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ВТБ ВТБ24

ВТБ - ВТБ24

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 304 дела, на cумму 94 729 383 053 ₽*

Судебные дела (304) на сумму 94 729 383 053 ₽*
в качестве истца (119) на сумму 15 451 532 356 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 4 922 933 209 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.10.2017 Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24

Будущий глава единого ДИТ ВТБ После объединения банков ВТБ и ВТБ 24, которое состоится в начале января 2018 г., будущий единый департамент информационных технологий учреждения возглавит Сергей Баранов, недавно назначенный на должность главы департамента

18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express

Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сет
11.09.2017 ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК

Банк ВТБ24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Пр
05.09.2017 Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос»

Техподдержка Oracle для ВТБ 24 Банк ВТБ 24 определился с поставщиком техподдержки ПО Oracle. Начальная максима
17.08.2017 Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса

Группа ВТБ представила новое мобильное приложение «ВТБ24 Бизнес Онлайн» для устройств на платформах iOS и Android. Главным нововведением системы стала возможность совершать платежи в пользу контрагентов и бюджетных организаций.В обновленном моб
16.08.2017 ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда

Безрезультатная закупка Как стало известно CNews, тендер банка ВТБ 24 на поставку лицензий на ПО Oracle для всех его участников закончился ничем. Закупка со
10.08.2017 Речевая аналитика будет ежегодно приносить ВТБ24 до 400 миллионов

дствие, это напрямую отразится на качестве и скорости обслуживания клиентов в контакт-центре банка», — сказала Наталья Смирнова, старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ24. Партнером ВТБ24 по внедрению системы выступает компания «Центр Речевых Технологий». Сейчас проект проходит в банке опытно-промышленную эксплуатацию систем стереозаписи и речевой а
08.08.2017 ВТБ24 запустил новый интернет-банк для бизнеса

Банк ВТБ24 объявил о запуске пилотной версии нового интернет-банка для бизнеса. В обновлённом В
03.08.2017 «ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов

Миллиардная экономия Как стало известно CNews, банк «ВТБ 24» намеревается создать хранилище на основе так называемой технологии DataLake для анализа клиентских данных. Банк заявляет, что над новым проектом будут трудиться его собственные сотрудни
31.07.2017 ВТБ запускает эквайринг Alipay в России

минальной сети. Новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряду с банком ВТБ, осуществляют ВТБ24 и компания «Мультикарта». Сервис планируется запустить в третьем квартале этого года. Мобильный платежный сервис Alipay, входящий в Ant Financial Services Group, считается одним из крупне
26.07.2017 ВТБ24 внедрит селфи-аутентификацию в безбумажных офисах

мажным обслуживанием. Пилот признан успешным, и до конца 2017 года банк планирует масштабировать эту технологию на сеть из 150 офисов, в 2018 г. – на всю сеть.Технология доступна в безбумажных офисах ВТБ24, особенность которых в том, что клиенты при оформлении продуктов подписывают только электронные версии документов. При этом помимо традиционной идентификации по паспорту банком предусмотр
24.07.2017 ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около 150 млрд рублей.ВТБ24 будет принимать карты American Express и China Union Pay в своей POS-терминальной сети, которая на сегодняшний день насчитывает 120 тыс. устройств, с 24 июля. Держателям карт AMEX также д
12.07.2017 ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри»

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту составит до 60 млрд руб.ВТБ24 принял на обслуживание 41 гипермаркет из всей сети МЕТРО в России. Банк обеспечивает прием и обслуживание банковских карт в терминалах магазинов, в том числе – бесконтактным методом оплат
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ

е. Информационные технологии позволяют нам разрабатывать клиентские предложения и поддерживать сервисы на высоком уровне. Конечная цель использования ИТ в этом разрезе – привлечь и удержать клиентов. ВТБ24 – один из крупнейших банков России. Каждую секунду в системах банка происходит множество транзакций, которые требуют обработки с помощью высокопроизводительных и надежных ИТ-систем. Поэто
06.06.2017 ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве

тор «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО РЖД) Петр Иванов, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и президент-председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили CNews в ВТБ, соглашение предусматривает интеграцию современных технологических решений в систему обслуживания пассажиро
05.06.2017 ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay

Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу

-2016 гг.), установка бизнес-функциональности и постепенный переход на новую ИТ-архитектуру проходил поэтапно при помощи релизного подхода (3-4 релиза в год). По результатам внедрения новой платформы ВТБ24 удалось сократить время операционной эффективности по подбору продукта на 70%, оформлению вкладов — на 40%, заведению заявок — на 20%, по выдаче карт — на 55%. После запуска в 2014 г. на

24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining

Компания «Рамакс Интернейшнл», российский системный интегратор, и банк ВТБ24 объявили о завершении проекта интеграции алгоритмов анализа и мониторинга бизнес-процес
23.05.2017 ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов

С сегодняшнего дня ВТБ24 запускает сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay. По оценке банка, в 2017 г. оборот по картам ВТБ24 с помощью всех уже запущенных сервисов мобильных платежей

10.05.2017 ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз

Хранилище данных принесло прибыль Детальный анализ поведения клиентов ВТБ 24 с использованием корпоративного хранилища данных (КХД) позволил банку по итогам 2016 г. увеличить чистую процентную маржу кредитных операций на 16% и заработать на этом дополнительно p19
28.04.2017 «Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК

икартой» — российской процессинговой компанией, входящей в группу ВТБ. Порядка 200 банкоматов банка ВТБ24 уже подключено к внутренней корпоративной сети IP VPN, созданной «Транстелекомом». В да
26.04.2017 «Ростелеком» организовал доступ к услуге VPN для внутренней корпоративной сети ВТБ24

«Ростелеком» объявил о том, что по итогам проведения открытого конкурса ВТБ24 предоставил доступ к виртуальной частной сети (VPN) подразделениям банка по всей России. Контракт заключен сроком на три года.В 2016 году Макрорегиональный филиал «Центр» «Ростелекома» вы
21.04.2017 ВТБ24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке

Клиенты ВТБ24 получили возможность оформлять частичное и полное досрочное погашение кредита в новой версии интернет-банка. Ранее досрочное погашение можно было зарегистрировать только в офисах или при

19.04.2017 ВТБ24 переходит на «безбумажные офисы»

Банк ВТБ24 объявил процесс тестирования новой технологии обслуживания клиентов, которая заключаетс
19.04.2017 ВТБ24 запустил полностью безбумажный офис, сэкономив более 400 миллионов

т оборудованы планшетами. Клиенты банка смогут ставить подпись прямо на экране такого планшета, а не на бумажном документе.Проект носит пилотный характер – система тестируется в нескольких отделениях ВТБ24. В дальнейшем банк планирует внедрить ее в 1 тыс. своих отделений. Ожидается, что проект даст возможность экономить до 430 млн руб. в год, при условии полного отказа от бумаги на тех рабо
19.04.2017 ВТБ24 оптимизирует защиту от кредитного мошенничества с помощью НБКИ-AFS

Банк ВТБ24 приступил к пилотному использованию разработанной «Национальным бюро кредитных историй»
12.04.2017 ВТБ24 запустил сервис оплаты мобильного телефона на сайте банка

d или МИР любого российского банка.Минимальная сумма пополнения – 10 руб., максимальная – 15 тыс. руб.Зачисление денег на баланс мобильного телефона происходит в течение нескольких минут.Новая услуга ВТБ24 доступна по ссылке.  
11.04.2017 Во всех банкоматах ВТБ24 теперь можно пополнить карты «Почта Банка»

та Банка» появилась возможность внесения наличных денежных средств на свои счета во всех банкоматах ВТБ24. Как рассказали CNews в ВТБ, услуга доступна в устройствах с функцией приема денег. Ком
04.04.2017 Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка ВТБ24

С сегодняшнего дня Apple Pay стал доступен держателям карт Visa банка ВТБ24. Чтобы настроить Apple Pay, необходимо добавить кредитную или дебетовую карту ВТБ24<
03.04.2017 ВТБ24 «выращивает» искусственный интеллект для мониторинга бизнес-процессов

кусственный интеллект в ИТ-ландшафте: построил единую комплексную систему мониторинга (КСМ) критичных бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры. Как рассказали CNews в банке, «искусственный интеллект» КСМ ВТБ24 позволяет настроить множество зависимостей и просканировать всю IT-инфраструктуру банка, обнаружить узкие места и выявить точки, потенциально приводящие к отказу компонентов. Система обла
31.03.2017 ВТБ24 оборудует свои офисы платежными терминалами-трансформерами

Банк ВТБ24 представил в своих отделениях новый высокотехнологичный терминал самообслуживания для п
30.03.2017 ВТБ24 открыл первые офисы без кассы

Офисы нового формата ВТБ24 уже начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Вместо кассы клиентам доступны ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операцию на сумму до 1 млн руб. В б
01.03.2017 ВТБ24 представил свой новый интернет-банк

Пользователям «ВТБ24-Онлайн» стал доступен новый интернет-банк в режиме бета-версии. Оценить возможности обновленной версии клиенты могут, перейдя по ссылке на главной странице «ВТБ24-Онлайн», сообщили
01.03.2017 ВТБ24 запустил чат-бот по обмену валюты в Viber

новить на своем смартфоне или планшете программу Viber и перейти на страницу бота, сообщили CNews в ВТБ24. Viber-бот «Обмен валюты ВТБ24» — это специальный чат в мессенджере. Написав бот
22.02.2017 ВТБ24 представил новый мобильный банк для смартфонов и планшетов Android

ВТБ24 объявил о запуске обновленного мобильного приложения для устройств на платформе Android. Пользователям «ВТБ24-Онлайн» стали доступны новый дизайн, улучшенная навигация, а также расширенный функционал.В новой версии мобильного приложения «ВТБ24-Онлайн» пользователи смогут использовать упрощ
17.02.2017 ВТБ24 запускает тестирование идентификации клиентов по лицу и голосу

ентов в рамках обновлённого мобильного приложения. Как рассказали CNews в банке, в социальных сетях ВТБ24 и Группа ВТБ отберут 24 подписчика, которые присоединятся к тестированию.Суть технологи
06.02.2017 ВТБ24: оборот по Samsung и Apple Pay превысил 800 млн рублей

о том, что за четыре месяца к сервисам оплаты Samsung Pay и Apple Pay подключились 65 тыс. клиентов банка, при этом объем платежей превысил 800 млн рублей. Как рассказали CNews В банке, по прогнозам ВТБ24, в 2017 г. оборот по картам банка в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд руб.На текущий момент около 20 тыс. клиентов ВТБ24 «привязали» свои карты к Samsung Pay. Объем платежей
02.02.2017 ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса

Банк ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса в Facebook. Функционал сервиса поможет предпринимат
24.01.2017 «Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн»

ной безопасности — провела исследование защищенности программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн». Результаты экспертной оценки позволили повысить безопасность работы клиентов <
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24

В ВТБ24 создан департамент эквайринга. Новое подразделение возглавил вице-президент банка Алексей Киричек, ранее занимавший должность заместителя директора департамента розничного бизнеса ВТБ2

