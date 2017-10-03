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ВТБ
ВТБ24

ВТБ - ВТБ24


03.10.2017 Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24
18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
11.09.2017 ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК
05.09.2017 Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос»
16.08.2017 ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда
10.08.2017 Речевая аналитика будет ежегодно приносить ВТБ24 до 400 миллионов
08.08.2017 ВТБ24 запустил новый интернет-банк для бизнеса
03.08.2017 «ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов
31.07.2017 ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
26.07.2017 ВТБ24 внедрит селфи-аутентификацию в безбумажных офисах
24.07.2017 ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
12.07.2017 ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри»
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ
06.06.2017 ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве
05.06.2017 ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу
24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining
23.05.2017 ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов
10.05.2017 ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз
28.04.2017 «Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК
26.04.2017 «Ростелеком» организовал доступ к услуге VPN для внутренней корпоративной сети ВТБ24
21.04.2017 ВТБ24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке
19.04.2017 ВТБ24 переходит на «безбумажные офисы»
19.04.2017 ВТБ24 запустил полностью безбумажный офис, сэкономив более 400 миллионов
19.04.2017 ВТБ24 оптимизирует защиту от кредитного мошенничества с помощью НБКИ-AFS
12.04.2017 ВТБ24 запустил сервис оплаты мобильного телефона на сайте банка
11.04.2017 Во всех банкоматах ВТБ24 теперь можно пополнить карты «Почта Банка»
04.04.2017 Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка ВТБ24
03.04.2017 ВТБ24 «выращивает» искусственный интеллект для мониторинга бизнес-процессов
31.03.2017 ВТБ24 оборудует свои офисы платежными терминалами-трансформерами
30.03.2017 ВТБ24 открыл первые офисы без кассы
01.03.2017 ВТБ24 представил свой новый интернет-банк
01.03.2017 ВТБ24 запустил чат-бот по обмену валюты в Viber
22.02.2017 ВТБ24 представил новый мобильный банк для смартфонов и планшетов Android
17.02.2017 ВТБ24 запускает тестирование идентификации клиентов по лицу и голосу
06.02.2017 ВТБ24: оборот по Samsung и Apple Pay превысил 800 млн рублей
02.02.2017 ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса
24.01.2017 «Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн»
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24
17.01.2017 ВТБ24 подключил карты Visa к Samsung Pay

