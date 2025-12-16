Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan

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ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.12.2025
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Эмоции, комфорт и бесшовные платежи: что на самом деле нужно современному покупателю
В «ЮKassa» изучили потребительское поведение россиян. Исследование показало, что покупатели все
|01.11.2025
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Месяц вместо дня: как «Черная пятница» захватила весь ноябрь — исследование «ЮKassa»
В преддверии Дня холостяка (распродажи 11.11) и «Черной пятницы» аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») проанализировали тенденции последних лет и поделились прогнозами на сезон распродаж 2025 г. Об этом CNews сообщили
|16.10.2025
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«ЮKassa» представила платежные таблички для офлайн-торговли
«ЮKassa» выпустила первый собственный физический продукт — таблички для оплаты покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Решение подойдет для бизнеса, который работает и в интернете, и офлай
|13.10.2025
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«ЮKassa» представила бота для выставления счетов в мессенджере Max
В «ЮKassa» (сервис для приёма платежей финтех-компании «ЮMoney») запустили бота для выставления счетов в российском мессенджере Max. «Мы создаём не просто инструменты для приёма платежей, а компле
|29.08.2025
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Российский e-commerce замедляется, но малый бизнес находит точки роста
а российского e-commerce подходит к концу. Рынок вступает в фазу зрелости, где успех зависит не от размера компании, а от ее гибкости и умения работать в узких нишах. К такому выводу пришли эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), которые проанализировали* транзакции онлайн-площадок разного размера: небольших, средних и крупных. Об этом CNews
|18.07.2025
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E-commerce в России перешел к качественному росту — исследование «ЮKassa»
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги первого полугодия 2025 г. для российского рынка e-commerce. Общий оборот и число транзакций остались
|04.06.2025
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В личном кабинете «ЮKassa» появились диспуты
В личном кабинете «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») теперь отображаются спорные платежи (диспуты). Это позволяет предпринимателям отслеживать процесс оспаривания плат
|29.05.2025
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Каждый пятый россиянин заказывает продукты онлайн ежедневно — исследование «ЮKassa»
В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, сколько россиян заказывают продукты в интернете и как часто они это делают. Как показал опрос, сервисами
|26.05.2025
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Как российские предприниматели управляют финансами — исследование «ЮKassa»
В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, как
|18.04.2025
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Исследование «ЮKassa»: конкуренция в сегменте самозанятых растёт
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. По данным «ЮKassa», в 2024 г. число самозанятых выросло на 43% по с
|11.04.2025
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35% предпринимателей занимаются нетворкингом, не зная термина: исследование «ЮKassa»
В «ЮKassa» провели опрос и узнали, как представители бизнеса выстраивают деловые связи. Выяснилось, что 35% опрошенных не знают, что такое нетворкинг, при этом все равно находятся в активном поиск
|22.01.2025
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Киберпонедельник-2025: прогнозы и тенденции онлайн-распродаж
. Изначально она распространялась только на сегмент техники и электроники, но с каждым годом к ней присоединяется все больше продавцов из разных сфер, а показатели онлайн-магазинов растут. По данным «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), во время распродажи 2024 г. обороты выросли на 68% по сравнению с 2023 г. и на 72% по сравнению с 2022 г., а коли
|20.01.2025
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Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa»
В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги
|11.11.2024
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В «Юkassa» запустили «Юchat» – ИИ-сервис для решения бизнес-задач
Команда «Юkassa» представила «Юchat» – сервис, интегрированный с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. С его помощью предприниматели смогут автоматизировать процессы подготовки описания товаров, по
|08.11.2024
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Только треть онлайн-предпринимателей участвует в распродажах — исследование «ЮKassa»
Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос и узнали, как предприниматели относятся к ноябрьским распродажам. Треть опрошенных онлайн-предприним
|02.11.2024
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«ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу»
В преддверии «Дня холостяка» (11.11) и «Черной пятницы» аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с крупными ритейлерами проанализировали тенденции последних лет и поделились прогнозами распродаж 2024 г
|01.10.2024
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В «ЮKassa» обновили раздел аналитики
«ЮKassa» улучшила аналитику платежей в личном кабинете. Обновления помогут лучше понимать поведение покупателей и принимать правильные управленческие решения. Об этом CNews сообщили представител
|24.09.2024
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«ЮKassa» представила новый инструмент для продаж в офлайне
«ЮKassa» запустила Гибкий QR — новый способ принимать платежи в офлайне без терминала для карт. Код можно распечатать или вывести на экран любого устройства и через личный кабинет привязывать к
|20.09.2024
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Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии»
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и образовательная онлайн-платформа «Нетология» провели исследование и узнали, что изучают предприниматели. Как пок
|08.08.2024
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В ЮKassa упростили процесс подключения оплат электронными сертификатами
понимаем его значимость и сделали так, чтобы подключение стало более удобным для партнёров, которые работают в этом сегменте. Теперь для подключения интернет-магазину достаточно провести интеграцию с ЮKassa и доработать передачу кодов товаров, которые будут оплачиваться сертификатом. Интеграцию с Национальной системой платежных карт и отправку необходимых данных для проверки возможности пок
|15.07.2024
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«ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце
Летом 2024 г. «ЮKassa» (cервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «ЮMoney» (электронный кошелек) стали официальными платежными сервисами фестиваля «Архстояние» в арт-парке «Никол
|26.04.2024
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Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуац
|02.04.2024
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Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито»
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки и продажи вещей в интернете. Большинство участн
|29.01.2024
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Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов — малого, среднего и крупного. Рассматривались
|26.01.2024
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Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa»
оборот платежей в дни распродажи вырос на 16% по сравнению с 2022 г. и на 84% — по сравнению с 2021 г. Покупок стало на 31% и на 84% больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили динамику распродаж за последние два года и рассказали, кто сможет заработать в Киберпонедельник в 2024 г.