Публикаций - 671, упоминаний - 907

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
Oracle Corporation 7074 60
Ростелеком 10948 58
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 42
SAP SE 5601 41
Microsoft Corporation 25775 36
МегаФон 10742 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Yandex - Яндекс 9216 31
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ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 31
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 27
Samsung Electronics 11065 26
Крок - Croc 1964 23
SAS Institute 1082 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
Teradata - Терадата 225 20
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Oracle Siebel Systems 519 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
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Docsvision - ДоксВижн 1060 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Терн ГК - Tern Group 82 11
Apple Inc 13156 11
HERE Technologies 113 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 218
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 162
Альфа-Банк 1979 115
ПСБ - Промсвязьбанк 963 77
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 65
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ГПБ - Газпромбанк 1273 62
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 53
РЖД - Российские железные дороги 2096 48
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 44
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 39
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 39
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Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 38
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 37
Почта России ПАО 2370 36
ВТБ - Почта Банк 514 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 34
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 31
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 28
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МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 25
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Связной Банк 113 15
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Евросеть 1421 14
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Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 14
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
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Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 186
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 119
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 106
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 89
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 82
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 79
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 79
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 75
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 75
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 69
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 68
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 55
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 51
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 49
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 47
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 44
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 43
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 40
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 37
Google Android 15244 41
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 40
Apple iOS 8583 34
Samsung Pay 296 23
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 20
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 19
Apple iPhone 6 4861 16
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 15
Microsoft Office 4170 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 14
Apple Pay 519 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 13
Microsoft Windows 16882 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Apache Hadoop 470 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 11
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 11
Samsung Galaxy Note 702 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 10
Apple iPad 4012 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 10
Samsung Galaxy 1035 10
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 8
Apple - App Store 3109 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 7
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 6
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 6
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 6
Samsung Galaxy Gear 154 6
Киричек Алексей 66 22
Козлов Михаил 182 21
Кузякин Дмитрий 27 21
Фомичев Андрей 74 20
Спиридонов Александр 49 20
Шакманас Алгирдас 40 20
Чаркин Евгений 317 20
Гузовский Денис 79 19
Русанов Сергей 48 19
Анохин Сергей 121 19
Рахтеенко Владимир 42 18
Задорнов Михаил 30 16
Серова Елена 320 16
Свириденко Кирилл 40 15
Казарцев Алексей 27 15
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 15
Назипов Дмитрий 86 14
Чулков Валерий 33 14
Масарская Наталия 36 13
Дегтева Елена 15 13
Гимранов Ринат 126 12
Федечкин Эдуард 58 12
Елистратов Николай 90 12
Дегтярев Алексей 58 12
Врублевский Павел 105 12
Бойко Елена 152 12
Меньшов Кирилл 139 11
Гуральников Сергей 164 11
Свердлов Михаил 33 11
Михалев Александр 26 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Черкасова Надия 23 11
Корнеев Сергей 84 10
Васильев Александр 72 10
Алтухов Дмитрий 47 10
Скурятина Елена 20 10
Десятов Роман 15 10
Мехришвили Александр 11 10
Бугаев Леонид 13 10
Рубцова Ольга 33 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 465
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 191
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Европа 24964 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 35
Украина 7928 26
Казахстан - Республика 6048 24
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Грузия 1332 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Армения - Республика 2449 11
Нидерланды 3746 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 10
Европа Восточная 3138 9
Россия - УФО - Челябинская область 1512 9
Израиль 2856 7
Чехия - Чешская Республика 1349 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 602
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 191
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 136
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 96
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 62
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 52
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 50
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 22
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 17
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Sputnik 59 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
ТАСС Телеком 38 3
Wikipedia - Википедия 650 3
РИА Новости 1033 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
IDG - International Data Group 117 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Securelist 30 1
Nature 832 1
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FT - Financial Times 1296 1
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N+1 - Издание 188 1
The Bell - Издание 42 1
Комсомольская правда ИД 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 79
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
Gartner - Гартнер 3658 24
IDC - International Data Corporation 4975 22
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Интерфакс-100 21 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Informa - Ovum - Omdia 156 3
Forrester Research 834 3
Wainhouse Research 40 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
Frost & Sullivan 207 2
The Nilson Report 6 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Computer Economics 32 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Celent - Celent Communications 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Macquarie University - Университет Маккуори - Университет Маккуайра 10 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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