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Нестеренко Татьяна


06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
29.04.2020 Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 3
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
17.01.2019 На систему управления нацпроектами выделили 300 млн руб. Ими соблазнился всего один интегратор 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
25.05.2016 Минфин России запустил конкурс для разработчиков и журналистов по открытым финансовым данным 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
06.11.2015 Государство получит $750 млн за долю в «индийской дочке» МТС 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
15.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
11.06.2014 Внимание Медведева к ИТ в госсекторе резко сократилось 1
17.03.2014 Вышел 71-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
04.03.2014 От модернизации системы Казначейства к Электронному бюджету России 16
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
04.12.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
15.03.2012 Медведев включил портал для контроля бюджета в число антикоррупционных мер 1
21.05.2010 Министерство финансов РФ сформирует ИТ-департамент 1

Публикаций - 36, упоминаний - 56

Нестеренко Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 754 3
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4106 1
АФК Система ПАО 999 1
Microsoft Corporation 11226 1
SAP SE 3228 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Brocade Communications Systems 144 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Reliance Communications - Rcom 39 1
Почта России ПАО 1580 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром ПАО 525 1
Газпром нефть 382 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 12
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 6
Президент Российской Федерации 1443 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Счётная палата РФ 462 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 2
Правительство РФ 2209 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Четвернин Алексей 651 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Абызов Михаил 64 14
Козырев Алексей 270 14
Елистратов Николай 90 14
Клементьев Андрей 18 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Скляр Алексей 49 11
Иванов Александр 71 6
Херсонцев Алексей 48 5
Шулика Виталий 8 5
Горбачев Александр 18 5
Кесельбренер Леонид 49 4
Петрушин Андрей 64 4
Попов Павел 12 4
Албычев Александр 74 4
Чурсин Игорь 20 4
Кисляков Евгений 83 3
Мишустин Михаил 302 3
Тарасенко Андрей 8 3
Носков Константин 202 3
Контрабаев Артур 66 3
Дворкович Аркадий 169 2
Тихонов Анатолий 11 2
Мантуров Денис 56 2
Федулов Владислав 58 2
Скворцова Вероника 51 2
Белановский Владимир 8 2
Кудрин Алексей 63 2
Инсаров Олег 3 2
Фетисов Александр 12 2
Ивакин Роман 49 2
Турчак Андрей 14 2
Шипов Савва 70 2
Уваров Алексей 11 2
Белоусов Андрей 53 2
Собянин Сергей 211 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Коновалов Александр 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57828 34
Россия - Ростовская область 869 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Европа Западная 621 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
Россия - Волгоградская область 402 2
Россия - Республика Мордовия 392 2
Испания - Королевство 1262 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Калининградская область 544 1
Европа 3798 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Индия - Республика 2184 1
Казахстан - Республика 2661 1
Северный Кавказ 138 1
Болгария - Республика 307 1
Россия - Тюменская область 592 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 2
Коррупция 22 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1992 6
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771237, в очереди разбора - 674919.
Создано именных указателей - 46354.
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