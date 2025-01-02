ЦКБР Центр комплексных беспилотных решений
|02.01.2025
|Российские военные испытывают БПЛА-матку для сброса FPV-дронов 2
|09.07.2024
|В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет 4
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