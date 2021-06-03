Спецпроекты

ИТ в банках
|

Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID»

Пользователи «Юmoney, у которых есть доступ к другим сервисам экосистемы «Сбера», теперь могут зайти в сервис при помощи «Сбер ID». Сделать это может любой российский клиент «Сбера». Процедура интуитивно понятна. Она не отличается от входа в другие сервисы, где доступна авторизация по «Сбер ID». Такой способ так же безопасен, как авторизация по логину и паролю.

«Ранее наши пользователи при помощи «Сбер ID» могли пройти идентификацию и получить все преимущества «Юmoney» без визита в офис или встречи с курьером, как это происходит в случае с банками. Теперь по «Сбер ID» можно в два клика создать аккаунт и авторизоваться. Это упростит вход в сервис и совершение покупок в интернете многим клиентам», — сказал Роман Степанов, директор по маркетингу «Юmoney».

В сервисе при помощи номера телефона авторизуются 54% пользователей, остальные — через ввод электронной почты.

«Сбер ID» формируется автоматически, когда пользователь становится клиентом банка. Принцип работы «Сбер ID» прост для клиентов: для сервисов Сбербанка и его партнеров используется единый логин и пароль – это удобно и безопасно.

Пользователи «Юmoney» также могут без комиссии по всей стране пополнять счет в терминалах, банкоматах или через интернет-банкинг Сбербанка.

Процесс взаимодействия со «Сбером» позволил добавить в «Юkassa» прием платежей через «Сбербанк онлайн». Клиентам Сбербанка это дает возможность оплачивать онлайн-покупки за считанные секунды, даже не имея при себе банковской карты. Достаточно ввести номер телефона на сайте и подтвердить платеж — через личный кабинет «Сбербанка онлайн» или отправив SMS на номер 900. Комиссии для пользователей нет.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021

Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще