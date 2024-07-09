В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет

В России прошли успешные испытания системы охраны инфраструктурных объектов, использующей First Person View (FPV)-дроны. Испытания состоялись на одном из действующих гражданских аэродромов. Сотрудников аэродрома уже обучили управлению FPV-системой. В обычном режиме FPV-расчет охраны ежедневно выполняет орнитологические облеты, чтобы разгонять птиц с аэродрома.

Испытания завершены успешно

В России на одном действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны. Об этом в начале июля 2024 г. РИА «Новости» рассказал гендиректор компании-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Такая система противовоздушной обороны (ПВО) способна противостоять дальним беспилотникам применяемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России. Система уничтожает их с помощью взрыва, расстрела или тарана. При этом дроны также можно использовать и в качестве отпугивателя от птиц, представляющих опасность для взлетающих самолетов.

«Наша система охраны FPV-ПВО - это не только дроны с «пушкой», но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме. Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Мы провели тестовую работу FPV-пилотов под управлением диспетчеров аэродрома. Вся работа проводилась под прямым контролем руководителя полетами», - сказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Сus.center Система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания в России

Кузякин ранее сообщал, что разработанные ЦКБР FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО и охраны. FPV-расчеты охраны могут с их помощью не только контролировать периметр объекта, но и поражать дальнолеты ВСУ с помощью взрывчатки, стрельбы поражающими элементами из специальных труб или таранить их.

По информации РИА «Новости», разработчики системы из ЦКБР уже обучили сотрудников аэродрома управлять системой FPV, которая предполагает осуществление оперативного мониторинга объекта и физическое уничтожение аппаратов-нарушителей как на земле, так и в воздухе.

Со слов разработчиков из ЦКБР, диспетчеры при тестировании системы аэродрома управляли не только воздушным движением, но и работой FPV-пилотов. Испытания показали, что они могут очень неплохо взаимодействовать, никому не мешая и успешно выполняя защитные или регламентные функции. FPV-охрана и ПВО - это новая реальность, которая, по мнению специалистов ЦКБР, должна быть реализована повсеместно.

ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. Как узнали журналисты из РИА «Новости», за годы работы разработчиками ЦКБР создана линейка боевых FPV-дронов «Джокер» и комплекса наземного оборудования. Последняя на сегодняшний день модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 км/ч (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк центра - выпускники Московского физико-технического института (МФТИ).

Беспилотные летательные аппараты

FPV-дроны – это технологические устройства, которые открывают новые горизонты в мире аэрофотосъемки и развлечений и многих других сферах, включая военную. Эти дроны отличаются от обычных моделей во многих аспектах, включая метод управления, опыт пилотирования и применения. Одним из наиболее ощутимых отличий FPV дронов является возможность пилотирования от первого лица в режиме реального времени.

В обычном режиме FPV-расчет охраны на аэродроме выполняет ежедневные орнитологические облеты объекта и прилегающих территорий для разгона птиц. Во время испытаний разработчики накопили базу знаний и компетенции по организации работы FPV-ПВО охраны на действующем аэродроме. Также они убедились в эффективности системы и отсутствии от нее помех для работы воздушной гавани.

Благодаря более мощным двигателям и более легкому корпусу FPV может развивать впечатляющую скорость и выполнять трюки в воздухе, что делает этот вид БПЛА особенно популярным среди гонщиков FPV, фристайлеров и любителей экстремального пилотирования. Со временем военные оценили возможности и преимущества этого вида БПЛА для успешного ведения военных кампаний. FPV позволяют операторам в реальном времени наблюдать за объектами и событиями, предоставляя военным вооруженным силам важные данные для принятия стратегических решений.

Формирование новой отрасли в России

В течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. утвердило 28 июня 2023 г. Правительство России. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на сайте кабмина.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова (летом 2024 г. он уже Министр обороны России), параллельно с разработкой стратегии правительство завершает создание национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии, говорится в сообщении правительства.

В стратегии определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем (БАС), включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации.

Объем рынка БПЛА в России

Согласно приводимым оценкам, объем рынка беспилотников в стране к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).

В 2021 г. российский рынок беспилотной авиации превысил 13 млрд руб., писали ранее «Ведомости». К 2030 г. рынок в России БПЛА может достичь 120 млрд руб., об этом говорил в ноябре 2022 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. За 2021 г. в России было произведено около 2,5 тыс. беспилотников, в 2022 г. – более 5 тыс. Российский рынок беспилотников в 2023 г. вырос на 129% по сравнению с 2022 г. и достиг отметки в 33,7 млрд руб. В основном такой рост обеспечили продаж спецтехники для нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине: объем продаж вырос на 318% относительно 2022 г.