Сбер SberPay Мульти QR бесконтактная оплата по QR-коду Оплата одним взглядом Оплата улыбкой

Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой

Сервис SberPay позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки можно оплатить и кредитной картой без введения пин-кода. При оплате по QR-коду  бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.02.2026 SberPay встроили в МТС Pay

Теперь клиенты МТС могут оплачивать услуги по платежному сервису SberPay. Он уже встроен в приложение «Мой МТС» и сейчас масштабируется на все витрины МТС и партнеров, где встроена кнопка «Оплатить с МТС Pay». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

22.10.2025 В аптеках «36.6» запустили оплату улыбкой

фере: в более чем 2000 аптек установлены новейшие платежные терминалы, которые поддерживают сервис «Оплата улыбкой». Теперь покупатели могут оплачивать лекарства и товары для здоровья не только
18.07.2025 Москвичи все чаще оплачивают покупки улыбкой

ы активно осваивают инновационные методы оплаты. В I полугодии 2025 г. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой» они провели более 944 тыс. транзакций, что в четыре раза больше, чем за такой
02.07.2025 Сбербанк открывает возможность платить улыбкой с 14 лет

или потерянных картах. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных. Как подключиться Открыть приложение «Сбербанк Онлайн», найти сервис «оплата улыбкой» по поиску. Нажать «подключиться», выбрать карту и создать код безопасности. Дать согласие на сдачу биометрии на «Госуслугах» (переадресация автоматическая). Получить согласие ро
26.06.2025 Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay

Аналитики Сбербанка выяснили, что за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С начала 2025 г.
20.05.2025 Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой

розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии,
30.04.2025 Сбербанк установил в Санкт-Петербурге более 45 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

логий в розничной торговле: в Санкт-Петербурге установлено уже более 45 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии,
18.04.2025 Москвичи оплатили улыбкой более 2,9 млн раз в I квартале 2025 года

ицы совершили свыше 2,9 млн платежей на общую сумму почти 11 млрд руб. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой». На сегодня в торговых точках Москвы установлено уже более 100 тыс. новых сен
10.04.2025 Жители СЗФО оплатили улыбкой более 3 млн раз за I квартал 2025 года

авители Сбербанка. Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию,
25.02.2025 В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок

банк начал работать летом 2024 г. Здесь покупатели совершили почти 5 тыс. транзакций по биометрии. «Оплата улыбкой» – это один из видов бесконтактных расчетов. Но в отличие от QR-кода, NFC и ст
17.02.2025 SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 110 млрд руб. в 2024 году

В 2024 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 г.
04.02.2025 В 2024 г. жители Северо-Запада оплатили «улыбкой» товары и услуги на 2,7 млрд рублей

да запустилась инновационная технология оплаты по биометрии или, как мы это уже привыкли называть, «Оплаты улыбкой». Но с развитием сервиса мы наблюдаем, как меняется отношение к нему: удобство
27.12.2024 В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз

оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил 1 млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру. Согласно аналитике Сбербанка,

25.12.2024 Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой

сть — 7%. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сервис «Оплата улыбкой» продолжает интегрироваться в сферы городской жизни Москвы. Всё больше предпри
25.12.2024 Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом

ого федерального округа все чаще приобретают новогодние подарки родным и близким, используя сервис «Оплата улыбкой». Согласно данным Сбербанка, за октябрь-декабрь 2024 г. с его помощью на Север
24.12.2024 В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз

атить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил один млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.
11.12.2024 Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг

а они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители

02.12.2024 Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков

Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был п
26.11.2024 17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу

Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому спо
21.11.2024 Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии. Оплата улыбкой позволяет не только совершать покупки, но и обеспечивает надежность операции,

13.11.2024 Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин

С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» почти 850 тыс. раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой ка
08.10.2024 Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз

С начала 2024 г. жители Москвы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 1,4 миллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
04.10.2024 Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров

Сбербанк в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «оплата улыбкой», представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых

