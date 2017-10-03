Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ
ВТБ24
Публикаций - 641, упоминаний - 1109
ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Киричек Алексей 66 22
|Кузякин Дмитрий 23 20
|Фомичев Андрей 66 19
|Козлов Михаил 167 18
|Русанов Сергей 46 18
|Гузовский Денис 27 18
|Анохин Сергей 42 17
|Серова Елена 317 16
|Чулков Валерий 24 14
|Задорнов Михаил 22 13
|Свириденко Кирилл 37 13
|Масарская Наталия 36 13
|Назипов Дмитрий 80 12
|Дегтева Елена 14 12
|Дегтярев Алексей 57 12
|Елистратов Николай 90 11
|Меньшов Кирилл 75 11
|Черкасова Надия 21 11
|Врублевский Павел 81 11
|Свердлов Михаил 31 11
|Чаркин Евгений 199 10
|Стятюгин Роман 28 10
|Васильев Александр 30 10
|Сотин Денис 106 10
|Гуральников Сергей 162 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Корнеев Сергей 81 10
|Сабынин Андрей 23 10
|Скурятина Елена 20 10
|Спиридонов Александр 35 10
|Федечкин Эдуард 39 10
|Нестеров Алексей 84 9
|Десятов Роман 14 9
|Хомченко Дмитрий 10 9
|Богачев Игорь 172 9
|Размахаев Сергей 42 9
|Рубцова Ольга 33 9
|Бойко Елена 154 9
|Шушкин Дмитрий 93 9
|Шакманас Алгирдас 38 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru