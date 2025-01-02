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ЦКБР Центр комплексных беспилотных решений



02.01.2025 Российские военные испытывают БПЛА-матку для сброса FPV-дронов 2
09.07.2024 В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

ЦКБР и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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