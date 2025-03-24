Команда ЮKassa представила в 2024 году ЮChat – сервис, интегрированный с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. С его помощью предприниматели смогут автоматизировать процессы подготовки описания товаров, постов для соцсетей, торговых предложений, скриптов для продаж и другие.

