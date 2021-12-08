ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.