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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166263
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Цой Никита



22.01.2025 Киберпонедельник-2025: прогнозы и тенденции онлайн-распродаж 1
26.08.2024 Почему покупатели бросают корзины в интернет-магазинах — исследование 1
05.02.2024 Итоги «Киберпонедельника-2024»: обороты онлайн-магазинов выросли на 68% 1
26.01.2024 Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Цой Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5033 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5035 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 588 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 441 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 637 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4696 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1738 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 169 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 179 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 2
Россия - РФ - Российская федерация 144277 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1650 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 294 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 2
НКО - Некоммерческая организация 500 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2643 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 89 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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