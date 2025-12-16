Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan

Эмоции, комфорт и бесшовные платежи: что на самом деле нужно современному покупателю В «ЮKassa» изучили потребительское поведение россиян. Исследование показало, что покупатели все

Месяц вместо дня: как «Черная пятница» захватила весь ноябрь — исследование «ЮKassa» В преддверии Дня холостяка (распродажи 11.11) и «Черной пятницы» аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») проанализировали тенденции последних лет и поделились прогнозами на сезон распродаж 2025 г. Об этом CNews сообщили

«ЮKassa» представила платежные таблички для офлайн-торговли «ЮKassa» выпустила первый собственный физический продукт — таблички для оплаты покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Решение подойдет для бизнеса, который работает и в интернете, и офлай

«ЮKassa» представила бота для выставления счетов в мессенджере Max В «ЮKassa» (сервис для приёма платежей финтех-компании «ЮMoney») запустили бота для выставления счетов в российском мессенджере Max. «Мы создаём не просто инструменты для приёма платежей, а компле

Российский e-commerce замедляется, но малый бизнес находит точки роста а российского e-commerce подходит к концу. Рынок вступает в фазу зрелости, где успех зависит не от размера компании, а от ее гибкости и умения работать в узких нишах. К такому выводу пришли эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), которые проанализировали* транзакции онлайн-площадок разного размера: небольших, средних и крупных. Об этом CNews

E-commerce в России перешел к качественному росту — исследование «ЮKassa» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги первого полугодия 2025 г. для российского рынка e-commerce. Общий оборот и число транзакций остались

В личном кабинете «ЮKassa» появились диспуты В личном кабинете «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») теперь отображаются спорные платежи (диспуты). Это позволяет предпринимателям отслеживать процесс оспаривания плат

Каждый пятый россиянин заказывает продукты онлайн ежедневно — исследование «ЮKassa» В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, сколько россиян заказывают продукты в интернете и как часто они это делают. Как показал опрос, сервисами

Как российские предприниматели управляют финансами — исследование «ЮKassa» В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, как

Исследование «ЮKassa»: конкуренция в сегменте самозанятых растёт Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. По данным «ЮKassa», в 2024 г. число самозанятых выросло на 43% по с

35% предпринимателей занимаются нетворкингом, не зная термина: исследование «ЮKassa» В «ЮKassa» провели опрос и узнали, как представители бизнеса выстраивают деловые связи. Выяснилось, что 35% опрошенных не знают, что такое нетворкинг, при этом все равно находятся в активном поиск

Киберпонедельник-2025: прогнозы и тенденции онлайн-распродаж . Изначально она распространялась только на сегмент техники и электроники, но с каждым годом к ней присоединяется все больше продавцов из разных сфер, а показатели онлайн-магазинов растут. По данным «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), во время распродажи 2024 г. обороты выросли на 68% по сравнению с 2023 г. и на 72% по сравнению с 2022 г., а коли

Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa» В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги

В «Юkassa» запустили «Юchat» – ИИ-сервис для решения бизнес-задач Команда «Юkassa» представила «Юchat» – сервис, интегрированный с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. С его помощью предприниматели смогут автоматизировать процессы подготовки описания товаров, по

Только треть онлайн-предпринимателей участвует в распродажах — исследование «ЮKassa» Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос и узнали, как предприниматели относятся к ноябрьским распродажам. Треть опрошенных онлайн-предприним

«ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» В преддверии «Дня холостяка» (11.11) и «Черной пятницы» аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с крупными ритейлерами проанализировали тенденции последних лет и поделились прогнозами распродаж 2024 г

В «ЮKassa» обновили раздел аналитики «ЮKassa» улучшила аналитику платежей в личном кабинете. Обновления помогут лучше понимать поведение покупателей и принимать правильные управленческие решения. Об этом CNews сообщили представител

«ЮKassa» представила новый инструмент для продаж в офлайне «ЮKassa» запустила Гибкий QR — новый способ принимать платежи в офлайне без терминала для карт. Код можно распечатать или вывести на экран любого устройства и через личный кабинет привязывать к

Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии» «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и образовательная онлайн-платформа «Нетология» провели исследование и узнали, что изучают предприниматели. Как пок

В ЮKassa упростили процесс подключения оплат электронными сертификатами понимаем его значимость и сделали так, чтобы подключение стало более удобным для партнёров, которые работают в этом сегменте. Теперь для подключения интернет-магазину достаточно провести интеграцию с ЮKassa и доработать передачу кодов товаров, которые будут оплачиваться сертификатом. Интеграцию с Национальной системой платежных карт и отправку необходимых данных для проверки возможности пок

«ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце Летом 2024 г. «ЮKassa» (cервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «ЮMoney» (электронный кошелек) стали официальными платежными сервисами фестиваля «Архстояние» в арт-парке «Никол

Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуац

Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки и продажи вещей в интернете. Большинство участн

Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов — малого, среднего и крупного. Рассматривались

Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa» оборот платежей в дни распродажи вырос на 16% по сравнению с 2022 г. и на 84% — по сравнению с 2021 г. Покупок стало на 31% и на 84% больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили динамику распродаж за последние два года и рассказали, кто сможет заработать в Киберпонедельник в 2024 г.

Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование Аналитики «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney»), «Школа 21» (школа программирования «Сбера») и «Фоксфорд» (образовательная платформа) изучили спрос на образовател

В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») запустила новый способ приёма оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от Сбербанка. Раньше магазины могли

«Юkassa» расширила обслуживание платежей на «Госуслугах» Платежи картами российских банков, как и методом SberPay, на «Госуслугах» теперь обслуживает «Юkassa». «Одна из главных наших задач — сделать онлайн-оплату государственных услуг как можно удобнее. Сервис приема платежей «Юkassa» соответствует высоким стандартам, которые необходим

«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила на в

«ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах Офлайн-магазины, у которых есть касса «Атол», теперь могут принимать платежи с помощью QR-кода через «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Подключить оплату по QR-коду может магазин с расчетным счетом в лю

«ЮKassa» стала платежным сервисом для оплаты счетов и штрафов на «Госуслугах» «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала провайдером оплаты счетов, штрафов, налогов и госпошлин на портале «Госуслуги». Об этом CNews сообщили предс

«Юkassa» запустила сервис чеков для интернет-магазинов «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») объявила о зап

Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») опросили росси

«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки Ро

«Юkassa» подключает приём платежей по QR-коду в программах «1С» «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») предоставила своим клиентам возможность принимать оплату по QR-коду в программах «1С». Это выгодно продавцам и удо

Самозанятые в «Юkassa» могут принимать оплату новым способом У самозанятых в «Юkassa» (сервис финтех-компании «Юmoney») появилась возможность принимать платежи по QR-коду с комиссией до 0,7%. Раньше этот способ оплаты был доступен только ИП и юрлицам. Чтобы оплатить това

В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года В «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги в День холостяка. Аналитики изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совер

Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть квартале 2022 г. — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек индекс» и «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». По данным ресурса «Чек индекс», в октябре 2022 г. общее количество покупок канцтоваров увеличилось на 11% отно

«Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени По данным онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и платежного провайдера «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»), в сентябре и октябре 2022 г. спрос на витамины и биологически активные добавки (БАДы) вырос более чем на 60% по сравнению с двумя последними месяцами