|09.10.2023
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Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование
Аналитики «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney»), «Школа 21» (школа программирования «Сбера») и «Фоксфорд» (образовательная платформа) изучили спрос на образовател
|23.08.2023
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В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка
«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») запустила новый способ приёма оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от Сбербанка. Раньше магазины могли
|18.07.2023
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«Юkassa» расширила обслуживание платежей на «Госуслугах»
Платежи картами российских банков, как и методом SberPay, на «Госуслугах» теперь обслуживает «Юkassa». «Одна из главных наших задач — сделать онлайн-оплату государственных услуг как можно удобнее. Сервис приема платежей «Юkassa» соответствует высоким стандартам, которые необходим
|16.06.2023
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«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила на в
|31.05.2023
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«ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах
Офлайн-магазины, у которых есть касса «Атол», теперь могут принимать платежи с помощью QR-кода через «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Подключить оплату по QR-коду может магазин с расчетным счетом в лю
|03.05.2023
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«ЮKassa» стала платежным сервисом для оплаты счетов и штрафов на «Госуслугах»
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала провайдером оплаты счетов, штрафов, налогов и госпошлин на портале «Госуслуги». Об этом CNews сообщили предс
|24.04.2023
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«Юkassa» запустила сервис чеков для интернет-магазинов
«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») объявила о зап
|24.03.2023
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Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году
Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») опросили росси
|22.03.2023
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«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве
«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки Ро
|15.02.2023
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«Юkassa» подключает приём платежей по QR-коду в программах «1С»
«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») предоставила своим клиентам возможность принимать оплату по QR-коду в программах «1С». Это выгодно продавцам и удо
|17.01.2023
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Самозанятые в «Юkassa» могут принимать оплату новым способом
У самозанятых в «Юkassa» (сервис финтех-компании «Юmoney») появилась возможность принимать платежи по QR-коду с комиссией до 0,7%. Раньше этот способ оплаты был доступен только ИП и юрлицам. Чтобы оплатить това
|14.11.2022
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В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года
В «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги в День холостяка. Аналитики изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совер
|08.11.2022
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Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть
квартале 2022 г. — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек индекс» и «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». По данным ресурса «Чек индекс», в октябре 2022 г. общее количество покупок канцтоваров увеличилось на 11% отно
|28.10.2022
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«Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени
По данным онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и платежного провайдера «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»), в сентябре и октябре 2022 г. спрос на витамины и биологически активные добавки (БАДы) вырос более чем на 60% по сравнению с двумя последними месяцами
|28.10.2022
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«ЮKassa» снизила комиссию за эквайринг для новых клиентов
Новым клиентам «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») стала доступна пониженная комиссия за прием платежей. Предложение действует в рамках акции «Комиссия 0% первые 14 дней или 100 тыс. оборота». Нулевая к
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 147 4
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
|ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
|Кармишин Дмитрий 26 24
|Полякова Ирина 35 22
|Коробкина Оксана 15 14
|Савельев Никита 11 11
|Цой Никита 13 10
|Глазачев Иван 27 8
|Магомедов Александр 10 8
|Горелова Юлия 5 5
|Носова Юлия 13 5
|Сюй Виктор 30 4
|Бороздин Дмитрий 6 4
|Малых Дмитрий 66 3
|Паршиков Сергей 12 3
|Ликсутов Максим 226 3
|Ласкова Екатерина 3 3
|Будашов Виктор 3 3
|Попов Анатолий 153 2
|Мамут Александр 133 2
|Цыбульников Вячеслав 77 2
|Шашкин Алексей 60 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Куроптев Александр 4 2
|Попов Алексей 338 2
|Грачева Мария 10 2
|Назаров Илья 11 2
|Шалина Мария 15 2
|Лапшина Наталья 9 2
|Берёзкин Максим 15 2
|Суходол Таисия 2 2
|Гнилица Дмитрий 10 2
|Шипов Савва 102 1
|Филатов Андрей 116 1
|Ларькин Максим 26 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Макаров Алексей 69 1
|Раков Ярослав 51 1
|Махсон Михаил 14 1
|Спиридонов Дмитрий 28 1
|Федоров Алексей 138 1
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