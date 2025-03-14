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ФАС РФ ФБУ ИТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Юрий 65 35
|Власов Сергей 98 29
|Звягина Наталья 64 29
|Цариковский Федор 32 28
|Калина Роман 62 27
|Фомичев Олег 138 25
|Бойко Елена 152 23
|Солодовников Денис 94 23
|Стрельцов Андрей 60 23
|Лопаткин Герман 104 22
|Петрушин Андрей 110 22
|Ермолаев Артем 378 21
|Чамара Денис 59 20
|Евстигнеев Сергей 21 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Левин Леонид 130 18
|Шадаев Максут 1023 18
|Матвеева Татьяна 105 18
|Раков Ярослав 51 18
|Чернякова Елена 29 18
|Приданкин Андрей 30 18
|Песчанских Георгий 38 18
|Ляшенко Сергей 29 18
|Крюков Сергей 30 18
|Фишер Андрей 74 17
|Козырев Алексей 323 17
|Селиванов Дмитрий 51 16
|Гуревич Раиса 16 16
|Ковнир Евгений 75 15
|Соколов Олег 51 15
|Городилов Михаил 18 14
|Иванов Алексей 135 13
|Меджитов Тимур 85 13
|Дюбанов Анатолий 95 13
|Албычев Александр 152 12
|Акимов Максим 187 11
|Носков Константин 236 11
|Попов Сергей 136 11
|Комар Евгений 20 11
|Новиков Павел 99 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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