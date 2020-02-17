Власти приблизили обязательную предустановку российского ПО. Что и когда появится на наших устройствах?

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ФАС России опубликовала новые требования к предустановке отечественного ПО на мобильную электронику, ПК и смарт-ТВ. У производителелей теперь есть два года вместо трех на подготовку к изменениям.

Ускоренное «импортозамещение»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработала правила предустановки российского ПО на мобильные устройства, смарт-ТВ и компьютеры. Они представлены в проекте постановления.

В проекте зафиксирована новая дата появления первых обязательных к предустановке российских программ на гаджетах иностранного производства. Большая часть сроков была смещена – на ряде устройств отечественное ПО должно появиться на год раньше, чем планировалось изначально.

Сам проект напрямую связан с законом № 425-ФЗ о предустановке отечественного софта, получившим в интернете и СМИ неформальное название «закон против Apple». Президент России Владимир Путин подписал его 3 декабря 2019 г., а в силу он вступит 1 июля 2020 г.

Российское ПО появится на планшетах, ПК и телевизорах на год раньше запланированного

Текст подписанного Президентом закона включает лишь общие формулировки, и в нем отсутствует информация об устройствах, попадающих под его действие, и обязательных к предустановке приложений. Все эти уточнения будут внесены в течение оставшегося до вступления его в силу времени.

Новые сроки

Как сообщал CNews, в конце января 2020 г. по итогам заседания рабочей группы при Экспертном совете ФАС по информационным технологиям были предложены следующие сроки установки российского ПО на гаджеты: с 1 июля 2020 г. такой софт должен устанавливаться на смартфоны, с 1 июля 2021 г. – на планшеты, с 1 июля 2022 г. – на компьютеры, а с 1 июля 2023 г. – на умные телевизоры.

Теперь же в проекте присутствует формулировка «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями». На подобные устройства российское ПО должно устанавливаться с 1 июля 2020 г., и в эту категорию могут попасть как минимум смартфоны, смарт-часы и планшетные компьютеры.

Сроки обязательной предустановки Российского ПО

Вид устройства Новые сроки требований Прежние сроки требований Смартфоны, смарт-часы 1 июля 2020 г. 1 июля 2020 г. Планшеты 1 июля 2020 г. 1 июля 2021 г. Компьютеры, ноутбуки 1 июля 2021 г. 1 июля 2022 г. Смарт-телевизоры 1 июля 2022 г. 1 июля 2023 г.

Источник: ФАС России

На ноутбуки и ПК отечественный софт будет обязателен к установке с 1 июля 2021 г., а на смарт-ТВ – с 1 июля 2022 г. В итоге, прежние сроки были сохранены лишь для смартфонов.

Каждому приложению свое время

ФАС также впервые установила новые сроки появления тех или иных обязательных российских программ в гаджетах. Первыми в списке числятся браузеры и поисковые системы, а также навигационные и картографические сервисы – производители будут обязаны устанавливать их с 1 июля 2020 г.

1 июля 2021 г. к перечисленному ПО присоединятся: антивирусы и брандмауэры, клиенты электронной почты, приложения для «доступа к инфраструктуре электронного правительства», мессенджеры, и фирменные приложения социальных сетей. Вместе с ними обязательными станут и приложения российских платежных систем.

Виды обязательных российских программ и сроки их предустановки

Тип программного обеспечения Сроки требований Поисковые приложения, навигаторы 1 июля 2020 г. Антивирусы, брандмауэры, электронная почта 1 июля 2021 г. Соцсети, мессенджеры, госприложения, платежные системы 1 июля 2021 г. Аудиовизуальные сервисы, общедоступные ТВ-каналы 1 июля 2022 г.

Источник: ФАС России

С 1 июля 2022 г. обязательными к предустановке будут программы, обеспечивающие «аудиовизуальный сервис» и «предоставление бесплатного доступа к просмотру общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов».

Новые требования к программам

Опубликованный ФАС проект содержит новые требования для российских программ. Чтобы они могли попасть в список обязательных к предустановке, их ежемесячная аудитория должна составлять не менее 100 тыс. пользователей, а количество их загрузок не должно быть меньше 100 тыс. в месяц.

Производители устройства получили возможность не предустанавливать то или иное российское ПО, если они получили отказы от всех российских разработчиков, или если требуемый софт несовместим с используемой на устройстве операционной системой. В этом случае производители будут обязаны разместить информацию об этом в публичном доступе не менее чем за два месяца до начала цикла производства устройства.

Штрафы за неподчинение

В актуальной на момент публикации материала версии закона не были предусмотрены штрафные санкции за отказ компаний устанавливать на свои устройства российское программное обеспечение. Тем не менее, их введение планируется – в июле 2019 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, дополняющий «закон против Apple» и представляющий собой поправки к КоАП.

Согласно тексту документа, он предполагает введение штрафов за отказ предустанавливать российский софт от 30 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 200 тыс. руб. для юридических лиц. Штрафы предложено ввести с 1 января 2021 г. По состоянию на 3 декабря 2019 г. законопроект не прошел первое чтение (напомним, что всего чтений три, после чего документ рассматривает Совет Федерации, а затем он отдается на рассмотрение и подписание Владимиру Путину).

Споры о качестве российского ПО

После принятия Путиным «закона против Apple» производители и продавцы техники хотят переложить ответственность за нестабильно работающее российское ПО, предустановленное на гаджеты и телевизоры. Они не готовы быть виноватыми перед потребителями за чужой некачественный софт.

Привлекать российских разработчиков ПО к ответственности за низкое качество их продукции в конце декабря 2019 г. предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В ее состав входит множество крупных компаний с мировым именем, работающих на российском рынке. В их числе – Apple, LG, Philips, Samsung и др.

Представитель РАТЭК Антон Гусков выразил уверенность в том, что предустановка российского ПО может негативно отразиться на стабильности работы устройств. По его словам, в настоящее время вся ответственность за некачественную технику лежит непосредственно на производителях, импортерах и продавцах, тогда как на создателей ПО она не распространяется.