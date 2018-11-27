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Wacom

Wacom

СОБЫТИЯ

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27.11.2018 Бесконечное пространство для творчества

Новый планшет-монитор Wacom Cintiq Pro 32 стал флагманским устройством своей линейки благодаря огромной рабочей площади с диагональю 32 дюйма. Благодаря своему размеру Wacom Cintiq Pro 32 легко заменяет некот
26.11.2018 Wacom представила флагманский продукт Cintiq Pro 32

Wacom объявила о выпуске нового Wacom Cintiq Pro 32, разработанного для удовлетворения растущих потребностей профессионалов творческих специальностей в интерактивном дисплее большего размера с высокой четкостью изображения и

02.03.2018 Wacom представила 24-дюймовый интерактивный дисплей Cintiq Pro. Цены

Wacom объявила о выходе 24-дюймового интерактивного дисплея Wacom Cintiq Pro. Он дополняет линейку дисплеев Cintiq Pro для творческих профессионалов, которым требуется более масштабное цифровое полотно для эффективной работы в условиях стремительного ра
27.01.2017 Acer показала новый хромбук-трансформер с электронным пером Wacom

er представила новый хромбук-трансформер Acer Chromebook Spin 11 (R751T), разработанный специально для учебных заведений. Он поставляется с электронным пером на основе магнитно-резонансной технологии Wacom и может использоваться в четырех режимах для разных видов учебной деятельности. Поддержка приложений Android через магазин Google Play открывает целый ряд дополнительных возможностей, соо
17.04.2015 Джефф Мэнделл назначен исполнительным вице-президентом по бизнесу глобального бизнес-подразделения Wacom

f Mandell) — специалист, обладающий обширным опытом в области компьютерной периферии, потребительской электроники, мобильных технологий и разработки программного обеспечения — присоединился к команде Wacom в должности исполнительного вице-президента по бизнесу. Об этом CNews сообщили в компании Wacom, игроке рынка графических планшетов, устройств ввода данных и чувствительных перьев

09.09.2013 Wacom обновил линейку Intuos

Компания Wacom представила новое поколение планшетов для рисования Intuos. В обновлённую линейку будут входить модели с маркой Intuos Pro, обрабатывающие степень нажатия пера на уровне 2048 градаций, и

21.08.2013 Wacom подружился с iPad

Компания Wacom правило оценивает перспективы планшетного компьютера iPad в работе художников и выпускает специальный стилус Intuos Creative Stylus. Стилус Intuos Creative Stylus имеет чувствительность к
22.03.2013 Маленький Wacom Cintiq для больших талантов

Компания Wacom представила бюджетный вариант дисплея-планшета для работы с графикой из серии Cintiq. Новый дисплей-планшет Wacom Cintiq 13HD имеет диагональ 13 дюймов, используя матрицу IPS с раз
10.07.2012 Wacom обновил линейку Cintiq

Компания Wacom обновила линейку дисплеев-планшетов Cintiq, представив модели 24HD Touch и 22HD. Дисплеи-планшеты Wacom Cintiq – это наиболее совершенный на сегодняшний день инструмент, которым об
02.04.2012 В Wacom — новый президент и генеральный директор

Компания Wacom — пионер в области разработки технологии перьевого ввода, производитель графических пла
06.01.2012 Монитор-планшет не от Wacom

Хотя на рынке планшетов для рисования и мониторов-планшетов безраздельно царствует компания Wacom, иногда тут появляются модели и других производителей. Например, недавно компания Morgan Ross Egging начала продажу монитора-планшета Rossmorr i23 HD.