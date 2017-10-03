ВТБ - ВТБ24

Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24 Будущий глава единого ДИТ ВТБ После объединения банков ВТБ и ВТБ 24, которое состоится в начале января 2018 г., будущий единый департамент информационных технологий учреждения возглавит Сергей Баранов, недавно назначенный на должность главы департамента

Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сет

ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК Банк ВТБ24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Пр

Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос» Техподдержка Oracle для ВТБ 24 Банк ВТБ 24 определился с поставщиком техподдержки ПО Oracle. Начальная максима

Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса Группа ВТБ представила новое мобильное приложение «ВТБ24 Бизнес Онлайн» для устройств на платформах iOS и Android. Главным нововведением системы стала возможность совершать платежи в пользу контрагентов и бюджетных организаций.В обновленном моб

ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда Безрезультатная закупка Как стало известно CNews, тендер банка ВТБ 24 на поставку лицензий на ПО Oracle для всех его участников закончился ничем. Закупка со

Речевая аналитика будет ежегодно приносить ВТБ24 до 400 миллионов дствие, это напрямую отразится на качестве и скорости обслуживания клиентов в контакт-центре банка», — сказала Наталья Смирнова, старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ24. Партнером ВТБ24 по внедрению системы выступает компания «Центр Речевых Технологий». Сейчас проект проходит в банке опытно-промышленную эксплуатацию систем стереозаписи и речевой а

ВТБ24 запустил новый интернет-банк для бизнеса Банк ВТБ24 объявил о запуске пилотной версии нового интернет-банка для бизнеса. В обновлённом В

«ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов Миллиардная экономия Как стало известно CNews, банк «ВТБ 24» намеревается создать хранилище на основе так называемой технологии DataLake для анализа клиентских данных. Банк заявляет, что над новым проектом будут трудиться его собственные сотрудни

ВТБ запускает эквайринг Alipay в России минальной сети. Новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряду с банком ВТБ, осуществляют ВТБ24 и компания «Мультикарта». Сервис планируется запустить в третьем квартале этого года. Мобильный платежный сервис Alipay, входящий в Ant Financial Services Group, считается одним из крупне

ВТБ24 внедрит селфи-аутентификацию в безбумажных офисах мажным обслуживанием. Пилот признан успешным, и до конца 2017 года банк планирует масштабировать эту технологию на сеть из 150 офисов, в 2018 г. – на всю сеть.Технология доступна в безбумажных офисах ВТБ24, особенность которых в том, что клиенты при оформлении продуктов подписывают только электронные версии документов. При этом помимо традиционной идентификации по паспорту банком предусмотр

ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около 150 млрд рублей.ВТБ24 будет принимать карты American Express и China Union Pay в своей POS-терминальной сети, которая на сегодняшний день насчитывает 120 тыс. устройств, с 24 июля. Держателям карт AMEX также д

ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту составит до 60 млрд руб.ВТБ24 принял на обслуживание 41 гипермаркет из всей сети МЕТРО в России. Банк обеспечивает прием и обслуживание банковских карт в терминалах магазинов, в том числе – бесконтактным методом оплат

Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ е. Информационные технологии позволяют нам разрабатывать клиентские предложения и поддерживать сервисы на высоком уровне. Конечная цель использования ИТ в этом разрезе – привлечь и удержать клиентов. ВТБ24 – один из крупнейших банков России. Каждую секунду в системах банка происходит множество транзакций, которые требуют обработки с помощью высокопроизводительных и надежных ИТ-систем. Поэто

ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве тор «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО РЖД) Петр Иванов, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и президент-председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили CNews в ВТБ, соглашение предусматривает интеграцию современных технологических решений в систему обслуживания пассажиро

ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных

ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу -2016 гг.), установка бизнес-функциональности и постепенный переход на новую ИТ-архитектуру проходил поэтапно при помощи релизного подхода (3-4 релиза в год). По результатам внедрения новой платформы ВТБ24 удалось сократить время операционной эффективности по подбору продукта на 70%, оформлению вкладов — на 40%, заведению заявок — на 20%, по выдаче карт — на 55%. После запуска в 2014 г. на

Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining Компания «Рамакс Интернейшнл», российский системный интегратор, и банк ВТБ24 объявили о завершении проекта интеграции алгоритмов анализа и мониторинга бизнес-процес

ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов С сегодняшнего дня ВТБ24 запускает сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay. По оценке банка, в 2017 г. оборот по картам ВТБ24 с помощью всех уже запущенных сервисов мобильных платежей

ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз Хранилище данных принесло прибыль Детальный анализ поведения клиентов ВТБ 24 с использованием корпоративного хранилища данных (КХД) позволил банку по итогам 2016 г. увеличить чистую процентную маржу кредитных операций на 16% и заработать на этом дополнительно p19

«Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК икартой» — российской процессинговой компанией, входящей в группу ВТБ. Порядка 200 банкоматов банка ВТБ24 уже подключено к внутренней корпоративной сети IP VPN, созданной «Транстелекомом». В да

