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Сбер
ЮMoney
ЮKassa
Яндекс.Касса


ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.


08.12.2021 «ЮKassa» подключает интернет-магазины к SberPay
23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay
30.06.2021 ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
12.08.2020 К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу»
04.08.2020 «Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard
16.06.2020 Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу
02.06.2020 Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней
22.05.2020 «Яндекс.Касса» создала сервис для платформ
13.05.2020 «Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках
12.05.2020 «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» помогут бизнесу с доставкой и оплатой заказов на месте
10.04.2020 «Яндекс.Касса» снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий
09.04.2020 «Яндекс.Касса» поможет бизнесу снизить число отклоненных платежей с карт клиентов
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков
12.02.2020 Исследование «Яндекс.кассы»: бесконтактные платежи увеличивают средний чек
11.02.2020 «Яндекс.касса» и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям
03.10.2019 «Яндекс.Касса» и «Нетология»: рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%
23.08.2019 «Яндекс.касса» подскажет предпринимателям, как принимать онлайн-платежи
08.08.2019 «Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение
01.08.2019 «Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса
18.07.2019 В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу»
12.07.2019 «Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу»
25.06.2019 «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу»
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы
21.11.2018 «Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay
25.10.2018 «Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса
16.10.2018 Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили моментальные онлайн-платежи для бизнеса
16.02.2018 «Яндекс.Касса» стала первым платежным партнером «1С»
07.02.2018 «Яндекс.Касса» упростила управление продажами
16.01.2018 «Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки»
24.11.2017 «Яндекс.Касса» перешла на новую технологическую платформу
16.06.2017 «Яндекс.Касса» позволит использовать Viber для оплаты счетов
01.06.2017 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ
10.01.2017 «Яндекс.Касса» научилась принимать онлайн-платежи через «1С»
14.12.2016 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам выставлять счета через retailCRM

Публикаций - 97, упоминаний - 217

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4534 48
Webmoney 479 8
Robokassa - Робокасса 44 8
1С-Битрикс - Bitrix 413 7
АТОЛ ГК 179 7
Telegram Group 694 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 230 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 4
RetailCRM 22 4
5018 4
Nethouse 13 3
PayPal 625 3
Apple Inc 10161 3
Samsung Electronics 8963 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 3
NetCAT - НетКэт 38 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
LeEco - LeTV 50 3
Смартфин - 2can&ibox 43 2
Payture 11 2
Штрих-М 39 2
Нетология - Netology 33 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 254 2
Google LLC 9483 2
Admitad 11 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 2
Эвотор - Evotor 117 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 76 2
Cisco Systems 4645 1
МойСклад - Логнекс 92 1
Virgin Group 88 1
RBK Money 75 1
RDC Group - Mobilidi 22 1
Цифровые активы 17 1
Huawei 2999 1
Инкотекс 9 1
Инфосистемы Джет 849 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 39
Visa International 1640 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 8
Qiwi 799 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 7
Альфа-Банк 1328 6
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 5
ПСБ - Промсвязьбанк 636 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 4
ВТБ Страхование 59 3
Lamoda 87 3
Евросеть 1366 3
Avito - Авито 194 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 3
Мострансавто 61 3
Renault - Рено Россия 124 2
Спортмастер 132 2
УЭК - Универсальная электронная карта 554 2
Русский стандарт Банк 344 2
AliExpress 292 2
YouDo 30 2
Связной ГК 1087 2
Почта России ПАО 1802 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Северсталь ПАО 276 2
Wallet One - Единая Касса 34 2
ВТБ - ВТБ24 641 2
Юнистрим - Unistream 169 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 1
Sollers - Соллерс 18 1
Diners Club International - платёжная система 77 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Сургутнефтегаз - СНГ 162 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
Chery Automobile 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1992 1
Президент Российской Федерации 1811 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Районный суд Москвы 150 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 44 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 8
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 4
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 418 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 107 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 154 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 775 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 70 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 395 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 1
Мобильное приложение - Mobile app 775 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 18 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 973 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1279 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 16 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 814 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 44 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 27 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 16 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4691 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 1
Process Mining - Процессная аналитика 70 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 406 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 801 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 230 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 550 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 60
Apple Pay 406 9
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 344 8
Apple iOS 6249 8
Google Android 11570 8
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 7
Rakuten Viber 465 4
Simtech CS-Cart 13 4
Яндекс.Маркет 469 4
Google Play - Google Store - Android Market 2642 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 3
Apple - App Store 2360 3
Microsoft Windows Phone OS 1533 3
Стрелка - Транспортная карта 130 3
UMI.CMS 54 3
WeChat - Мессенджер 98 2
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 39 2
WeChat Pay 15 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
1С:CRM 39 2
MasterCard MasterPass 29 2
Сбер - SberBusinessAPI - Fintech API 13 2
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 2
PayOnline - электронная платёжная система 52 2
Сбер - SberPay 22 2
Мой агент - Сервис онлайн бронирования 2 2
WhatsApp Messenger 699 2
Microsoft Windows 10 10118 2
WordPress 187 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 70 1
Модульбанк - Модулькасса 15 1
Альфа-Мобайл 67 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 4 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Symbian OS 1385 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 13 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 1
Коробкина Оксана 18 13
Магомедов Александр 10 8
Горелова Юлия 5 5
Глазачев Иван 25 5
Носова Юлия 12 4
Паршиков Сергей 10 3
Сюй Виктор 29 3
Попов Анатолий 97 2
Куроптев Александр 2 2
Попов Алексей 329 2
Шалина Мария 13 2
Иванченко Евгений 15 1
Кондратюк Андрей 1 1
Фомичёв Руслан 1 1
Царевская Наталья 4 1
Назаров Илья 4 1
Соколов Илья 2 1
Хатуцкий Борис 1 1
Кармишин Дмитрий 2 1
Крутов Дмитрий 7 1
Емельченков Сергей 85 1
Попков Сергей 8 1
Очеретин Сергей 3 1
Синельников Евгений 5 1
Топунов Юрий 5 1
Грачева Мария 9 1
Полозов Дмитрий 1 1
Ласкова Екатерина 1 1
Hu Jeff - Ху Джефф 1 1
Голубцов Павел 4 1
Пецюха Артем 5 1
Лыков Денис 1 1
Степанов Роман 3 1
Петров Николай 3 1
Логунов Александр 3 1
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Дегтярев Алексей 57 1
Ли Лео 5 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
Коропов Игорь 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 84177 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 4
Латвия - Латвийская Республика 674 4
Казахстан - Республика 4146 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 3
Армения - Республика 1047 3
Грузия 1032 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 3
Молдавия - Республика Молдова 646 2
Испания - Королевство 2570 2
Европа Восточная 2820 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
Чехия - Чешская Республика 972 1
Китай - Тайвань 1590 1
Индонезия - Республика 771 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Малайзия - Куала-Лумпур 48 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Малайзия 740 1
Румыния 581 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Таджикистан - Республика 713 1
Новая Зеландия 617 1
Бахрейн - Королевство 106 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 1
Оман Султанат 85 1
Австралия - Австралийский Союз 2659 1
Европа 7307 1
Беларусь - Белоруссия 3211 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 992 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 1
Индия - Республика 4106 1
Франция - Французская Республика 4934 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 160 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Русский язык 1712 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 32 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Латинский алфавит 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 19 1
Пикабу 6 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
CNews TV 476 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 2
GfK Rus - ГФК-Русь 176 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Gartner 3200 1
Nielsen Holdings - NetRatings 328 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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