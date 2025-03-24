Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер ЮMoney Юchat
Команда ЮKassa представила в 2024 году ЮChat – сервис, интегрированный с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. С его помощью предприниматели смогут автоматизировать процессы подготовки описания товаров, постов для соцсетей, торговых предложений, скриптов для продаж и другие.
|24.03.2025
|90% предпринимателей повысили эффективность благодаря нейросетям 1
|11.11.2024
|В «Юkassa» запустили «Юchat» – ИИ-сервис для решения бизнес-задач 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.