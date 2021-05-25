РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники

Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 2

Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1

Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1

Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 1

Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 2

Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 8

Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1

Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 4

Власти хотят отложить обязательную предустановку отечественного ПО 2

Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 4

Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 9

Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 2

Готов законопроект об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и ПК 2

Российская розница восстала против Visa и Mastercard 5

ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер 1