«Ростелеком» организовал доступ к услуге VPN для внутренней корпоративной сети ВТБ24 «Ростелеком» объявил о том, что по итогам проведения открытого конкурса ВТБ24 предоставил доступ к виртуальной частной сети (VPN) подразделениям банка по всей России. Контракт заключен сроком на три года.В 2016 году Макрорегиональный филиал «Центр» «Ростелекома» вы

ВТБ24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке Клиенты ВТБ24 получили возможность оформлять частичное и полное досрочное погашение кредита в новой версии интернет-банка. Ранее досрочное погашение можно было зарегистрировать только в офисах или при

ВТБ24 переходит на «безбумажные офисы» Банк ВТБ24 объявил процесс тестирования новой технологии обслуживания клиентов, которая заключаетс

ВТБ24 запустил полностью безбумажный офис, сэкономив более 400 миллионов т оборудованы планшетами. Клиенты банка смогут ставить подпись прямо на экране такого планшета, а не на бумажном документе.Проект носит пилотный характер – система тестируется в нескольких отделениях ВТБ24. В дальнейшем банк планирует внедрить ее в 1 тыс. своих отделений. Ожидается, что проект даст возможность экономить до 430 млн руб. в год, при условии полного отказа от бумаги на тех рабо

ВТБ24 оптимизирует защиту от кредитного мошенничества с помощью НБКИ-AFS Банк ВТБ24 приступил к пилотному использованию разработанной «Национальным бюро кредитных историй»

ВТБ24 запустил сервис оплаты мобильного телефона на сайте банка d или МИР любого российского банка.Минимальная сумма пополнения – 10 руб., максимальная – 15 тыс. руб.Зачисление денег на баланс мобильного телефона происходит в течение нескольких минут.Новая услуга ВТБ24 доступна по ссылке.

Во всех банкоматах ВТБ24 теперь можно пополнить карты «Почта Банка» та Банка» появилась возможность внесения наличных денежных средств на свои счета во всех банкоматах ВТБ24. Как рассказали CNews в ВТБ, услуга доступна в устройствах с функцией приема денег. Ком

Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка ВТБ24 С сегодняшнего дня Apple Pay стал доступен держателям карт Visa банка ВТБ24. Чтобы настроить Apple Pay, необходимо добавить кредитную или дебетовую карту ВТБ24<

ВТБ24 «выращивает» искусственный интеллект для мониторинга бизнес-процессов кусственный интеллект в ИТ-ландшафте: построил единую комплексную систему мониторинга (КСМ) критичных бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры. Как рассказали CNews в банке, «искусственный интеллект» КСМ ВТБ24 позволяет настроить множество зависимостей и просканировать всю IT-инфраструктуру банка, обнаружить узкие места и выявить точки, потенциально приводящие к отказу компонентов. Система обла

ВТБ24 оборудует свои офисы платежными терминалами-трансформерами Банк ВТБ24 представил в своих отделениях новый высокотехнологичный терминал самообслуживания для п

ВТБ24 открыл первые офисы без кассы Офисы нового формата ВТБ24 уже начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Вместо кассы клиентам доступны ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операцию на сумму до 1 млн руб. В б

ВТБ24 представил свой новый интернет-банк Пользователям «ВТБ24-Онлайн» стал доступен новый интернет-банк в режиме бета-версии. Оценить возможности обновленной версии клиенты могут, перейдя по ссылке на главной странице «ВТБ24-Онлайн», сообщили

ВТБ24 запустил чат-бот по обмену валюты в Viber новить на своем смартфоне или планшете программу Viber и перейти на страницу бота, сообщили CNews в ВТБ24. Viber-бот «Обмен валюты ВТБ24» — это специальный чат в мессенджере. Написав бот

ВТБ24 представил новый мобильный банк для смартфонов и планшетов Android ВТБ24 объявил о запуске обновленного мобильного приложения для устройств на платформе Android. Пользователям «ВТБ24-Онлайн» стали доступны новый дизайн, улучшенная навигация, а также расширенный функционал.В новой версии мобильного приложения «ВТБ24-Онлайн» пользователи смогут использовать упрощ

ВТБ24 запускает тестирование идентификации клиентов по лицу и голосу ентов в рамках обновлённого мобильного приложения. Как рассказали CNews в банке, в социальных сетях ВТБ24 и Группа ВТБ отберут 24 подписчика, которые присоединятся к тестированию.Суть технологи

ВТБ24: оборот по Samsung и Apple Pay превысил 800 млн рублей о том, что за четыре месяца к сервисам оплаты Samsung Pay и Apple Pay подключились 65 тыс. клиентов банка, при этом объем платежей превысил 800 млн рублей. Как рассказали CNews В банке, по прогнозам ВТБ24, в 2017 г. оборот по картам банка в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд руб.На текущий момент около 20 тыс. клиентов ВТБ24 «привязали» свои карты к Samsung Pay. Объем платежей

ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса Банк ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса в Facebook. Функционал сервиса поможет предпринимат

«Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн» ной безопасности — провела исследование защищенности программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн». Результаты экспертной оценки позволили повысить безопасность работы клиентов <