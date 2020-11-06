Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нестеренко Татьяна
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Публикаций - 36, упоминаний - 56
Нестеренко Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Газпром ПАО 525 1
|Газпром нефть 382 1
|Четвернин Алексей 651 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Абызов Михаил 64 14
|Козырев Алексей 270 14
|Елистратов Николай 90 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Скляр Алексей 49 11
|Иванов Александр 71 6
|Херсонцев Алексей 48 5
|Шулика Виталий 8 5
|Горбачев Александр 18 5
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Петрушин Андрей 64 4
|Попов Павел 12 4
|Албычев Александр 74 4
|Чурсин Игорь 20 4
|Кисляков Евгений 83 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Тарасенко Андрей 8 3
|Носков Константин 202 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Дворкович Аркадий 169 2
|Тихонов Анатолий 11 2
|Мантуров Денис 56 2
|Федулов Владислав 58 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Белановский Владимир 8 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Инсаров Олег 3 2
|Фетисов Александр 12 2
|Ивакин Роман 49 2
|Турчак Андрей 14 2
|Шипов Савва 70 2
|Уваров Алексей 11 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Собянин Сергей 211 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Коновалов Александр 8 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771237, в очереди разбора - 674919.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771237, в очереди разбора - 674919.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru