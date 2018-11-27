Монитор-планшет не от Wacom Хотя на рынке планшетов для рисования и мониторов-планшетов безраздельно царствует компания Wacom, иногда тут появляются модели и других производителей. Например, недавно компания Morgan Ross Egging начала продажу монитора-планшета Rossmorr i23 HD. </small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">28.09.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="600601"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="600601" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/30045" target="_blank">Wacom сделал массовый анонс</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Лидер рынка графических планшетов <b>Wacom</b> представил третье поколение любительских планшетов Bamboo и анонсировал выход нового профессионального планшет-монитора Cintiq 24HD. Новая линейка планшетов Bamboo будет складываться из т</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">27.09.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="229013"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="229013" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_pokazyvaet_trete_pokolenie_planshetov" target="_blank">Wacom показывает третье поколение планшетов Bamboo</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> объявила о запуске новой линейки планшетов Bamboo. Перьевые планшеты с функцией сенсорного ввода multi-touch теперь обладают возможностью беспроводного соединения. Новая линейка представл</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">14.09.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="227911"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="227911" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_vyvela_na_rossijskij_rynok_hdekran" target="_blank">Wacom вывела на российский рынок HD-экран Cintiq 24HD</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> анонсировала появление в России нового широкоэкранного HD-дисплея размером 61 см (24 дюйма) Cintiq с яркой цветовой палитрой для профессиональных дизайнеров. При разработке нового продукт</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">31.08.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="226933"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="226933" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_pokazala_tsifrovoe_pero_inkling" target="_blank">Wacom показала цифровое перо Inkling</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> представила Inkling – новое цифровое перо, дублирующее зарисовки, сделанные обычными чернилами на бумаге, в цифровом формате. С помощью Inkling можно делать зарисовки и создавать эскизы, </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">31.08.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="600443"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="600443" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/28481" target="_blank">Wacom идёт навстречу художникам-традиционалистам</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Лидер рынка графических планшетов – компания <b>Wacom</b> – решила пойти навстречу тем художникам, которым необходимо видеть в процессе рисования изображаемое, и выпустила ручку-дигитайзер с функциональностью своих лучших планшетов. Комплект <b></p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">21.04.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="599623"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="599623" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/24445" target="_blank">Wacom представляет Bamboo Stylus для iPad</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> представляет новый продукт в линейке Bamboo. WacomBamboo Stylus, разработанный специально для Apple® iPad®, предлагает пользователям новый, еще более интуитивный способ взаимодействия с п</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.03.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="592073"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="592073" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/17517" target="_blank">Wacom - устройство для электронной подписи</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Известный производитель графических планшетов, компания <b>Wacom</b>, представила специальное устройство, которое может использоваться для подписи электронных документов. Гаджет использует биометрические технологии для идентификации пользователей. Как утве</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">15.09.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="402691"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="402691" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_predstavil_novyj_planshet_v_rossii" target="_blank">Wacom представил новый планшет в России</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> объявляет о выходе широкоэкранного планшета формата A6 из серии Intuos 3 Wide. Модель подходит как для профессиональной мобильной работы в области цифрового мультимедиа, так и для пользов</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.05.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="390873"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="390873" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_vypustil_monitor_s_funktsiyami" target="_blank">Wacom выпустил монитор с функциями планшета</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> представила 17-дюймовый интерактивный перьевой дисплей PL-720, совмещающий в себе графический планшет и ЖК-монитор. Монитор-планшет <b>Wacom</b> PL-720 Монитор-планшет имеет разрешение SX</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">07.11.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="435297"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="435297" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/rossiya_tsifrovoe_pero_tesnit_mysh" target="_blank"><strong>Россия: цифровое перо теснит мышь</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>По прогнозам российского подразделения корпорации <b>Wacom</b>, объем продаж графических планшетов среднего и высшего ценового сегмента вырастет в сле</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.09.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="432235"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="432235" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_predstavil_dva_planshetnika_dlya" target="_blank">Wacom представил два планшетника для рисования</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> разработала два планшетника из серии Graphire4, предназначенных для рисования. Обе модели комплектуются беспроводным пером. Планшетники подключаются к ПК с помощью USB и будут доступны в </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">18.04.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="423833"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="423833" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/graphire_bluetooth_novyj_graficheskij" target="_blank">Graphire Bluetooth: новый графический планшет от Wacom</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> Technology представила новую модель графического планшета Graphire Bluetooth. Стоимость</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.12.2004</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="444043"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="444043" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/400" target="_blank">Wacom Intuos3 – планшет для профессионального художника</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> точность составляет +/-0,25 мм. При этом перо еще и чувствительность к углу наклона, и его максимальное значение составляет +/-60 градусов. Дополнительные кнопки очень помогают в работе Все планшеты <b>Wacom</b> работают на принципе электромагнитного резонанса - запатентованной технологии фирмы <b>Wacom</b>. Планшет, с определённой периодичностью выдаёт электромагнитный импульс, который обрабатыв</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">10.09.2004</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="453149"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="453149" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_vypustila_bloknoty_dlya_fotohudozhnikov" target="_blank">Wacom выпустила "блокноты" для фотохудожников</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> Technology Corporation объявила о выпуске нового портативного устройства Intuos3, предн</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">04.08.2004</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="451249"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="451249" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_otkryl_predstavitelstvo_v_moskve" target="_blank">Wacom открыл представительство в Москве</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Корпорация <b>Wacom</b>, ведущий мировой производитель устройств перьевого ввода информации, объявила сегодня о</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.01.2004</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="440039"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="440039" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/wacom_pritsel_na_massovyj_rynok_rossii" target="_blank"><strong>Wacom: прицел на массовый рынок России </strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Инвестиционная программа “Аккуратное касание” (Smart Touch), направленная на развитие российского рынка <b>Wacom</b>, разработана и предложена компанией Apple IMC, входящей в группу DPI, - официальным представителем Apple Computers в России и ряде стран СНГ. Программа рассчитана на три года. За это врем</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">18.09.2003</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="474787"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="474787" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/graphire3___novye_graficheskie_planshety" target="_blank">Graphire3 - новые графические планшеты от Wacom</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Новые графические планшеты Graphire3 от <b>Wacom</b> позволяют естественным образом редактировать цифровые фото, а также работать с другими графическими объектами и документами. В перьях используется запатентованная <b>Wacom</b> беспроводна</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">11.10.2002</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="501599"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="501599" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/volito_mysh_planshet_i_pero" target="_blank">Volito - мышь, планшет и перо</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> Компания <b>Wacom</b> Europe анонсировала выход своего нового продукта - комбинированного устройства ввода по</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">31.08.2001</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="524685"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="524685" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/dpi_computers_anonsirovala_poyavlenie" target="_blank">DPI Computers анонсировала появление в Росии нового графического планшета Wacom Graphire2</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания DPI Computers, эксклюзивный дистрибутор <b>Wacom</b> в России, объявила о начале поставок нового графического планшета <b>Wacom</b> Graphire2. В состав продукта входят графический планшет, беспроводная мышь без батареек и ручка, чувствитель</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">25.04.2001</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="515595"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="515595" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_predstavila_ustrojstvo_rukopisnogo" target="_blank">Wacom представила устройство рукописного ввода информации в мобильные телефоны</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> Co., Ltd cообщила о разработке нового устройства для ручного ввода букв и рисунков в мо</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">04.10.2000</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="556643"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="556643" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/dpi_nachala_prodazhi_graficheskogo_plansheta" target="_blank">DPI начала продажи графического планшета Wacom PL-500 с жидкокристаллическим дисплеем</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания DPI объявила о появлении на европейском рынке нового продукта компании <b>Wacom</b> - графического планшета PL-500, совмещенного с жидкокристаллическим дисплеем. Основное отличие PL-500 от других графических планшетов состоит в том, что его рабочая поверхность представля</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">25.08.2000</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="552507"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="552507" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_anonsirovala_vyhod__graficheskogo" target="_blank">Wacom анонсировала выход графического набора Graphire Power Suite</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> Technology начинает со следующей неделе поставки графического комплекта ценой $100. <b></p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">25.10.1999</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="580695"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="580695" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/31_oktyabrya_wacom_nachinaet_postavki" target="_blank">31 октября Wacom начинает поставки комплекта из беспроводных мыши и планшета "Graphire"</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>31 октября <b>Wacom</b> начинает поставки комплекта из беспроводных мыши и планшета под названием "Graphire". Оптическая мышь имеет три кнопки и колесо прокрутки с настраиваемой скоростью. Перо различает 512 уро</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">22.04.1999</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="571719"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="17531" data-document_id="571719" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/wacom_nachinaet_postavki_v_rossiyu_graficheskogo_1" target="_blank">Wacom начинает поставки в Россию графического планшета PenPartner с USB интерфейсом</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Wacom</b> начинает поставки в Россию графического планшета PenPartner. Он совместим с Windows 98 и Mac OS 8.5 или выше, имеет USB интерфейс, активную область в 128x96 мм, максимальную высоту считыв</p></small> </td> </tr> </table> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 143, упоминаний - 167 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div class="book-cloud-container"></div> <script src="/inc/js/book/book-cloud.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/inc/css/book/book-cloud.css"> <script> const word_list = [{"text":"Apple Inc","weight":"40","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Apple_Inc","link2":"\/book\/mutual\/633\/17531"},{"text":"Nvidia Corp","weight":"20","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Nvidia_Corp","link2":"\/book\/mutual\/17531\/49495"},{"text":"Samsung Electronics","weight":"19","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Samsung_Electronics","link2":"\/book\/mutual\/13\/17531"},{"text":"Microsoft 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информационно-коммуникационных технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы."><a href="#auto-category-1" data-toggle="tab">ИКТ</a></li> <li title="Коммерческие компании, акционерные общества"><a href="#auto-category-3" data-toggle="tab">Организации</a></li> <li title="Государственные и муниципальные унитарные предприятия-ведомства"><a href="#auto-category-43" data-toggle="tab">Ведомства</a></li> <li title="Профессиональные союзы, ассоциации, консорциумы, сообщества. Политические партии"><a href="#auto-category-45" data-toggle="tab">Ассоциации</a></li> <li title="Классы технологических решений, применяемые при разработке аппаратных и программных систем"><a href="#auto-category-5" data-toggle="tab">Технологии</a></li> <li title="ИТ-продукты, сервисы, услуги, поставляемая на рынок. Маркетинговые программы-кампаний участников рынка"><a href="#auto-category-7" data-toggle="tab">Системы</a></li> <li title=""><a href="#auto-category-9" data-toggle="tab">Персоны</a></li> <li title="Географическое местоположение"><a href="#auto-category-13" data-toggle="tab">География</a></li> <li title="Базовые определения и описания"><a href="#auto-category-17" data-toggle="tab">Статьи</a></li> <li title="Медиа-холдинги, пресса, СМИ, телеканалы"><a href="#auto-category-11" data-toggle="tab">Пресса</a></li> <li title="Исследовательские, аналитические агентства и индексы рынков"><a href="#auto-category-37" data-toggle="tab">ИАА</a></li> <li title="Научно-исследовательские институты. Образовательные учреждения (в том числе проекты и библиотеки) "><a href="#auto-category-41" data-toggle="tab">НИИ, ВУЗы и библиотеки</a></li> <li title="Мероприятия и конференции, выставки. Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13156</span> <a href="/book/mutual/633/17531" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Corp">Nvidia Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4002</span> <a href="/book/mutual/17531/49495" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11065</span> <a href="/book/mutual/13/17531" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25775</span> <a href="/book/mutual/591/17531" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12811</span> <a href="/book/mutual/759/17531" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Group">Lenovo Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2447</span> <a href="/book/mutual/601/17531" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ONYX_International">ONYX International</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">158</span> <a href="/book/mutual/17531/61365" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Barco_NV_-_Barco_Display_Systems">Barco NV - Barco Display Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/17531/55541" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LaCie">LaCie</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/17531/72071" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Xerox_-_The_Haloid_Company">Xerox - The Haloid Company</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1168</span> <a href="/book/mutual/3461/17531" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Corel_Corporation">Corel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">341</span> <a href="/book/mutual/5505/17531" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Agfa_Gevaert">Agfa Gevaert</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/17531/92607" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6739</span> <a href="/book/mutual/3819/17531" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_MacCentre">МакЦентр - MacCentre</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">171</span> <a href="/book/mutual/17531/61383" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Technologies">Qualcomm Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1974</span> <a href="/book/mutual/611/17531" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5883</span> <a href="/book/mutual/933/17531" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Acer_Group_-_Acer_Inc">Acer Group - Acer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2776</span> <a href="/book/mutual/2133/17531" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hitachi_-_%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B8">Hitachi - Хитачи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1501</span> <a href="/book/mutual/3379/17531" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ASUS_-_AsusTek_Computer_Inc">ASUS - AsusTek Computer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2174</span> <a href="/book/mutual/755/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12690</span> <a href="/book/mutual/17531/38073" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microtek">Microtek</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/17531/124865" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Huawei">Huawei</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4677</span> <a href="/book/mutual/593/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9699</span> <a href="/book/mutual/855/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Konica_Minolta">Konica Minolta</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">423</span> <a href="/book/mutual/3671/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Panasonic_Corporation_-_Matsushita_Electric_Industrial_-_Miyazaki_Matsushita_Electric_Industrial">Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2692</span> <a href="/book/mutual/3961/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adobe_Systems">Adobe Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1597</span> <a href="/book/mutual/5043/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_DPI_Computers">Ланит - DPI Computers</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21</span> <a href="/book/mutual/17531/126555" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Abbyy_-_%D0%90%D0%B1%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD_-_Abbyy_Russia_-_Abbyy_Software_House_-_BIT_Software">Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1208</span> <a href="/book/mutual/835/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Diasoft_-_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82">Diasoft - Диасофт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1144</span> <a href="/book/mutual/3673/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%A4%D0%A2_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">ЦФТ - Центр Финансовых Технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">540</span> <a href="/book/mutual/6005/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PocketBook_International">PocketBook International</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">98</span> <a href="/book/mutual/17531/18157" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hancom_Group_-_Hancom_Linux_Inc">Hancom Group - Hancom Linux Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/17531/72197" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UMAX_Technologies_-_UMAX_Computer_Corporation_-_UMAX_Data_Systems_-_Umax_Systems_GmbH_-_Yamada_-_Vaova">UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">59</span> <a href="/book/mutual/17531/103497" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toshiba_Corporation">Toshiba Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2980</span> <a href="/book/mutual/1203/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Logitech">Logitech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">437</span> <a href="/book/mutual/4941/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bang_Olufsen_-_B_O">Bang&Olufsen - B&O</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">148</span> <a href="/book/mutual/17531/19221" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ArcSoft_-_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82">ArcSoft - АркСофт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/17531/63563" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FTS_-_Fujitsu_Siemens_Computers_-_Fujitsu_Technology_Solutions_-_Fujitsu_Technology_Group_-_Fujitsu_Technology_Systems_-_Fujitsu_Computers_-_Fujitsu_Computer_Systems_-_Fujitsu_Computer_Products">FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">788</span> <a href="/book/mutual/17531/94419" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_Navitel_-_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%9D%D0%A2">МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">266</span> <a href="/book/mutual/17531/240133" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Xiaomi_-_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BC%D0%B8">Xiaomi - Сяоми</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2232</span> <a href="/book/mutual/621/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/1/160">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%A2%D0%9124">ВТБ - ВТБ24</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">671</span> <a href="/book/mutual/14597/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%9A_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5">ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">546</span> <a href="/book/mutual/1687/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Магнит - Тандер - сеть магазинов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1060</span> <a href="/book/mutual/2577/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_-_%D0%90%D0%A2%D0%91_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">59</span> <a href="/book/mutual/17531/23247" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_33_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3989</span> <a href="/book/mutual/17531/40957" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ricoh_Imaging_Company_-_Ricoh_Pentax_-_Asahi_Glass">Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">49</span> <a href="/book/mutual/17531/68779" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ВТБ - ТрансКредитБанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">105</span> <a href="/book/mutual/17531/93203" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Мираф-Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/17531/131621" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8">ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3147</span> <a href="/book/mutual/685/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nordea_Bank_-_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%8D%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%91">Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">101</span> <a href="/book/mutual/17531/23781" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_Gulliver_Group_-_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C">Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/17531/57829" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_Expobank">Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/17531/63107" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%9A%D0%91_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ТКБ - ТрансКапиталБанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">91</span> <a href="/book/mutual/17531/70341" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%94%D0%9C_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%9A%D0%91">МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">285</span> <a href="/book/mutual/17531/81429" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%91%D0%9C-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D0%9C%D0%91_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">487</span> <a href="/book/mutual/17531/128237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8849</span> <a href="/book/mutual/87/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Альфа-Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1979</span> <a href="/book/mutual/2667/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%9A%D0%91_-_BSGV_-_Banque_Societe_Generale_Vostok_-_%D0%91%D0%A1%D0%96%D0%92_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA">Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">692</span> <a href="/book/mutual/3999/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%A1%D0%91_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ПСБ - Промсвязьбанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">963</span> <a href="/book/mutual/5007/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OTP_Group_-_%D0%9E%D0%A2%D0%9F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9E%D0%A2%D0%9F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">319</span> <a href="/book/mutual/8067/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C">Совкомбанк Совесть</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">279</span> <a href="/book/mutual/17531/19089" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UniCredit_-_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">254</span> <a href="/book/mutual/17531/50827" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ferrari_NV">Ferrari NV</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">159</span> <a href="/book/mutual/17531/60243" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%91%D0%A0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F">ББР банк - Балтийский Банк Развития</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/17531/70059" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82">Гранит</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/17531/70067" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84_%D0%A4%D0%93_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0">Лайф ФГ - Финансовая группа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">171</span> <a href="/book/mutual/17531/81577" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Церих банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/17531/95169" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Фора Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">86</span> <a href="/book/mutual/17531/133027" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%90%D0%9A%D0%91_-_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/17531/146967" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/17531/150555" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/China_Development_Bank_-_China_Construction_Bank_-_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F">China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30</span> <a href="/book/mutual/17531/158493" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%A2%D0%9124_-_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%9A%D0%91">ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">86</span> <a href="/book/mutual/17531/176839" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%90%D0%9A%D0%91">Стройкредит АКБ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/17531/188383" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Русский Стиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/17531/195627" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9C%D0%90%D0%91_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/17531/230421" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_StarBank">СтарБанк - StarBank</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17</span> <a href="/book/mutual/17531/292482" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A4%D0%9A_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1">МФК Банк - Международный Финансовый