в сегменте B2C с простым
|16.05.2025
|
Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут авторизоваться в личном кабинете со «Сбер ID»
«Аэрофлот» запустил новый способ авторизации в личном кабинете программы лояльности «Аэрофлот Бонус» — с помощью «Сбер ID». Сервис позволяет действующим участникам программы входить в кабинет без ввода логина и пароля — по номеру телефона и SMS. Весь функционал кабинета — бронирование билетов, оформление у
|31.07.2024
|
«Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID»
Идентификация с помощью «Сбер ID» – простой сценарий, который позволяет получить статус полностью идентифицированного клиента менее чем за три минуты и пользоваться всеми возможностями «Кошелька ЦУПИС», среди которых п
|23.07.2024
|
Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по «Сбер ID»
Клиенты банка теперь могут быстро создать учетную запись и входить в личный кабинет без пароля. Кнопка входа по «Сбер ID» расположена на главной странице сайта и в приложении. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Мой газ» — это официальный сервис приема платежей за услуги газоснабжения ООО «Га
|18.07.2023
|
«Сбер» подключил «Циан» к сервису «Сбер ID»
Пользователи «Циан» теперь могут подтвердить свой профиль с помощью «Сбер ID». Сервис упростит привычные действия: «Сбер ID» облегчает регистрацию и подтверждение личных данных. Достаточно нажать на кнопку «Сбер ID» на «Циан», затем ввести свой ном
|01.02.2023
|
В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay
Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской картой. Если пользователь авторизован по «Сбер ID», то платежные данные не придется вводить вручную – карты подтянутся автоматически. Об этом CNews сообщили представи
|09.06.2022
|
«ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID»
ступен упрощенный сценарий оплаты — теперь они могут расплачиваться любыми картами, привязанными к «Сбер ID». Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком
|22.04.2022
|
Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID»
Пользователи «ЮMoney» с помощью «Сбер ID» могут за считанные минуты получить идентификационный кошелек в процессе регистрации.
|02.09.2021
|
Сбер ID стал доступен на платформе InSales
В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополн
|03.06.2021
|
Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID»
Пользователи «Юmoney, у которых есть доступ к другим сервисам экосистемы «Сбера», теперь могут зайти в сервис при помощи «Сбер ID». Сделать это может любой российский клиент «Сбера». Процедура интуитивно понятна. Она не отличается от входа в другие сервисы, где доступна авторизация по «Сбер ID». Такой спосо
|10.11.2020
|
Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона
Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номе
|13.10.2020
|
Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний»
Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID. Сервис доступен на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» для участников программы
|18.03.2020
|
Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений
Сбербанк представил клиентам новый способ авторизации по «Сбер ID» с использованием push-уведомлений, который происходит без ввода комбинации логина и пароля и без считывания QR-кода. Вход по push-уведомлению будет доступен клиентам при повторном вход
|10.12.2019
|
Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода
Сбербанк представил обновленный вход по Сбербанк ID. Для авторизации на сайте партнера достаточно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код и подтвердить вход. При помощ
|10.09.2019
|
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн
Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно. Сервис доступен клиентам Сбербанка, у которых есть Сбербанк ID, то есть более 77 млн пользователей Сбербанк Онлайн. Чтобы открыть счет, необходимы всего три документа: паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца и С