02.10.2024 Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay

гала 97%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Главные особенности внедрения сервиса SDK SberPay – это быстрое проведение оплаты в пару кликов, без необходимости полноценного входа в
26.09.2024 Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбербанка.
12.09.2024 Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане

и без карты или телефона». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
22.08.2024 Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз

С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более полумиллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
09.08.2024 Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак

по делу назначено на 11 октября 2024 г. Спор возник по поводу интеллектуальных прав на обозначения «Плати QR» и SberPay QR, выяснил «Коммерсант». Гендиректор ФИТ Глеб Марков допускает возможнос
05.07.2024 Самая большая сумма покупки с помощью улыбки со SberPay составила 2,2 млн рублей

Самой крупной покупкой, оплаченной сервисом «оплата улыбкой» со SberPay стал автомобиль стоимостью 2,2 млн руб. Клиент приобрел машину в московском салоне Fa
05.07.2024 Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии)
02.07.2024 «Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера»

чивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышен
27.06.2024 Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой

альных магазинов «Авоська» в Москве стал доступен технологичный способ оплаты покупок от Сбербанка «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платежные терминалы банка, которые принимают опл
10.06.2024 Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой

го продуктам стать лучше». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
08.05.2024 Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей

Объем трансакций в сервисе SberPay в I квартале 2024 г превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн — это почт
25.04.2024 Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой»

можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой

ервиса достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сказать виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой» и следовать простой инструкции на экране смартфона. После этого для оплаты ул
15.03.2024 Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay

При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Процесс оплаты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь занимает считанные секунды — пассажиру достаточно
13.03.2024 В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой

— картой с чипом, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

07.03.2024 Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой

ЦУМа и ДЛТ в Москве и Санкт-Петербурге, стал доступен технологичный способ оплаты покупок «Сбера» «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают опл
07.03.2024 Жители Москвы за год оплатили более 210 млн покупок с помощью SberPay Online

В 2023 г. жители столицы 271 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила


