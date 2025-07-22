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Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей

Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков, включая «Т-Банк», «Яндекс-Банк» и «Озон банк». Также под санкции попал системный интегратор Craftech, платформа для предоставления снимков с БПЛА, разработчик электромобилей «Атом» и сеть майнинговых дата-центров BitRiver.

Новые санкции Евросооюза против российских банков

В 18 пакет санкций Евросоюза против России вошли десятки физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Китая и Турции.

В том числе расширен список банков, попавших под санкции. В их числе «Яндекс банк», «Озон банк», «Т-банк» (бывший «Тинькофф») и банк «Финам». В «Озон банке» заявили, что все сервисы банка внутри России продолжают функционировать.

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Фото: wirestock / FreePik
Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков, системных интеграторов, разработчика электромобилей «Атом» и сети майнинговых дата-центров BitRiver

Кроме того, маркетплейс «Озон» является другим юридическим лицом и санкции на него не распространяются. В сервисе «Яндекс.Pay» также заявили, что продолжают работать без изменений.

Санкции против Craftech, «Атом» и BitRiver

Под санкции попали системный интегратор и поставщик вычислительной техники «Крафтек» (Craftech) . Также под санкциями оказались разработчик решения для машинного зрения VisorLabs и владелец майнинговых дата-центров BitRiver.

Санкции введены в отношении компании «Кама», разрабатывающую электромобили «Атом». Под санкциями оказалась компания «Аэроскан», занимающая поставкой аэро-фото снимков с БПЛА (беспилотные летательные аппараты), и ее основатель Никита Захаров.

В сфере БПЛА также под санкциями оказались «Центр комплексных беспилотных решений», ТСК «Вектор» (разрабатывает автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Лира») и АО «Площадь» (разработчик автоматизированных систем для беспилотников).

Санкции против разработчиков военных средств связи

Также санкции были введены в отношении поставщика электронных компонентов «МТ Системы», Ульяновского станкостроительного завода (разработчик танков с ЧПУ), НИИ «Современных телекоммуникационных технологий» и НИИ полупроводников приборов.

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Кроме того, под санкциями оказались разработчик систем военной связи НПП «Рубин», разработчик навигационного оборудования – «Государственный рязанский приборный завод» и НПП «Военные технологии» (разработчик автоматизированных систем управления и системы принятия решений для вооруженных сил).

Среди белорусских компаний под санкции попали КБ «Беспилотные вертолеты» и «Белорусское оптико-механическое объединение».

Санкции против китайских и турецких компаний

Среди китайских компаний под санкциями оказались Arcos Harbin Supply Chain Management (позиционирует себя как мост между «Китем - Россией»), MKPL Technology, Kalinka Tianjin International Trade, Chip Space Electronics, Luchengtech Co, Cuvee Importers, ACE Electronic HK и Wuhan Global Sensor Technology. В основном данные компании занимаются электронных компонентов.

Также под санкциями оказался Линь Чжонхэн (Lin Zhongheng) - контролирующий акционер Shenzhen Biguang Trading Co. Среди турецких компаний под санкциями Bosforlab dis ticaret, Bashtradehouse ic ve dis ticaret, Fs dis ticaret и Ilmor kimya ve tekstil sanayi v.

Игорь Королев

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