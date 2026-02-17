Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой

SberPay встроили в МТС Pay Теперь клиенты МТС могут оплачивать услуги по платежному сервису SberPay. Он уже встроен в приложение «Мой МТС» и сейчас масштабируется на все витрины МТС и партнеров, где встроена кнопка «Оплатить с МТС Pay». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В аптеках «36.6» запустили оплату улыбкой фере: в более чем 2000 аптек установлены новейшие платежные терминалы, которые поддерживают сервис «Оплата улыбкой». Теперь покупатели могут оплачивать лекарства и товары для здоровья не только

Москвичи все чаще оплачивают покупки улыбкой ы активно осваивают инновационные методы оплаты. В I полугодии 2025 г. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой» они провели более 944 тыс. транзакций, что в четыре раза больше, чем за такой

Сбербанк открывает возможность платить улыбкой с 14 лет или потерянных картах. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных. Как подключиться Открыть приложение «Сбербанк Онлайн», найти сервис «оплата улыбкой» по поиску. Нажать «подключиться», выбрать карту и создать код безопасности. Дать согласие на сдачу биометрии на «Госуслугах» (переадресация автоматическая). Получить согласие ро

Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay Аналитики Сбербанка выяснили, что за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С начала 2025 г.

Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии,

Сбербанк установил в Санкт-Петербурге более 45 тысяч терминалов для оплаты улыбкой логий в розничной торговле: в Санкт-Петербурге установлено уже более 45 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии,

Москвичи оплатили улыбкой более 2,9 млн раз в I квартале 2025 года ицы совершили свыше 2,9 млн платежей на общую сумму почти 11 млрд руб. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой». На сегодня в торговых точках Москвы установлено уже более 100 тыс. новых сен

Жители СЗФО оплатили улыбкой более 3 млн раз за I квартал 2025 года авители Сбербанка. Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию,

В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок банк начал работать летом 2024 г. Здесь покупатели совершили почти 5 тыс. транзакций по биометрии. «Оплата улыбкой» – это один из видов бесконтактных расчетов. Но в отличие от QR-кода, NFC и ст

SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 110 млрд руб. в 2024 году В 2024 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 г.

В 2024 г. жители Северо-Запада оплатили «улыбкой» товары и услуги на 2,7 млрд рублей да запустилась инновационная технология оплаты по биометрии или, как мы это уже привыкли называть, «Оплаты улыбкой». Но с развитием сервиса мы наблюдаем, как меняется отношение к нему: удобство

В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил 1 млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру. Согласно аналитике Сбербанка,

Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой сть — 7%. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сервис «Оплата улыбкой» продолжает интегрироваться в сферы городской жизни Москвы. Всё больше предпри

Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом ого федерального округа все чаще приобретают новогодние подарки родным и близким, используя сервис «Оплата улыбкой». Согласно данным Сбербанка, за октябрь-декабрь 2024 г. с его помощью на Север

В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз атить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил один млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.

Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг а они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители

Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был п

17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому спо

Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии. Оплата улыбкой позволяет не только совершать покупки, но и обеспечивает надежность операции,

Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» почти 850 тыс. раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой ка

Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз С начала 2024 г. жители Москвы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 1,4 миллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо

Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров Сбербанк в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «оплата улыбкой», представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых

Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay гала 97%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Главные особенности внедрения сервиса SDK SberPay – это быстрое проведение оплаты в пару кликов, без необходимости полноценного входа в

Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбербанка.

Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане и без карты или телефона». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б

Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более полумиллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо

Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак по делу назначено на 11 октября 2024 г. Спор возник по поводу интеллектуальных прав на обозначения «Плати QR» и SberPay QR, выяснил «Коммерсант». Гендиректор ФИТ Глеб Марков допускает возможнос

Самая большая сумма покупки с помощью улыбки со SberPay составила 2,2 млн рублей Самой крупной покупкой, оплаченной сервисом «оплата улыбкой» со SberPay стал автомобиль стоимостью 2,2 млн руб. Клиент приобрел машину в московском салоне Fa

Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии)

«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера» чивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышен

Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой альных магазинов «Авоська» в Москве стал доступен технологичный способ оплаты покупок от Сбербанка «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платежные терминалы банка, которые принимают опл

Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой го продуктам стать лучше». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б

Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей Объем трансакций в сервисе SberPay в I квартале 2024 г превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн — это почт

Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой» можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле

На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой ервиса достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сказать виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой» и следовать простой инструкции на экране смартфона. После этого для оплаты ул

Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Процесс оплаты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь занимает считанные секунды — пассажиру достаточно

В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой — картой с чипом, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой ЦУМа и ДЛТ в Москве и Санкт-Петербурге, стал доступен технологичный способ оплаты покупок «Сбера» «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают опл