Клуб</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/17531/292526" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%9A%D0%A4_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">БКФ - Банк Корпоративного Финансирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/17531/336462" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%90%D0%9E">Почта России ПАО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2370</span> <a href="/book/mutual/629/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kickstarter">Kickstarter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">136</span> <a href="/book/mutual/2273/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/3/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E">Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">222</span> <a href="/book/mutual/17531/100389" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3651</span> <a href="/book/mutual/19/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5429</span> <a href="/book/mutual/795/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%9C%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B">МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">599</span> <a href="/book/mutual/17531/18525" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%9C_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">146</span> <a href="/book/mutual/17531/51233" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/17531/53983" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_-_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">99</span> <a href="/book/mutual/17531/71421" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9">МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1438</span> <a href="/book/mutual/117/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1542</span> <a href="/book/mutual/457/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">583</span> <a href="/book/mutual/515/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2336</span> <a href="/book/mutual/1035/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Федеральное казначейство России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1949</span> <a href="/book/mutual/5221/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">778</span> <a href="/book/mutual/7563/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WTO_-_World_Trade_Organization_-_%D0%92%D0%A2%D0%9E_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">423</span> <a href="/book/mutual/17531/23383" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6508</span> <a href="/book/mutual/6455/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BIAN_-_Banking_Industry_Architecture_Network">BIAN - Banking Industry Architecture Network</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/17531/78409" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3GPP_-_3rd_Generation_Partnership_Project_-_Third_Generation_Partnership_Project_-_3G_Patent_Platform_Partnership_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">539</span> <a href="/book/mutual/3511/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_">Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13054</span> <a href="/book/mutual/10547/17531" class="badge" title="Общих публикаций">102</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13250</span> <a href="/book/mutual/17531/146215" class="badge" title="Общих публикаций">61</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22572</span> <a href="/book/mutual/1097/17531" class="badge" title="Общих публикаций">53</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_-_Universal_Serial_Bus_-_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2">USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10595</span> <a href="/book/mutual/607/17531" class="badge" title="Общих публикаций">52</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RAM_-_Random_Access_Memory_-_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%97%D0%A3_">RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10357</span> <a href="/book/mutual/1947/17531" class="badge" title="Общих публикаций">46</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multi_Touch_-_Multitouch_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87_-_Touch_Screen_-_TouchPad_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81">Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6409</span> <a href="/book/mutual/17531/67533" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10700</span> <a href="/book/mutual/17531/62673" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E">ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28270</span> <a href="/book/mutual/2161/17531" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_-_Wireless_Fidelity_LAN_-_Wi-Fi_802_11_Wave_-_IEEE_802_11_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13482</span> <a href="/book/mutual/61/17531" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Notebook_-_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Laptop_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15433</span> <a href="/book/mutual/1713/17531" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bluetooth_-_Bluetooth_Smart_-_Bluetooth_LE_-_Bluetooth_Low_Energy_-_BLE_BTLE">Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7938</span> <a href="/book/mutual/579/17531" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Wireless_technologies_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_Wireless_interfaces_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10744</span> <a href="/book/mutual/17531/146115" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16978</span> <a href="/book/mutual/2395/17531" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26797</span> <a href="/book/mutual/891/17531" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SD_MicroSD_-_Secure_Digital_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82_-_Secure_Digital_High_Capacity_SDHC_-_SD_Ultra_Capacity_SDUC_-_SD_eXtended_Capacity_SDXC_">SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6266</span> <a href="/book/mutual/711/17531" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_QWERTY_-_%D0%99%D0%A6%D0%A3%D0%9A%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0">Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3637</span> <a href="/book/mutual/17531/94333" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Recognition">Машинное зрение - Распознавание - Recognition</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4003</span> <a href="/book/mutual/17531/146219" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Mobile_portable_devices_systems">Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14769</span> <a href="/book/mutual/17531/147049" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Full_HD_-_FHD_-_Full_High_Definition_-_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_1920_1080">Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6462</span> <a href="/book/mutual/837/17531" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IPS_TFT_-_in-plane_switching_-_LTPS_-_Low_Temperature_Poly_Silicon_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_">IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3145</span> <a href="/book/mutual/17531/52103" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B">Аксессуары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4282</span> <a href="/book/mutual/17531/146743" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gadget_-_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B">Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8515</span> <a href="/book/mutual/15533/17531" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_Headphones">Наушники - Headphones</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4479</span> <a href="/book/mutual/17531/18333" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_Keyboard">Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2479</span> <a href="/book/mutual/17531/150727" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/4G_-_LTE_-_Long-Term_Evolution_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10152</span> <a href="/book/mutual/489/17531" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_Type-C_-_USB-C_-_USB_3">USB Type-C - USB-C - USB 3</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2379</span> <a href="/book/mutual/1419/17531" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DPI_-_dots_per_inch_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC">DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1425</span> <a href="/book/mutual/6517/17531" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_-_Fingerprinting">Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2513</span> <a href="/book/mutual/17531/51273" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SSD_-_Solid-State_Drive_-_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C">SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3783</span> <a href="/book/mutual/1177/17531" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_Front_camera_-_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0">Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2339</span> <a href="/book/mutual/17531/90199" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_Microphone">Микрофон - Microphone</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2809</span> <a href="/book/mutual/17531/146223" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BookReader_-_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8">BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1571</span> <a href="/book/mutual/2329/17531" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HDMI_-_High_Definition_Multimedia_Interface_-_microHDMI_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4203</span> <a href="/book/mutual/3449/17531" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_TFT_LCD_-_Thin-Film_Transistor_-_%D0%96%D0%9A-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_-_LCD_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80">Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6613</span> <a href="/book/mutual/16017/17531" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GPU_-_Graphics_processing_unit_-_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0">GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4613</span> <a