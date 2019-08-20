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Елистратов Николай


20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2017 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2017 года 1
05.04.2017 В Пенсионном фонде назначен новый главный по ИТ 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
02.12.2016 ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам 1
28.11.2016 Через 2 года в Пенсионном фонде половина ПО будет российским или открытым 6
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 3
24.11.2016 В РЖД проговорились о размерах своего ИТ-бюджета 1
24.11.2016 Программные ЦОД развиваются быстрее, чем чиновники успевают их регулировать 1
22.11.2016 ИТ-бюджет Москвы в 2017 г. вырастет на 10-15 млрд 1
22.11.2016 «1C»: Российского ПО перестали стесняться 1
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ 1
17.11.2016 На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 3
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 2
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 3
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 2
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 3
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 3
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 2
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
07.07.2016 Главная тема «IT Диалог»: э-правительство клонируют на бизнес 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
23.06.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1

Публикаций - 90, упоминаний - 198

Елистратов Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 36
3753 23
IBM 3546 21
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 19
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 16
Abbyy 796 15
Custis 73 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 13
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
HERE 63 10
ОТР 135 10
Cinimex - Синимекс 160 10
Новые облачные технологии (НОТ) 227 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Росплатформа - Р-Платформа 56 7
Samsung Electronics 5686 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 6
АйТи 752 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Atrinity - Атринити 21 4
Google LLC 7158 4
Т-Платформы 274 4
RedSys - РедСис 67 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Прогноз 196 4
Астерос - Asteros 531 4
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Parallels Holdings 471 3
Ланит ГК 1158 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 3
Brocade Communications Systems 141 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
Nginx - Энджайникс 100 3
CleverDATA 54 3
Luxoft - Люксофт 233 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
ПСБ - Промсвязьбанк 613 14
Citibank - Ситибанк 170 12
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 12
ВТБ24 583 11
Adidas 96 11
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 10
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Mascotte 20 8
Черкизово ГК 73 7
Глобэкс банк 28 7
Медскан 12 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
Аэрофлот 493 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Открытие ФК 538 4
Почта России ПАО 1574 3
Европлан 18 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 3
Uber 257 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Uber Technologies 258 3
Airbnb 62 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Bayer AG - Байер 37 2
Сетелем Банк 25 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Мотовилихинские заводы 10 2
En+ Group 17 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 76
Федеральное казначейство России 766 47
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 19
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 16
ПФР Департамент информационных технологий 103 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 16
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 11
Счётная палата РФ 460 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Правительство Самарской области 48 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 6
Правительство Чувашской Республики 15 6
Правительство РФ 2206 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 5
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 5
Правительство Москвы 653 5
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 4
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Linux Foundation 157 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 33
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
Тонкий клиент - Thin client 107 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Безопасный город 347 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Big Data - Большие данные 1136 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 11
Google Chrome - браузер 1117 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 10
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 6
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
Microsoft Office 365 769 4
Tizen OS - Linux 215 4
Linux OS 4265 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Apple iPad mini 375 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
Abbyy Compreno 20 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 853 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Бойко Елена 151 52
Ермолаев Артем 340 50
Гуральников Сергей 161 47
Евраев Михаил 222 39
Богачев Игорь 172 37
Шадаев Максут 384 30
Бетсис Павел 84 30
Козырев Алексей 270 27
Чаркин Евгений 182 24
Авербах Владимир 121 24
Меньшов Кирилл 72 23
Четвернин Алексей 651 21
Гаттаров Руслан 117 21
Громов Иван 96 21
Нестеров Алексей 79 21
Бутенко Юрий 64 21
Скляр Алексей 49 20
Лопаткин Герман 102 19
Филатов Андрей 99 19
Никуличев Андрей 43 19
Марич Игорь 18 18
Мацоцкий Сергей 150 18
Фомичев Олег 107 18
Петрушин Андрей 64 17
Нечепоренко Юрий 25 17
Власов Сергей 76 17
Казарин Станислав 100 17
Дюбанов Анатолий 86 16
Хомич Игорь 30 16
Румянцева Ольга 45 15
Звягина Наталья 64 15
Стрельцов Андрей 53 14
Холодняков Юрий 15 14
Нестеренко Татьяна 36 14
Матвеева Татьяна 83 14
Клементьев Андрей 18 14
Абызов Михаил 64 14
Прокошев Андрей 30 14
Шушкин Дмитрий 92 13
Калина Роман 60 13
Россия - Российская федерация - РФ 57483 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 32
Россия - Челябинская область 659 21
Россия - Ростовская область 863 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 17
Россия - Вологодская область 317 16
Россия - Новосибирская область 817 14
Россия - Владимирская область 368 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Россия - Самарская область 562 8
Россия - Калужская область 574 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Республика Мордовия 388 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 7
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 6
Европа Западная 615 5
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 5
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - Нижегородская область 740 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Европа 3766 3
Россия - Тюменская область 583 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 3
Россия - Пятигорск 76 3
Россия - Архангельск 207 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Калининград 670 2
Россия - Пенза 254 2
Россия - Ульяновская область 350 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Сахалинская область 434 2
Казахстан - Республика 2637 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 33
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 21
Apps4All 25 10
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Wired - Издание 120 1
IDC - International Data Corporation 2723 9
Gartner 2193 6
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
Vanson Bourne 34 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
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