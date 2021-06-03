Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID»

Пользователи «Юmoney, у которых есть доступ к другим сервисам экосистемы «Сбера», теперь могут зайти в сервис при помощи «Сбер ID». Сделать это может любой российский клиент «Сбера». Процедура интуитивно понятна. Она не отличается от входа в другие сервисы, где доступна авторизация по «Сбер ID». Такой способ так же безопасен, как авторизация по логину и паролю.

«Ранее наши пользователи при помощи «Сбер ID» могли пройти идентификацию и получить все преимущества «Юmoney» без визита в офис или встречи с курьером, как это происходит в случае с банками. Теперь по «Сбер ID» можно в два клика создать аккаунт и авторизоваться. Это упростит вход в сервис и совершение покупок в интернете многим клиентам», — сказал Роман Степанов, директор по маркетингу «Юmoney».

В сервисе при помощи номера телефона авторизуются 54% пользователей, остальные — через ввод электронной почты.

«Сбер ID» формируется автоматически, когда пользователь становится клиентом банка. Принцип работы «Сбер ID» прост для клиентов: для сервисов Сбербанка и его партнеров используется единый логин и пароль – это удобно и безопасно.

Пользователи «Юmoney» также могут без комиссии по всей стране пополнять счет в терминалах, банкоматах или через интернет-банкинг Сбербанка.

Процесс взаимодействия со «Сбером» позволил добавить в «Юkassa» прием платежей через «Сбербанк онлайн». Клиентам Сбербанка это дает возможность оплачивать онлайн-покупки за считанные секунды, даже не имея при себе банковской карты. Достаточно ввести номер телефона на сайте и подтвердить платеж — через личный кабинет «Сбербанка онлайн» или отправив SMS на номер 900. Комиссии для пользователей нет.