href="/book/mutual/17531/78611" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PC_game_-_%D0%9F%D0%9A_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18329</span> <a href="/book/mutual/17531/133297" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_-_Battery_life_-_%D0%81%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8">Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1974</span> <a href="/book/mutual/17531/147301" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/4K_UHD_-_4K_Ultra_HD_-_Ultra_High_Definition_Television_-_UHDTV_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3938</span> <a href="/book/mutual/273/17531" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53876</span> <a href="/book/mutual/1057/17531" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3G_-_UMTS_-_Universal_Mobile_Telecommunications_System_-_UMTS_Forum_-_IMT-2000_-_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7542</span> <a href="/book/mutual/3729/17531" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/5/440">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15244</span> <a href="/book/mutual/463/17531" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16882</span> <a href="/book/mutual/965/17531" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad">Apple iPad</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4012</span> <a href="/book/mutual/329/17531" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E_Ink_Corporation_-_E_Ink_electronic_ink_-_E_Ink_Vizplex_E_Ink_Pearl_E_Ink_Pearl_HD_E_Ink_Carta_E_Ink_Mobius_E_Ink_Kaleido_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_-_Electronic_Paper_Display_EDP_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0">E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">545</span> <a href="/book/mutual/13653/17531" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ONYX_BOOX_-_%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0">ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">131</span> <a href="/book/mutual/17531/24213" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Galaxy_Note">Samsung Galaxy Note</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">702</span> <a href="/book/mutual/1299/17531" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adobe_PDF_-_Portable_Document_Format_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2">Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2513</span> <a href="/book/mutual/3473/17531" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_10">Microsoft Windows 10</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1938</span> <a href="/book/mutual/605/17531" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Snapdragon_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_-_System_on_Chip_-_SoC">Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2186</span> <a href="/book/mutual/613/17531" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Corel_Painter_-_MetaCreations_Painter">Corel Painter - MetaCreations Painter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/17531/27199" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5250</span> <a href="/book/mutual/17531/60639" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Mac_-_Apple_Macintosh">Apple Mac - Apple Macintosh</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3114</span> <a href="/book/mutual/899/17531" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wacom_Intuos">Wacom Intuos</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/17531/134347" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ARM_Holdings_-_ARM_Cortex_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1215</span> <a href="/book/mutual/1013/17531" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Display_-_Corning_Gorilla_Glass">Samsung Display - Corning Gorilla Glass</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">736</span> <a href="/book/mutual/1635/17531" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_i7_Kaby_Lake_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_X86-64">Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1371</span> <a href="/book/mutual/5533/17531" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Galaxy">Samsung Galaxy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1035</span> <a href="/book/mutual/1441/17531" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_8_-_Microsoft_Windows_RT">Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1440</span> <a href="/book/mutual/4663/17531" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_i5_Ivy_Bridge_-_Intel_Arrandale_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_X86-64">Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1444</span> <a href="/book/mutual/5535/17531" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wacom_Graphire_Power_Suite_-_Wacom_Graphire_Studio_-_Wacom_Graphire_Mouse_Pen_Set">Wacom Graphire Power Suite - Wacom Graphire Studio - Wacom Graphire Mouse&Pen Set</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/17531/154579" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Atom_-_Intel_Centrino_Atom_-_Intel_Denverton_Atom_-_Intel_Atom_Clover_Trail_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_x86_%D0%B8_x86-64">Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">994</span> <a href="/book/mutual/1315/17531" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Pencil">Apple Pencil</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">114</span> <a href="/book/mutual/13833/17531" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad_Pro">Apple iPad Pro</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">320</span> <a href="/book/mutual/17531/90843" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8583</span> <a href="/book/mutual/465/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_OS">Linux OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11533</span> <a href="/book/mutual/469/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_macOS">Apple macOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2419</span> <a href="/book/mutual/697/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Exynos_-_Samsung_Hummingbird_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_-_System_on_Chip_-_SoC">Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">476</span> <a href="/book/mutual/915/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LPDDR_-_Low_Power_DDR_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2">LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">574</span> <a href="/book/mutual/1781/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_S-Pen_-_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81">Samsung S-Pen - Стилус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">144</span> <a href="/book/mutual/10333/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Quadro_GPU">Nvidia Quadro GPU</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">279</span> <a href="/book/mutual/12515/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wacom_Cintiq">Wacom Cintiq</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/17531/19803" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7623</span> <a href="/book/mutual/295/17531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_ThinkPad_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">493</span> <a href="/book/mutual/665/17531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2974</span> <a href="/book/mutual/3519/17531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android_4_-_Android_Ice_Cream_Sandwich">Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">930</span> <a href="/book/mutual/5089/17531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad_mini">Apple iPad mini</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">430</span> <a href="/book/mutual/5425/17531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad_Air_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2">Apple iPad Air - Серия планшетов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">265</span> <a href="/book/mutual/6401/17531" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ONYX_SNOW_Field">ONYX SNOW Field</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/17531/61381" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics_TouchWiz">Samsung Electronics TouchWiz</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">202</span> <a href="/book/mutual/17531/66985" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_BMP_-_bitmap_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">352</span> <a href="/book/mutual/17531/91641" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/7/400">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Фомичев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/17531/28199" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9">Кушлевич Николай</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/17531/310396" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81">Ксенин Алекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">311</span> <a href="/book/mutual/17531/96171" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2">Медокс Ярослав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/17531/100805" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81">Сотин Денис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">216</span> <a href="/book/mutual/9245/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Казарцев Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/17531/27445" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Кузякин Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/17531/37003" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Karaoglu_Faik_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83_%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BA">Karaoglu Faik - Караоглу Фаик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/17531/58619" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Леушев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/17531/81093" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Чучелов Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">44</span> <a href="/book/mutual/17531/81119" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Михайлов Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">115</span> <a