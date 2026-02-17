Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер SberPay Мульти QR бесконтактная оплата по QR-коду Оплата одним взглядом Оплата улыбкой
Сервис SberPay позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки можно оплатить и кредитной картой без введения пин-кода. При оплате по QR-коду бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.
|17.02.2026
|
SberPay встроили в МТС Pay
Теперь клиенты МТС могут оплачивать услуги по платежному сервису SberPay. Он уже встроен в приложение «Мой МТС» и сейчас масштабируется на все витрины МТС и партнеров, где встроена кнопка «Оплатить с МТС Pay». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
|22.10.2025
|
В аптеках «36.6» запустили оплату улыбкой
фере: в более чем 2000 аптек установлены новейшие платежные терминалы, которые поддерживают сервис «Оплата улыбкой». Теперь покупатели могут оплачивать лекарства и товары для здоровья не только
|18.07.2025
|
Москвичи все чаще оплачивают покупки улыбкой
ы активно осваивают инновационные методы оплаты. В I полугодии 2025 г. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой» они провели более 944 тыс. транзакций, что в четыре раза больше, чем за такой
|02.07.2025
|
Сбербанк открывает возможность платить улыбкой с 14 лет
или потерянных картах. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных. Как подключиться Открыть приложение «Сбербанк Онлайн», найти сервис «оплата улыбкой» по поиску. Нажать «подключиться», выбрать карту и создать код безопасности. Дать согласие на сдачу биометрии на «Госуслугах» (переадресация автоматическая). Получить согласие ро
|26.06.2025
|
Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay
Аналитики Сбербанка выяснили, что за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С начала 2025 г.
|20.05.2025
|
Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой
розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии,
|30.04.2025
|
Сбербанк установил в Санкт-Петербурге более 45 тысяч терминалов для оплаты улыбкой
логий в розничной торговле: в Санкт-Петербурге установлено уже более 45 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии,
|18.04.2025
|
Москвичи оплатили улыбкой более 2,9 млн раз в I квартале 2025 года
ицы совершили свыше 2,9 млн платежей на общую сумму почти 11 млрд руб. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой». На сегодня в торговых точках Москвы установлено уже более 100 тыс. новых сен
|10.04.2025
|
Жители СЗФО оплатили улыбкой более 3 млн раз за I квартал 2025 года
авители Сбербанка. Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию,
|25.02.2025
|
В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок
банк начал работать летом 2024 г. Здесь покупатели совершили почти 5 тыс. транзакций по биометрии. «Оплата улыбкой» – это один из видов бесконтактных расчетов. Но в отличие от QR-кода, NFC и ст
|17.02.2025
|
SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 110 млрд руб. в 2024 году
В 2024 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 г.
|04.02.2025
|
В 2024 г. жители Северо-Запада оплатили «улыбкой» товары и услуги на 2,7 млрд рублей
да запустилась инновационная технология оплаты по биометрии или, как мы это уже привыкли называть, «Оплаты улыбкой». Но с развитием сервиса мы наблюдаем, как меняется отношение к нему: удобство
|27.12.2024
|
В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз
оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил 1 млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру. Согласно аналитике Сбербанка,
|25.12.2024
|
Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой
сть — 7%. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сервис «Оплата улыбкой» продолжает интегрироваться в сферы городской жизни Москвы. Всё больше предпри
|25.12.2024
|
Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
ого федерального округа все чаще приобретают новогодние подарки родным и близким, используя сервис «Оплата улыбкой». Согласно данным Сбербанка, за октябрь-декабрь 2024 г. с его помощью на Север
|24.12.2024
|
В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз
атить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил один млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.
|11.12.2024
|
Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг
а они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители
|02.12.2024
|
Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков
Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был п
|26.11.2024
|
17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу
Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому спо
|21.11.2024
|
Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»
клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии. Оплата улыбкой позволяет не только совершать покупки, но и обеспечивает надежность операции,
|13.11.2024
|
Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» почти 850 тыс. раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой ка
|08.10.2024
|
Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз
С начала 2024 г. жители Москвы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 1,4 миллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
|04.10.2024
|
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
Сбербанк в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «оплата улыбкой», представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых
|02.10.2024
|
Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay
гала 97%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Главные особенности внедрения сервиса SDK SberPay – это быстрое проведение оплаты в пару кликов, без необходимости полноценного входа в
|26.09.2024
|
Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбербанка.
|12.09.2024
|
Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане
и без карты или телефона». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
|22.08.2024
|
Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз
С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более полумиллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
|09.08.2024
|
Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак
по делу назначено на 11 октября 2024 г. Спор возник по поводу интеллектуальных прав на обозначения «Плати QR» и SberPay QR, выяснил «Коммерсант». Гендиректор ФИТ Глеб Марков допускает возможнос
|05.07.2024
|
Самая большая сумма покупки с помощью улыбки со SberPay составила 2,2 млн рублей
Самой крупной покупкой, оплаченной сервисом «оплата улыбкой» со SberPay стал автомобиль стоимостью 2,2 млн руб. Клиент приобрел машину в московском салоне Fa
|05.07.2024
|
Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года
Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии)
|02.07.2024
|
«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера»
чивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышен
|27.06.2024
|
Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой
альных магазинов «Авоська» в Москве стал доступен технологичный способ оплаты покупок от Сбербанка «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платежные терминалы банка, которые принимают опл
|10.06.2024
|
Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой
го продуктам стать лучше». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
|08.05.2024
|
Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей
Объем трансакций в сервисе SberPay в I квартале 2024 г превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн — это почт
|25.04.2024
|
Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой»
можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
|20.03.2024
|
На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой
ервиса достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сказать виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой» и следовать простой инструкции на экране смартфона. После этого для оплаты ул
|15.03.2024
|
Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay
При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Процесс оплаты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь занимает считанные секунды — пассажиру достаточно
|13.03.2024
|
В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой
— картой с чипом, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
|07.03.2024
|
Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой
ЦУМа и ДЛТ в Москве и Санкт-Петербурге, стал доступен технологичный способ оплаты покупок «Сбера» «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают опл
|07.03.2024
|
Жители Москвы за год оплатили более 210 млн покупок с помощью SberPay Online
В 2023 г. жители столицы 271 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила
