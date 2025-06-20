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FaaS Function as a service Функция как услуга


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Method: рост финтеха на 16% — результат запроса на гибкие решения в платежах и эквайринге 1
02.02.2024 Направление Fintech-as-a-Service (FaaS) набирает обороты 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
25.03.2022 SberCloud на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» расскажет о бессерверных вычислениях и их роли для бизнеса 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1
26.05.2020 Sberсloud представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
21.12.2018 Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

FaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 3
Ростелеком 9984 2
Microsoft Corporation 24889 1
GitHub 884 1
G-Core Labs 73 1
Wargaming 155 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Selectel - Селектел 407 1
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НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 70 1
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НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1169 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
Альфа-Банк 1802 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1259 1
Русагро Группа Компаний 302 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4993 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1986 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 40 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1557 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 629 1
BaaS - Backend as a service 128 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 361 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 324 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14664 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1118 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 3
Microsoft Windows 10 1811 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1020 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 1
Microsoft Windows Sandbox 8 1
Microsoft Project Mu 2 1
Microsoft Visual Studio 413 1
Microsoft WaaS - Microsoft Windows as a Service 4 1
Microsoft Azure 1430 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
NetApp VDMS - NetApp Virtual Desktop Management Service - NetApp VDS - NetApp Virtual Desktop Service 9 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 531 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 586 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 601 1
Microsoft Windows 15949 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
Apple iPhone 6 4863 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Cloudflare Workers 2 1
Apache OpenWhisk 2 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 722 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 1
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
Apache Hadoop 438 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 27 1
Воронова Наталия 3 2
Колбин Евгений 74 1
Вайнер Всеволод 26 1
Сковородников Олег 3 1
Шингарев Павел 19 1
Лосев Дмитрий 4 1
Фролов Борис 30 1
Заянц Илья 46 1
Самохвалова Ирина 3 1
Апатова Татьяна 1 1
Захаров Никита 2 1
Куканов Антон 6 1
Владимиров Кирилл 8 1
Шикин Владимир 5 1
Милек Татьяна 10 1
Соловьев Алексей 91 1
Алексеев Олег 20 1
Максименко Евгений 6 1
Ракша Александр 1 1
Грисенко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 2
Сингапур - Республика 1874 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
США - Калифорния - Санта-Клара 181 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Австралия - Сидней 274 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5751 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6574 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3001 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5371 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2829 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2519 1
Экономический эффект 1120 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5193 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 466 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5769 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2435 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1131 1
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 898 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 597 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 421 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 189 1
MS Power User 3 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3575 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2497 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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