РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники

ет «Коммерсант», крайне негативную реакцию эта идея властей вызывала у десятков компаний из состава Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РА

Делегирование ответственности Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники ( РАТЭК ) предложила переложить часть ответственности за стабильную работу устройств на разработчиков российского ПО. Это напрямую связано с законом о предустановке российских программ на технику,

в России. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК , которая выступает против законопроекта, сообщила, что перед принятием он не был соглас