Публикаций - 221, упоминаний - 324

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 714 28
Yandex - Яндекс 8685 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 11
Эвотор - Evotor 215 11
Huawei 4311 9
Apple Inc 12806 6
Google LLC 12376 6
Samsung Electronics 10752 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14797 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9264 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 404 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 392 4
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 3
Ростелеком 10469 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 255 3
9142 3
VK - Mail.ru Group 3541 3
Telegram Group 2695 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 112 2
Сбер - InSales - Инсейлс 63 2
ИИ-Технологии 254 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 116 2
Huawei Mobile Services 73 2
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 52 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 2
МегаФон 10180 2
Microsoft Corporation 25378 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 736 2
Bookmate 27 1
Dream Industries 10 1
Омега 87 1
Бифит - Bifit 85 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 78 1
Manzana Group - Манзана 26 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8357 174
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 16
Visa International 1977 16
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 144 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 15
НСПК - Национальная система платежных карт 911 12
ВкусВилл - Избёнка 198 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 6
X5 Group - Перекрёсток 616 6
Лента - Сеть розничной торговли 2305 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2766 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 539 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 5
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 101 5
ГПБ - Газпромбанк 1195 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1010 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 4
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 4
ПСБ - Промсвязьбанк 920 4
Русский стандарт Банк 482 4
Zenden Group - Дом одежды 65 4
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 3
Zolla - Золла 18 3
Альфа-Банк 1896 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 213 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 121 3
Бристоль - сеть магазинов 31 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 193 2
Синара Банк - ДелоБанк 67 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 2
WMG - Warner Music Group 209 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
X5 Group - Чижик 55 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 105 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5374 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13108 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5119 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5796 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1107 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 539 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 400 1
Федеральное казначейство России 1885 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2772 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 49 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 86 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 694 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5365 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25848 86
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2065 85
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2718 72
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3157 67
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12374 59
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1617 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13119 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58076 47
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5941 40
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5728 38
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2468 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 33
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1291 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25667 25
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5758 24
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3627 19
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 115 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19165 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12475 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 16
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8605 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9023 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27293 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34289 13
FinTech - Денежные переводы - Транзакционный мониторинг - Системы мониторинга транзакций - Transaction Monitoring 19 11
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1233 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23199 10
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 859 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3797 9
Оцифровка - Digitization 4960 9
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 976 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5945 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8262 9
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1392 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15055 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9446 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 857 87
Google Android 14874 46
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 906 36
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 230 33
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 30
Apple iOS 8354 23
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 18
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 115 15
Apple Pay 508 14
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 415 12
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 128 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7442 11
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 36 9
Huawei AppGallery 330 8
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 362 8
Samsung Pay 295 7
Сбер - СберПрайм 62 6
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 66 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 454 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 6
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 628 6
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 6
Honor SuperCharge 167 4
Эвотор пэй - Evotor Pay 18 4
Yandex Pay - Яндекс Пэй 101 4
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 13 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Вжух 13 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 422 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 4
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 3
НСПК - СБПэй 49 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 214 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 3
Apple - App Store 3026 3
Honor - серия смартфонов 222 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5259 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 3
Huawei Pay 15 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 134 3
Малых Дмитрий 65 35
Цыбульников Вячеслав 77 17
Шубочкин Сергей 14 12
Суховерхов Дмитрий 25 10
Цой Никита 13 8
Кармишин Дмитрий 26 7
Царев Кирилл 39 7
Савельев Никита 11 5
Кирсанова Светлана 70 5
Расторгуев Александр 9 4
Шашкин Алексей 59 4
Ковалев Игорь 31 4
Ушенин Алексей 10 3
Закурдаев Александр 7 3
Рябцев Вячеслав 3 3
Барг Герман 21 3
Кузнецов Станислав 158 3
Сологуб Денис 75 2
Лексин Олег 21 2
Жукович Евгений 11 2
Евсеев Олег 6 2
Лоевская Анна 68 2
Романенко Андрей 92 2
Предыбайло Вячеслав 25 2
Белевцев Андрей 96 2
Глазачев Иван 27 2
Ласкова Екатерина 3 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Хромов Сергей 27 2
Евдокимов Игорь 61 2
Дусалеев Вячеслав 11 1
Горбунов Дмитрий 9 1
Макешин Анатолий 17 1
Буздалин Антон 6 1
Романов Илья 34 1
Ильичев Михаил 19 1
Мухин Игорь 1 1
Ильчиев Михаил 1 1
Бувин Дмитрий 6 1
Врацкий Андрей 167 1
Россия - РФ - Российская федерация 159366 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46288 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18897 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2733 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 8
Россия - СЗФО - Архангельская область 782 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53675 6
Россия - СФО - Новосибирск 4731 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1426 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 763 5
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 412 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2142 5
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 351 5
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3291 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2457 4
Россия - УФО - Свердловская область 1812 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 4
Россия - СЗФО - Псковская область 680 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 377 4
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 289 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1346 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 969 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2260 3
Россия - УФО - Тюменская область 1303 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 673 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 444 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 227 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 713 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 253 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51612 150
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26192 89
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5460 26
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 20
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 569 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5838 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 12
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5348 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32186 9
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1064 9
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 675 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20551 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 9
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1080 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15349 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 633 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8429 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6332 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8255 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7413 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 6
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 6
НКО - Некоммерческая организация 599 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17531 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7051 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2732 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9787 5
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 120 5
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11459 5
Ведомости 1324 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 2
Android Authority 54 1
Android Headline 12 1
Newsweek 39 1
CNews Техноблог 62 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
Forbes - Форбс 938 1
Wikipedia - Википедия 608 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
Bloomberg 1565 1
Tom’s Hardware 546 1
РИА Новости 1004 1
Wired - Издание 273 1
TechRadar 96 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 85 1
Gartner - Гартнер 3626 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
AV-Test Institute 40 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 38 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 1017 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424293, в очереди разбора - 726963.
Создано именных указателей - 191441.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

