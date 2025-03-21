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Захаров Никита
|21.03.2025
|Россияне рассказали, что из одежды купят на весну и сколько потратят на покупки 1
|13.04.2022
|Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
Захаров Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскачество - Российская система качества 36 1
|МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
|Фролов Борис 30 1
|Воронова Наталия 3 1
|Заянц Илья 46 1
|Самохвалова Ирина 3 1
|Апатова Татьяна 1 1
|Соловьев Алексей 89 1
|Шингарев Павел 16 1
|Алексеев Олег 20 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Сковородников Олег 3 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Максименко Евгений 6 1
|Куканов Антон 6 1
|Шикин Владимир 5 1
|Милек Татьяна 9 1
|Ракша Александр 1 1
|Грисенко Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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