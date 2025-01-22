Киберпонедельник-2025: прогнозы и тенденции онлайн-распродаж

Киберпонедельник — первая крупная онлайн-распродажа года. Изначально она распространялась только на сегмент техники и электроники, но с каждым годом к ней присоединяется все больше продавцов из разных сфер, а показатели онлайн-магазинов растут. По данным «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), во время распродажи 2024 г. обороты выросли на 68% по сравнению с 2023 г. и на 72% по сравнению с 2022 г., а количество платежей увеличилось на 66% и 94% соответственно. В этом году Киберпонедельник пройдет с 27 по 29 января. На основе данных о прошлогодней акции аналитики «ЮKassa» подготовили прогнозы на распродажу текущего года. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Спрос смещается в сторону одежды и услуг

Киберпонедельник перестал ассоциироваться только с техникой: этот сегмент уже не так популярен в период распродажи. Так, в 2024 г. обороты платежей в категории бытовой техники снизились на 12%, а число транзакций — на 14% в годовом выражении. Средний чек немного вырос — на 3%, до 16,99 тыс. руб.

Лидерство сохраняет категория одежды. В 2024 г. оборот платежей за мужскую и женскую одежду увеличился в два раза по сравнению с распродажей 2023 г., количество платежей выросло на 93%, а средний чек стал на 6% больше и составил 13,49 тыс. руб.

Также активно развивается сегмент услуг, лидерами остаются туризм и уходовые процедуры. Так, в прошлый Киберпонедельник обороты онлайн-платежей за услуги спа-салонов увеличились на 41% по сравнению с 2023 г., платежей стало на 37% больше, а средний чек вырос на 3% и составил 7,04 тыс. руб.. Обороты и количество платежей в турагентствах выросли более чем вдвое, а средний чек увеличился на 18%, до 5 258 рублей. Количество и обороты онлайн-платежей в гостиницах тоже выросли более чем в два раза, а средний чек стал на 17% больше и составил 11,93 тыс. руб.

Альтернативные способы оплаты растут быстрее карт

Банковские карты оставались самым популярным способом оплаты в 2024 г., но росли медленнее, чем альтернативные методы. Во время распродажи обороты платежей банковскими картами выросли на 23%, а количество платежей — на 30% по сравнению с 2023 г. В то же время обороты платежей через SberPay увеличились в 2,5 раза, а количество оплат — на 95% год к году. Вырос также кошелёк «ЮMoney» — на 70% по обороту и на 69% по количеству оплат.

«Мы ожидаем дальнейшего роста альтернативных платёжных методов. Быстрая оплата, например с помощью SberPay, может стать для магазинов важным преимуществом, особенно в период распродаж, когда покупатели более склонны к импульсивным решениям. То же самое можно сказать и про дополнительные инструменты, такие как оплата в рассрочку», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Кто заработает в Киберпонедельник-2025

Эксперты ожидают, что в 2025 г. популярность Киберпонедельника сохранится. Больше всего будут расти такие категории товаров, как одежда, косметика, материалы для строительства и ремонта. Техника, несмотря на отрицательную динамику прошлого года, может вернуться в плюс за счёт восстановления рынка и роста предложения. Также увеличится спрос на услуги, особенно в сферах туризма, образования и уходовых процедур. Это популярные направления, которые часто предлагают дополнительные скидки и бонусы в период распродаж.

«В последние годы есть тенденция на более осознанный и рациональный подход к покупкам у потребителей. Россияне откладывают на распродажи важные покупки, в том числе подарки к предстоящим праздникам», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa».

Обычно больше всего во время распродаж растут маркетплейсы, которые предлагают широкий ассортимент товаров и большое разнообразие скидок. Тем не менее, тенденция на рост самостоятельных онлайн-магазинов продолжит поддерживать отраслевых и нишевых продавцов.

«Специализированные магазины и локальные бренды могут выделиться за счёт индивидуального подхода и персонализированного сервиса для каждого клиента. Интернет-площадки брендов формируют собственную лояльную аудиторию, и для них период распродаж — отличная возможность усилить своё присутствие на рынке. Поэтому важно подготовиться к повышенной нагрузке, позаботиться о стабильной работе всех сервисов и обеспечить поддержку покупателей», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa».