Кузякин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА 1
02.01.2025 Российские военные испытывают БПЛА-матку для сброса FPV-дронов 1
09.07.2024 В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет 1
07.05.2018 Почему CRM превращается в спам-машину 1
16.02.2018 Технологии лояльности: как превратить клиентскую любовь в бизнес-процесс 1
10.11.2015 ВТБ 24 получил одну «версию правды» с помощью Teradata 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1
18.09.2015 Развитие ИТ в банках стимулируют мобильность, оптимизация расходов и ЦБ РФ 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
17.11.2014 Как крупнейшие банки используют большие данные 1
10.10.2014 Бизнесу нужен оперативный BI, а не «посмертный анализ» 1
03.10.2014 BI может обходиться без математиков и айтишников 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 1
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
07.02.2014 В проектах Big Data обнаружены три ловушки 1
31.01.2014 Сколько стоит Big Data? 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
13.02.2013 Банкоматная сеть — основной канал коммуникации с клиентами для ВТБ24 1
19.12.2012 «Teradata Форум» в Москве собрал экспертов в области корпоративных хранилищ данных и аналитических решений 1
13.11.2012 Teradata проведет в Москве форум по инновациям и тенденциям на рынке хранилищ данных 1
13.06.2012 Рассылка сообщений: роли меняются 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Кузякин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 8
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 6
Oracle Corporation 6807 5
МегаФон 9624 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 161 3
Teradata - Терадата 216 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9064 2
Телеком-защита 53 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 2
Diasoft - Диасофт 986 2
Vodafone Group 1385 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 2
Salesforce - Informatica 128 2
Wacom 142 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 2
Temenos AG 24 2
Цифра ГК 2517 2
ЦКБР - Центр комплексных беспилотных решений 4 2
Amazon Inc - Amazon.com 3086 1
Yandex - Яндекс 8149 1
Google LLC 12096 1
SAP SE 5389 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
HP Inc. 5728 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
SAS Institute 1019 1
KPMG 263 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 347 1
Artsofte - Artsofte Digital 13 1
ПрограмБанк 95 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 1
Akelon - Акелон 31 1
ВТБ - ВТБ24 668 21
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 5
СДМ-Банк 65 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 4
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 4
Альфа-Банк 1832 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 4
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
ПСБ - Промсвязьбанк 884 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 3
Мираф-Банк 12 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7919 2
eBay Inc 1627 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 79 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 2
Межтопэнергобанк 9 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 2
СтарБанк - StarBank 17 2
Русский Трастовый Банк 9 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6204 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 57 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3303 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3071 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7368 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5729 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7205 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5112 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9911 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3385 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33116 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4390 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11968 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22449 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7853 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5383 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1159 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1320 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16735 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5506 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12092 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11108 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8801 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11129 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4803 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2248 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25271 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5676 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4458 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31379 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2312 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1929 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13195 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3437 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 296 4
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13124 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25213 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7975 3
Домашние Деньги - Digital Cash 15 2
Diasoft Flextera 57 2
Apple iPhone 6 4861 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех - ART-Bank Digital Banking Platform 3 2
Apple - App Store 2976 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1112 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Office 3893 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 1
Abbyy FlexiCapture 172 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 166 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 29 1
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 5 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 1
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 519 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 16 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 885 1
Teradata Value Analyzer - Teradata Business Value Frameworks 2 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 1
Фомичев Андрей 72 7
Благирев Вячеслав 15 6
Илюхин Олег 17 5
Кравченко Денис 27 4
Мухин Максим 18 4
Фищук Борис 5 4
Свердлов Михаил 33 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
Кирьянова Александра 142 3
Борисов Александр 39 3
Буш Сергей 15 3
Козлов Михаил 175 3
Федечкин Эдуард 55 3
Шолина Ксения 7 3
Мизун Даниил 10 3
Михалев Александр 26 3
Давыденко Владимир 4 3
Попов Андрей 113 2
Федосов Виктор 8 2
Емельянов Алексей 10 2
Лосев Сергей 46 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
Болышев Максим 16 2
Медокс Ярослав 37 2
Шелин Ярослав 8 2
Стятюгин Роман 39 2
Постников Роман 11 2
Пустовой Максим 35 2
Соколов Ренат 8 2
Шеин Валерий 18 2
Леушев Андрей 74 2
Быков Владислав 8 2
Рубец Елена 6 2
Бухтияров Андрей 18 2
Амурский Олег 9 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
Евтушенко Алексей 40 2
Чучелов Андрей 44 2
Хлавна Михаил 4 2
Дугаев Михаил 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 153476 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 5
Европа 24523 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 3
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Украина 7737 2
Казахстан - Республика 5736 1
Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3545 1
Ближний Восток 3011 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1189 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1566 1
Испания - Королевство 3747 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1806 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 1
Земля - планета Солнечной системы 10578 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3127 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1281 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 1
Южная Корея - Республика 6797 1
Япония 13439 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1273 1
Россия - ЮФО - Севастополь 570 1
Канада 4954 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2049 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 591 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 862 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 21
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6107 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5728 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54028 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17105 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7175 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14722 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1494 4
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 349 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6541 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8418 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8116 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 2
Экономический эффект 1164 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5184 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6140 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10473 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11549 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 567 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31189 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 757 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8836 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2492 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 126 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3123 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2917 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1031 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1387 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5160 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6726 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 5
IDG - International Data Group 115 1
ТАСС Телеком 38 1
РИА Новости 965 1
Ведомости 1161 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 10
Gartner - Гартнер 3592 6
IDC - International Data Corporation 4931 3
Frost & Sullivan 203 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 935 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 8
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 2
