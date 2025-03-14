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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФАС РФ ФБУ ИТЦ Информационно-технический центр ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России Экспертный совет по информационным технологиям


14.03.2025 Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов 1
06.12.2024 Цифровизация регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь обошлась в полмиллиарда 1
19.01.2023 У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости 1
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 1
23.04.2020 Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 1
17.02.2020 Власти приблизили обязательную предустановку российского ПО. Что и когда появится на наших устройствах? 1
23.01.2020 Власти назвали параметры предустановки ПО: какое, на какие гаджеты и когда начнется 1
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
24.01.2018 Власти пригрозили МТС санкциями за подъем цен в роуминге 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
17.05.2017 Google рассчитался перед Россией за обиды «Яндекса» 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 78

ФАС РФ ФБУ ИТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1018 10
Ростелеком - РТЛабс 180 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 6
Новые облачные технологии (НОТ) 455 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 377 5
Базальт СПО - BaseALT 670 5
Microsoft Corporation 24723 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 5
Программный продукт ГК 63 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 4
Росимущество - Управления информационных технологий 18 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 4
Google LLC 11874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 4
Samsung Electronics 10311 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 3
Yandex - Яндекс 7505 3
Росплатформа - Р-Платформа 86 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Apple Inc 12186 3
LG Electronics 3626 3
Philips 2058 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 2
Huawei 3975 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
МегаФон 9059 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 2
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Directum - Директум 1104 1
Dropbox 499 1
Lenovo Group 2297 1
Информзащита 774 1
Dr.Web - Доктор Веб 1257 1
Dell EMC 5037 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 4
Почта России ПАО 2133 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Евросеть 1405 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Федеральное казначейство России 1792 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 29
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 28
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 28
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 24
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 21
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 19
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 18
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 17
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 17
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 16
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СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 15
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 14
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ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 12
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 11
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 44
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2201 40
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Электронный документ - Electronic document 1467 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4092 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9504 2
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1713 2
Microsoft Windows 2000 8661 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 11
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 9
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 8
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5318 7
Новые облачные технологии - МойОфис 798 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 3
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 2
Google Play - Google Store - Android Market 3318 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 82 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 278 2
Microsoft Office 365 949 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Microsoft Office Online 31 1
Huawei eSpace IVS Tools 2 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 594 1
Google Android 14127 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 736 1
Microsoft Windows 15786 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
Google Mobile Services - GMS 72 1
Росплатформа Р-Хранилище 19 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Росплатформа Р-Виртуализация 21 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Бутенко Юрий 65 35
Власов Сергей 98 29
Звягина Наталья 64 29
Цариковский Федор 32 28
Калина Роман 62 27
Фомичев Олег 138 25
Бойко Елена 152 23
Солодовников Денис 94 23
Стрельцов Андрей 60 23
Лопаткин Герман 104 22
Петрушин Андрей 110 22
Ермолаев Артем 378 21
Чамара Денис 59 20
Евстигнеев Сергей 21 20
Герасимюк Максим 20 20
Левин Леонид 130 18
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Матвеева Татьяна 105 18
Раков Ярослав 51 18
Чернякова Елена 29 18
Приданкин Андрей 30 18
Песчанских Георгий 38 18
Ляшенко Сергей 29 18
Крюков Сергей 30 18
Фишер Андрей 74 17
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Селиванов Дмитрий 51 16
Гуревич Раиса 16 16
Ковнир Евгений 75 15
Соколов Олег 51 15
Городилов Михаил 18 14
Иванов Алексей 135 13
Меджитов Тимур 85 13
Дюбанов Анатолий 95 13
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Акимов Максим 187 11
Носков Константин 236 11
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Комар Евгений 20 11
Новиков Павел 99 11
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 576 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 24
Россия - ЮФО - Ростовская область 1546 23
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1307 20
Россия - УФО - Тюменская область 1174 20
Россия - СЗФО - Калининградская область 1309 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 19
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 18
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7569 18
Россия - ЦФО - Калужская область 992 17
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2951 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 14
Россия - УФО - Челябинская область 1243 12
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 596 12
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