href="/book/mutual/17531/86847" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Михалев Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/17531/87921" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD">Стятюгин Роман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">44</span> <a href="/book/mutual/17531/105153" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Федорец Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/17531/105545" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD">Колмаков Антон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/17531/217847" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2">Плетнев Владислав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/17531/232029" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0">Городецкая Анна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/17531/236315" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80">Билялов Эльдар</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/17531/307176" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yamada_Masahiko_-_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE">Yamada Masahiko - Ямада Масахико</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/17531/386916" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jobs_Steve_-_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2">Jobs Steve - Джобс Стив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1031</span> <a href="/book/mutual/6037/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC">Болышев Максим</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/9823/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Терентьев Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/13239/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lin_James_-_%D0%9B%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81">Lin James - Лин Джеймс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/14093/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Корнеев Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">84</span> <a href="/book/mutual/17531/17851" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Blass_Evan_-_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD">Blass Evan - Бласс Эван</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/17531/20547" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Воробьев Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/17531/29951" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Плаунов Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/17531/36073" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0">Серова Елена</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">320</span> <a href="/book/mutual/17531/42111" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fromont_Emmanuel_-_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C">Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/17531/43475" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81">Афанасьев Денис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">77</span> <a href="/book/mutual/17531/44893" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81">Кравченко Денис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28</span> <a href="/book/mutual/17531/45081" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Vossen_Klaus_-_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81">Vossen Klaus - Воссен Клаус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/17531/46089" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DiCaprio_Leonardo_-_%D0%94%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE">DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/17531/46265" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DJ_Koh_-_Dong-Jin_Koh_-_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%85_-_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE">DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/17531/56699" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Goykhman_Elliot_-_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82">Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/17531/85029" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Лосев Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/17531/92937" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Хлуденев Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/17531/99533" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F">Николаева Наталья</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21</span> <a href="/book/mutual/17531/105485" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB">Жданович Павел</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/17531/105789" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0">Чернобыльская Анна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/17531/112155" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/9/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166168</span> <a href="/book/mutual/23/17531" class="badge" title="Общих публикаций">55</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14809</span> <a href="/book/mutual/2655/17531" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54748</span> <a href="/book/mutual/43/17531" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24964</span> <a href="/book/mutual/103/17531" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13807</span> <a href="/book/mutual/367/17531" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19140</span> <a href="/book/mutual/29/17531" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47600</span> <a href="/book/mutual/157/17531" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_-_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Солнце - звезда Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5490</span> <a href="/book/mutual/17531/103157" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Украина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7928</span> <a href="/book/mutual/3945/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7052</span> <a href="/book/mutual/267/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка Северная - Североамериканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3414</span> <a href="/book/mutual/4271/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_-_APAC_-_Asia-Pacific">Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1833</span> <a href="/book/mutual/1213/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA">Ближний Восток</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3154</span> <a href="/book/mutual/1729/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%90_-_EMEA_-_Europe_Middle_East_and_Africa">Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1886</span> <a href="/book/mutual/397/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19544</span> <a href="/book/mutual/725/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13221</span> <a href="/book/mutual/1551/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Франция - Французская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8177</span> <a href="/book/mutual/1887/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA">Россия - СФО - Новосибирск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4876</span> <a href="/book/mutual/1975/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Испания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3840</span> <a href="/book/mutual/4089/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F">Европа Центральная</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">278</span> <a href="/book/mutual/17531/23857" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13821</span> <a href="/book/mutual/179/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AE%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83">Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2530</span> <a href="/book/mutual/209/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка - Американский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2206</span> <a href="/book/mutual/999/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA">Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4487</span> <a href="/book/mutual/1047/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Африка - Африканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3641</span> <a href="/book/mutual/1727/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA">Россия - СФО - Омская область - Омск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1283</span> <a href="/book/mutual/2209/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C">Китай - Тайвань</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4245</span> <a href="/book/mutual/2229/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B">Нидерланды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3746</span> <a href="/book/mutual/5501/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">777</span> <a href="/book/mutual/17531/21545" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D0%BC">Италия - Рим</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">208</span> <a href="/book/mutual/17531/22737" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81">США - Миннесота - Миннеаполис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/17531/41593" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81_-_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4">США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">518</span> <a href="/book/mutual/17531/61193" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%94%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0">Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">783</span> <a href="/book/mutual/17531/75677" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">392</span> <a href="/book/mutual/17531/89157" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2">Корея полуостров - Корейский полуостров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">110</span> <a href="/book/mutual/17531/134699" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Казахстан - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6048</span> <a href="/book/mutual/65/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_-_%D0%9B%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81_-_Las_Vegas">США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">805</span> <a href="/book/mutual/253/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/365/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Беларусь - Белоруссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6289</span> <a href="/book/mutual/387/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Польша - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2031</span> <a href="/book/mutual/803/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/13/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5510</span> <a href="/book/mutual/17531/152999" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27294</span> <a href="/book/mutual/13193/17531" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_-_6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11686</span> <a href="/book/mutual/17531/76309" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F">Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33757</span> <a href="/book/mutual/17531/146067" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F">Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3304</span> <a href="/book/mutual/17531/148793" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_Aluminium_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">Алюминий - Aluminium - химический элемент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1516</span> <a href="/book/mutual/17531/194741" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53465</span> <a href="/book/mutual/17531/145839" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57683</span> <a href="/book/mutual/17531/76291" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ergonomics_-_%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Ergonomics - Эргономика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1755</span> <a href="/book/mutual/17531/134337" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5582</span> <a href="/book/mutual/13197/17531" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7030</span> <a href="/book/mutual/17531/104503" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CIO_-_Chief_Information_Officer_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC_-_Information_Technology_Director">CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6594</span> <a href="/book/mutual/1667/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21642</span> <a href="/book/mutual/13191/17531" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16058</span> <a href="/book/mutual/17531/78783" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_-_Tourism_travel">Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7529</span> <a href="/book/mutual/17531/146275" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_-_Silver">Металлы - Серебро - Silver</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">827</span> <a href="/book/mutual/17531/179243" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_Publishing_-_Book_Industry">Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1819</span> <a href="/book/mutual/17531/187707" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">718</span> <a href="/book/mutual/17531/217601" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_Service_Economy">Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7808</span> <a href="/book/mutual/2543/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8D%D0%94_-_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F">ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3986</span> <a href="/book/mutual/7463/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%A2%D0%B8%D0%AD_-_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Home_Appliance_-_Household_appliances_and_electronics">БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6170</span> <a href="/book/mutual/13367/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_IT_Financial_Management_ITFM_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3585</span> <a href="/book/mutual/17531/55681" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_-_Weather_forecast">Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1710</span> <a href="/book/mutual/17531/138799" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18149</span> <a href="/book/mutual/17531/146073" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B1%D1%8B%D1%82">Логистика сбытовая - Сбыт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2566</span> <a href="/book/mutual/17531/146987" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_cost_price_-_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8">Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1501</span> <a href="/book/mutual/17531/147789" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_-_Gold">Металлы - Золото - Gold</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1251</span> <a href="/book/mutual/17531/179245" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Leisure_recreation_and_entertainment_-_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F">Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3174</span> <a href="/book/mutual/17531/179559" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OEM_-_Original_Equipment_Manufacturer_-_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1574</span> <a href="/book/mutual/1573/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HoReCa_-_Hotel_Restaurant_Cafe_Catering_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5770</span> <a href="/book/mutual/4739/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9">Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10345</span> <a href="/book/mutual/8865/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_-_%D0%98%D0%A2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%A2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6168</span> <a href="/book/mutual/17531/24819" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_-_Insurance">Страхование - Страховое дело - Insurance</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6527</span> <a href="/book/mutual/17531/37809" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_210-%D0%A4%D0%97_-_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3">Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">850</span> <a href="/book/mutual/17531/54271" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_-_Fitness_-_%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_-_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">838</span> <a href="/book/mutual/17531/54421" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/M_A_-_Mergers_and_Acquisitions_-_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4802</span> <a href="/book/mutual/17531/79153" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1rediting_-_%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC">Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7523</span> <a href="/book/mutual/17531/124847" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Jurisprudence_-_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8839</span> <a href="/book/mutual/17531/146065" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Real_estate_-_Realty_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5620</span> <a href="/book/mutual/17531/146095" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6758</span> <a href="/book/mutual/17531/146457" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/17/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/17/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/17531/auto_pages/17/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_ZOOM_CNews">CNews - ZOOM.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1866</span> <a href="/book/mutual/11913/17531" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MacWorld">MacWorld</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">134</span> <a href="/book/mutual/17531/96203" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wikipedia_-_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F">Wikipedia - Википедия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">650</span> <a href="/book/mutual/919/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81">СК Пресс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17</span> <a href="/book/mutual/17531/72621" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC">ТАСС Телеком</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/17531/127297" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">VK - Mail.ru Новости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/17531/198269" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">РБК - РосБизнесКонсалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11566</span> <a href="/book/mutual/1007/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_-_WSJ_-_The_Wall_Street_Journal">Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1339</span> <a href="/book/mutual/4201/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nikkei_-_Nihon_Keizai_Shimbun">Nikkei - Nihon Keizai Shimbun</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">550</span> <a href="/book/mutual/7569/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DigiTimes_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">DigiTimes - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1331</span> <a href="/book/mutual/8225/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8619</span> <a href="/book/mutual/587/17531" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3658</span> <a href="/book/mutual/1081/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Magic_Quadrant_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82">Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">375</span> <a href="/book/mutual/12813/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Informa_-_Ovum_-_Omdia">Informa - Ovum - Omdia</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/17531/57799" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Markswebb_Rank_Report_-_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B1_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82">Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">83</span> <a href="/book/mutual/17531/85035" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/In-Stat">In-Stat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">115</span> <a href="/book/mutual/17531/100383" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Juniper_Research">Juniper Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">131</span> <a href="/book/mutual/309/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/J_son_Partners_Consulting_-_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1086</span> <a href="/book/mutual/1137/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_-_%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%AD%D0%98_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/15505/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1727</span> <a href="/book/mutual/519/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">635</span> <a href="/book/mutual/6901/17531" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Conferences_-_CNews_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9">CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2194</span> <a href="/book/mutual/3841/17531" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MacWorld_Expo">MacWorld Expo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/17531/125637" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">952</span> <a href="/book/mutual/5431/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IFA_-_Internationale_Funkausstellung_Berlin_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_-_IFA_hottest_tech_awards">IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">339</span> <a href="/book/mutual/13095/17531" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7638</span> <a href="/book/mutual/17531/20887" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Red_Dot_Design_Award">Red Dot Design Award</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/17531/56225" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Day_of_the_Programmer_-_256-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2663</span> <a href="/book/mutual/17531/62749" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_-_27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F">День молодёжи - 27 июня</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1087</span> <a href="/book/mutual/17531/152323" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Comtek_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B5%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">70</span> <a href="/book/mutual/17531/332244" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computex_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-_Taipei_International_Information_Technology_Show">Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">138</span> <a href="/book/mutual/12373/17531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b17531"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-17531" data-show-id="17531" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <script> /*Раскрыть текст уведомления*/ const btnShowText = document.querySelector('.booksection__noticebtn'); const noticeText = document.querySelector('.booksection__noticetext'); if(btnShowText){ btnShowText.addEventListener('click',(e)=>{ noticeText.classList.add('booksection__noticetext-show'); e.target.remove(); }) } </script> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.<br> Создано именных указателей - 199231.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div style="padding-top: 20px;"> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-19494121-4 --> <div id="yandex_rtb_R-A-19494121-4"></div> <script type="text/javascript"> (function (w, d, n) { // 1. Инициализируем массив, если его нет w[n] = w[n] || []; // 2. Добавляем функцию рендера в очередь w[n].push(function () { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-19494121-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-19494121-4", async: true }); }); // 3. Загружаем скрипт Яндекс, если он еще не загружен // Используем флаг loaded на самом массиве для отслеживания if (!w[n].loaded) { var t = d.getElementsByTagName("script")[0]; var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; t.parentNode.insertBefore(s, t); // Ставим флаг, что скрипт инициирован к загрузке w[n].loaded = true; } })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a href="https://market.cnews.ru/?p=cnews_head_market"> <h2 class="heading_block">CNewsMarket</h2> </a> </div> <div class="d-flex flex-row flex-grow-1 flex-wrap justify-content-between"> <a class="item-other market-item d-flex flex-column" href="https://www.cnews.ru/redirect.php?block_market15"> <div class="other-item-text"> <div class="market-item-top"> <img 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class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/192/66192_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66192" data-show-id="66192" data-show-type="zoom_article"></span></div></a></div><a href="https://www.cnews.ru/main/more_zoom/2026-08-06%2000%3A00%3A00/0/6" class="read_more_btn testic">Показать еще</a> </div> </section> <section class="section_zoom"> <div class="container jscroll-click"> <div class="line_pattern"> <a href="//zoom.cnews.ru"> <h2 class="heading_block">Наука</h2> </a> </div> <div class="zoom_news d-flex flex-row justify-content-between flex-wrap"> <a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?1432996a6730d1acef4" 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Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: 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.subconf__agreementlabel .subconf__agreementlabelelement { background-color: #00a7b3; border: 1px solid #00a7b3; background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg width='600' height='434' viewBox='0 0 600 434' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M33.3333 237.037L197.436 400L566.667 33.3333' stroke='white' stroke-width='66.6667' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E%0A"); background-size: 15px; background-repeat: no-repeat; background-position: 50%; } .subconf__checkbox:checked + .subconf__agreementlabel .subconf__agreementlabelelement:before, .subconf__checkbox:checked + .subconf__agreementlabel .subconf__agreementlabelelement:after { display: none; } .subconf__agreementlabel { color: #151515; font-size: 14px; cursor: pointer; position: relative; display: flex; align-items: center; gap: 15px; } .subconf__agreementlabel span a { text-decoration: underline; } .subconf__agreementlabel span.red { color: red !important; } 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class="subconf__error">${message}</p>`; field.style.borderColor = "red"; field.parentElement.insertAdjacentHTML("beforeend", errorElement); } } // Скрыть сообщение ошибки const hideError = (field) => { const errorElement = field.parentElement.querySelector(".subconf__error"); if (errorElement) { field.style.borderColor = "#ddd"; errorElement.remove(); } } // Получить тип поля const getFieldType = (field) => { if (field.tagName === 'SELECT') return 'select'; if (field.type === 'checkbox') return 'checkbox'; if (field.type === 'email') return 'email'; if (field.type === 'text') return 'text'; } // Валидация текстового поля const validateTextField = (field, fieldName) => { const value = field.value.trim(); // Валидация для ФИО if (fieldName === 'fio') { const pattern = /^[-_0-9а-яё]{2,}\s+[-_0-9а-яё]{2,}\s+?[-_0-9а-яё]{2,}$/iu; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "ФИО должно быть написано полностью и на русском языке"); return false; } } else if (!field.value) { showError(field, "Заполните поле"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация email поля const validateEmailField = (field) => { const value = field.value.trim(); const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "Введите корректный email адрес"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация селекта const validateSelectField = (field) => { if (field.selectedIndex === 0) { showError(field, "Выберите отрасль компании"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация чекбокса const validateCheckboxField = (field) => { if (!field.checked) { showError(field, "Подтвердите согласие"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация отдельного поля const validateField = (field) => { const fieldType = getFieldType(field); const fieldName = field.getAttribute('name'); switch (fieldType) { case "text": return validateTextField(field, fieldName); case "email": return validateEmailField(field); case "select": return validateSelectField(field); case "checkbox": return validateCheckboxField(field); default: return true; } } // Валидация всех полей const validateAllFields = (fields) => { let isValid = true; fields.forEach(field => { if (!validateField(field)) { isValid = false; } }); return isValid; } const submitForm = async (form, fields) => { const formData = new FormData(); const tokenElement = form.querySelector('input[name="smart-captcha-token"]'); fields.forEach(field => { formData.append(field.name, field.value); }); if (tokenElement) { const tokenValue = tokenElement.value.trim(); formData.append("smart-captcha-token", tokenValue); } await fetch("https://www.cnconf.ru/subscribe_send", { method: "POST", body: formData, headers: { "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "Accept": "application/json" } }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { if (data.success) { showSubmitMessage(form, data.message, data.success); setTimeout(()=>{ $("#conf").modal("hide"); }, 3000); } else { data.error.details.forEach(item => { showSubmitMessage(form, item.message, data.success); }); } }); } const confForm = document.querySelector(".subconf__form"); if (confForm) { const fields = confForm.querySelectorAll("input[required], select[required]"); fields.forEach(field => { field.addEventListener("input", () => validateField(field)); if (field.tagName === "SELECT") { $(field).on("selectmenuchange", () => validateField(field)); } field.addEventListener("blur", () => validateField(field)); }); confForm.addEventListener("submit", async (e) => { e.preventDefault(); if (validateAllFields(fields)) { await submitForm(confForm, fields); } }); } }); </script> <iframe name="comm" id="comm" src="javascript://" width="1px" height="1px" style="width:1px;height:1px;display:none;"> × Токен: 1 Рекламодатель: 1 ИНН/ОГРН: 1 Сайт: 1