Публикаций - 641, упоминаний - 1109

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 62
Oracle Corporation 5815 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7844 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7530 44
SAP SE 4380 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 31
IBM - International Business Machines Corp 8708 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 953 30
Microsoft Corporation 21036 29
Yandex - Яндекс 4623 28
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 363 27
5035 27
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 447 22
SAS Institute 793 21
Крок 1563 21
Samsung Electronics 8968 21
Teradata 194 19
IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 17
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 15
VK - Mail.ru Group 2820 15
Abbyy 1072 15
Сбербанк Технологии - СберТех 209 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 14
Oracle Siebel 317 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 13
Diasoft - Диасофт 500 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 12
Инфосистемы Джет 845 12
Docsvision - ДоксВижн 946 11
iTeco - Ай-Теко 893 11
Webmoney 477 11
Sabre Corporation 144 10
Cinimex - Синимекс 163 10
Neoflex - Неофлекс 160 10
Ramax - Рамакс 74 10
ОТР 169 10
HERE 69 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 10
Терн ГК - Tern Group 51 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1941 166
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4866 144
Альфа-Банк 1337 93
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 63
ПСБ - Промсвязьбанк 636 63
ГПБ - Газпромбанк 804 60
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 57
Visa International 1641 55
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1623 51
Русский стандарт Банк 344 40
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 35
РЖД - Российские железные дороги 1334 34
ВТБ - Транскредитбанк 92 34
Аэрофлот 619 34
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 30
Открытие ФК 462 29
Бинбанк 189 28
Citibank - Ситибанк 250 28
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 27
Почта Банк 305 26
Почта России ПАО 1803 26
РСХБ - Россельхозбанк 199 25
Уралсиб Банк 447 23
OTP Group - ОТП Банк 134 19
МТС банк 268 19
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 19
МКБ - Московский кредитный банк 285 17
Adidas 125 14
Евросеть 1342 14
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 14
Связной Банк 86 13
Банк Санкт-Петербург 127 12
Assist - Ассист 159 12
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 232 12
МДМ Банк 195 11
Росгосстрах 219 11
Qiwi 797 11
Магнит - Сеть магазинов 301 11
Ренессанс кредит Банк 193 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2799 60
Федеральное казначейство России 869 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1858 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1125 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 14
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7419 9
ПФР Департамент информационных технологий 129 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2000 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1176 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1774 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2054 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 4
Счётная палата РФ 556 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 4
Президент Российской Федерации 1736 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 3
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 23 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1634 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 471 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 536 3
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 83 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 4
АФТ - Ассоциация Финтех 86 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12407 114
Big Data - Большие данные 1252 34
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 22
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 282 22
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 6
Т1 Мультикарта 150 49
Google Android 11688 37
Apple iOS 6259 31
Samsung Pay 255 23
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 19
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 37 15
Oracle Siebel CRM 192 14
ВТБ Онлайн 147 14
Apple Pay 406 14
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 13
Microsoft Windows Phone OS 1533 13
Microsoft Office 3014 11
Samsung Galaxy Note 609 11
Apache Hadoop 354 11
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 29 10
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 192 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 10
Apple iPad 3544 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 551 8
Samsung Galaxy 372 8
Apple - App Store 2359 8
Microsoft SQL Server 1265 8
Microsoft SharePoint Server 518 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 345 6
ЦФТ Faktura 155 6
Google Play - Google Store - Android Market 2642 6
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 75 6
MasterCard Maestro 134 6
Microsoft Windows 10 10139 6
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 6
Java - Язык программирования 2443 6
Samsung Galaxy Gear 115 6
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 42 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 515 5
Microsoft Office Excel 720 5
SQL - Язык программирования 578 5
Visa Platinum 22 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1148 4
Alibaba Group - AliPay 66 4
Киричек Алексей 66 22
Кузякин Дмитрий 23 20
Фомичев Андрей 66 19
Козлов Михаил 167 18
Русанов Сергей 46 18
Гузовский Денис 27 18
Анохин Сергей 42 17
Серова Елена 317 16
Чулков Валерий 24 14
Задорнов Михаил 22 13
Свириденко Кирилл 37 13
Масарская Наталия 36 13
Назипов Дмитрий 80 12
Дегтева Елена 14 12
Дегтярев Алексей 57 12
Елистратов Николай 90 11
Меньшов Кирилл 75 11
Черкасова Надия 21 11
Врублевский Павел 81 11
Свердлов Михаил 31 11
Чаркин Евгений 199 10
Стятюгин Роман 28 10
Васильев Александр 30 10
Сотин Денис 106 10
Гуральников Сергей 162 10
Мехришвили Александр 11 10
Корнеев Сергей 81 10
Сабынин Андрей 23 10
Скурятина Елена 20 10
Спиридонов Александр 35 10
Федечкин Эдуард 39 10
Нестеров Алексей 84 9
Десятов Роман 14 9
Хомченко Дмитрий 10 9
Богачев Игорь 172 9
Размахаев Сергей 42 9
Рубцова Ольга 33 9
Бойко Елена 154 9
Шушкин Дмитрий 93 9
Шакманас Алгирдас 38 9
Россия - Российская федерация - РФ 82643 323
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11605 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34084 27
Казахстан - Республика 4147 23
Украина 5533 22
Европа 7257 20
Беларусь - Белоруссия 3210 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2898 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 17
Россия - СФО - Новосибирск 2927 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11624 15
Грузия 1032 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 11
Армения - Республика 1046 11
Россия - УФО - Челябинская область 850 9
Германия - Федеративная Республика 7796 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9594 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 8
Франция - Французская Республика 4931 8
Нидерланды 2017 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1732 7
Европа Восточная 2817 7
Австрия - Австрийская Республика 979 6
Узбекистан - Республика 1256 6
Россия - УФО - Свердловская область 1031 6
Израиль 1685 6
Чехия - Чешская Республика 976 6
Россия - ПФО - Казань 1895 6
Россия - Сибирь 1346 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1068 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 5
Италия - Итальянская Республика 2902 5
Ближний Восток 2495 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1777 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 5
Россия - УФО - Курганская область 353 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4144 47
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 30
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1885 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 434 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1521 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 432 5
Аутсорсинг 134 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 63730.
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