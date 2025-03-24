90% предпринимателей повысили эффективность благодаря нейросетям

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») узнали, как онлайн-предприниматели используют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Выяснилось, что 86% опрошенных так или иначе пользуются нейросетями — в основном для создания текстов (70%), поиска информации (55%) и генерации изображений (52%). Почти половина обращается к ИИ несколько раз в день, а 89% отмечают, что нейросети помогают им работать эффективнее. Эксперты подчеркивают, что ИИ становится ключевым фактором конкурентоспособности, а игнорирование таких технологий грозит утратой позиций на рынке. В опросе на сайтах «ЮMoney» и «ЮKassa» приняли участие 150 представителей небольших, средний и крупных компаний. Опрос проводился с 10 по 20 февраля 2025 года. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Половина предпринимателей использует нейросети для работы

Как показал опрос пользователей «ЮKassa», 45% респондентов постоянно используют нейросети в своей работе, а 35% делают это время от времени. Еще 13% пока не пользуются ИИ, но планируют начать в ближайшем будущем. Остальные 7% пока обдумывают эту возможность.

«Нейросети становятся важным инструментом для бизнеса. Они помогают оптимизировать множество процессов: от генерации контента до аналитики данных и клиентского сервиса. В современных реалиях игнорировать эти технологии — значит существенно ограничивать потенциал развития бизнеса», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Большинство участников опроса (44%) используют только бесплатные версии нейросетей. Остальные тратят на них до 1 тыс. руб. в месяц (23%), от 3 до 5 тыс. руб. (21%), от 5 до 10 тыс. руб. (4%) или даже больше 10 тыс. руб. в месяц (8%).

Три четверти изучали нейросети на практике

Почти половина респондентов (45%) используют нейросети несколько раз в день. Еще 23% делают это раз или два в неделю, 10% — один раз в день, 7% — реже раза в неделю. Оставшиеся 15% используют ИИ редко, только при необходимости.

Больше половины опрошенных (51%) тратят на одну задачу в нейросети не более получаса. У 33% на это уходит полчаса-час, у 10% — от одного до трех часов, у 6% — более трех часов.

Почти три четверти участников опроса (72%) учились работать с нейросетями на практике. Но есть и те, кто изучал материалы в интернете (12%) или проходил специальные курсы (7%). Еще 9% планируют пройти обучение в будущем.

Тексты и поиск информации — в топе задач

Самая популярная задача для нейросетей — написание текстов: с этой целью ИИ используют 70% ответивших. На втором месте — поиск нужной информации (55%), на третьем — генерация изображений (52%). Кроме того, нейросети помогают предпринимателям с анализом данных (47%), поиском идей для концепций и планов (46%), с распознаванием текста или речи (19%) и написанием кода (7%).

«Мы видим, что есть тренд на использование искусственного интеллекта для задач бизнес-аналитики и стратегического планирования. Ожидаем, что в ближайшие годы возможности нейросетей в области персонализации клиентского сервиса и автоматизации рутинных процессов станут значительно шире. Это позволит предпринимателям сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса», — сказал Никита Цой.

Каждый второй повысил эффективность работы с помощью ИИ

Значительное повышение отмечают 56% опрошенных, умеренное — 34%. Всего 8% не видят никаких изменений, а оставшиеся 2% говорят о снижении эффективности своей работы.

Подавляющее большинство (85%) считает главным преимуществом нейросетей то, что они помогают сэкономить время для более важных задач. Среди плюсов опрошенные выделяют также генерацию свежих идей и мыслей (58%), доступность в любое время (56%), оптимизацию нагрузок (53%), снижение затрат на рабочие процессы (49%) и помощь в выборе оптимальных решений для бизнеса (48%).

Более половины респондентов (66%) называют основным минусом нейросетей необходимость проверять ответы, которые могут быть некорректными. Еще 36% обращают внимание на трудности с формулировкой запросов, а 35% считают минусом необходимость платной подписки. Также опрошенным мешает зависимость ИИ от интернета (22%), ограниченный доступ к функциям (21%) и риски с авторскими правами (16%).

Две трети планируют использовать нейросети чаще

Расширять использование ИИ в работе планируют 63% опрошенных. Еще 28% считают это вероятным, остальные 6% пока думают, а 3% не видят такой необходимости.

По мнению 51% предпринимателей, нейросети смогут заменить обычных сотрудников только в самых рутинных задачах. Еще 36% верят, что ИИ в целом способен заменить специалистов, а 13% — что нет.

«Большинство компаний уже ясно понимают, что дальнейшее развитие бизнеса без использования больших языковых моделей (LLM) попросту невозможно. Генеративный ИИ становится основным драйвером роста эффективности и конкурентоспособности в большинстве отраслей экономики. Игнорирование этих изменений грозит утратой позиций на рынке и риском оказаться на периферии. Каждый день мы видим все больше новых успешных кейсов, подтверждающих потенциал и значимость этих технологий. Проект наших коллег из «ЮMoney» — сервис для предпринимателей «ЮChat» — еще один яркий тому пример. Убежден, что наша новая линейка моделей GigaChat 2.0 даст российским компаниям еще больше возможностей», — сказал Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка.