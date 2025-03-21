Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171319
ИКТ 13346
Организации 10468
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3405
Системы 25262
Персоны 73432
География 2776
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Захаров Никита


21.03.2025 Россияне рассказали, что из одежды купят на весну и сколько потратят на покупки 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Захаров Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9807 1
МегаФон 9056 1
8327 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 954 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 23 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9498 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19919 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11533 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 218 1
Умные платформы 1719 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14064 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5832 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6701 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67377 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2895 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2211 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1336 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51527 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1181 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5486 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2983 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5378 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7007 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12699 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12876 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 535 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 151 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3217 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4343 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1080 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2551 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12103 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 318 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 500 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5414 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8673 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31206 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 191 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3112 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 496 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 948 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Фролов Борис 30 1
Воронова Наталия 3 1
Заянц Илья 46 1
Самохвалова Ирина 3 1
Апатова Татьяна 1 1
Соловьев Алексей 89 1
Шингарев Павел 16 1
Алексеев Олег 20 1
Лосев Дмитрий 4 1
Сковородников Олег 3 1
Владимиров Кирилл 8 1
Максименко Евгений 6 1
Куканов Антон 6 1
Шикин Владимир 5 1
Милек Татьяна 9 1
Ракша Александр 1 1
Грисенко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146390 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18837 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2879 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5502 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5225 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7102 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2373 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5475 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16492 1
Экономический эффект 1084 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5069 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 427 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2402 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1099 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13770 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 416 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще