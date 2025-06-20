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FaaS Function as a service Функция как услуга
УПОМИНАНИЯ
FaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
|Воронова Наталия 3 2
|Колбин Евгений 74 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Сковородников Олег 3 1
|Шингарев Павел 19 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Фролов Борис 30 1
|Заянц Илья 46 1
|Самохвалова Ирина 3 1
|Апатова Татьяна 1 1
|Захаров Никита 2 1
|Куканов Антон 6 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Шикин Владимир 5 1
|Милек Татьяна 10 1
|Соловьев Алексей 91 1
|Алексеев Олег 20 1
|Максименко Евгений 6 1
|Ракша Александр 1 1
|Грисенко Александр 1 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
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