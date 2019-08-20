Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Елистратов Николай
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 198
Елистратов Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
|Linux Foundation 157 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Бойко Елена 151 52
|Ермолаев Артем 340 50
|Гуральников Сергей 161 47
|Евраев Михаил 222 39
|Богачев Игорь 172 37
|Шадаев Максут 384 30
|Бетсис Павел 84 30
|Козырев Алексей 270 27
|Чаркин Евгений 182 24
|Авербах Владимир 121 24
|Меньшов Кирилл 72 23
|Четвернин Алексей 651 21
|Гаттаров Руслан 117 21
|Громов Иван 96 21
|Нестеров Алексей 79 21
|Бутенко Юрий 64 21
|Скляр Алексей 49 20
|Лопаткин Герман 102 19
|Филатов Андрей 99 19
|Никуличев Андрей 43 19
|Марич Игорь 18 18
|Мацоцкий Сергей 150 18
|Фомичев Олег 107 18
|Петрушин Андрей 64 17
|Нечепоренко Юрий 25 17
|Власов Сергей 76 17
|Казарин Станислав 100 17
|Дюбанов Анатолий 86 16
|Хомич Игорь 30 16
|Румянцева Ольга 45 15
|Звягина Наталья 64 15
|Стрельцов Андрей 53 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Нестеренко Татьяна 36 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Абызов Михаил 64 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Шушкин Дмитрий 92 13
|Калина Роман 60 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 21
|Apps4All 25 10
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Wired - Издание 120 1
|IDC - International Data Corporation 2723 9
|Gartner 2193 6
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|Vanson Bourne 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru