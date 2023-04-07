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РАТЭК Ассоциация производителей электроники Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники

РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники

СОБЫТИЯ


07.04.2023 Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах

ет «Коммерсант», крайне негативную реакцию эта идея властей вызывала у десятков компаний из состава Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РА
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО

Делегирование ответственности Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила переложить часть ответственности за стабильную работу устройств на разработчиков российского ПО. Это напрямую связано с законом о предустановке российских программ на технику,
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении

в России. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, которая выступает против законопроекта, сообщила, что перед принятием он не был соглас
13.01.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в «Ратэк»

оставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сибирскую транспортную компанию «Ратэк». Внедрение нового решения позволило заказчику повысить уровень защиты рабочих станций,
24.07.2007 Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах

в — постулаты, на которых держится этот преступный бизнес», — считает Александр Онищук, президент Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Несмотря на усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы на законодательном уровне, пока еще правовой защиты от рейдеров нет: антикоррупционный проект «застрял» на стадии согласова
16.04.2007 В Москве состоялось крупнейшее техношоу года

тивы развития аудио/видео и фото рынка в России. Как отметил Александр Онищук, президент ассоциации РАТЭК (Ассоциации Торговых Компаний и Товаропроизводителей Электробытовой и Компьютерной Техн
14.02.2007 Импортную «пишущую» электронику обложат 5-процентным сбором

директор «Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК» Антон Гуськов опасается, что подобные инициативы, помимо создания дополнительной админ
10.05.2006 Серый импорт: Генпрокуратура нашла нового виновного

ссийской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) при участии должностных лиц центрального аппарата Федеральной таможенной службы России
05.09.2003 Россия: о победе над «серым» рынком говорить рано

оженный кодекс РФ, который вступает в силу с 1 января 2004 года. Как рассказал президент Ассоциации РАТЭК Александр Пляцевой, ассоциация выступала одним из активных участников подготовки кодекс

Публикаций - 126, упоминаний - 227

РАТЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 41
Samsung Electronics 11065 40
LG Electronics 3735 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
Huawei 4677 21
Yandex - Яндекс 9216 19
Google LLC 12690 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
HP Inc. 5883 15
Philips 2099 14
Acer Group - Acer Inc 2776 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Dell EMC 5180 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
Canon 1439 9
Sony 6739 9
Intel Corporation 12811 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
Lenovo Group 2447 7
Xiaomi - Сяоми 2232 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
МегаФон 10742 6
Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Merlion iRU - Деловой офис 352 4
Olympus 475 4
Haier Group 230 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 40
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 8
Евросеть 1421 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 6
Связной ГК 1401 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Visa International 1993 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Grundig 42 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Hyundai Motor Company 436 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Carl Zeiss AG 307 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Joom - маркетплейс 20 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Sony Music Entertainment 161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
ЛДПР 116 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РусБренд 7 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 30
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 27
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 25
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 10
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 10
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 9
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 9
Application store - магазин приложений 1463 9
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 7
Аксессуары 4282 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
FreePik 1841 15
Google Android 15244 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Apple iOS 8583 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Apple - App Store 3109 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Apple iPad 4012 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Apple iPhone 14 157 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 4
Microsoft Windows 16882 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Linux OS 11533 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 2
Яндекс.Телефон 31 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 2
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Гуськов Антон 44 40
Путин Владимир 3454 15
Онищук Александр 11 10
Мишустин Михаил 787 7
Легостаева Светлана 96 6
Гусков Антон 5 5
Горелкин Антон 118 4
Голомолзин Анатолий 75 4
Ющенко Александр 29 4
Комлев Николай 113 4
Шадаев Максут 1210 4
Макаров Валентин 251 3
Жигарев Сергей 17 3
Мантуров Денис 126 3
Соколов Артем 56 3
Шпак Василий 279 3
Мельников Алексей 74 3
Алиханов Антон 41 3
Тумусов Федот 9 3
Савин Сергей 97 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Комиссаров Дмитрий 248 2
Паршин Максим 323 2
Силуанов Антон 84 2
Володин Вячеслав 108 2
Хинштейн Александр 148 2
Толстых Петр 3 2
Никитин Дмитрий 12 2
Мукабенова Марина 2 2
Моржова Наталья 6 2
Гутенёв Владимир 14 2
Кулаков Павел 29 2
Заренин Андрей 51 2
Грызлов Борис 32 2
Яновский Кирилл 5 2
Пан Иннокентий 3 2
Лайкин Андрей 2 2
Левин Яков 2 2
Погудалов Алексей 13 2
Левин Леонид 134 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 122
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Европа 24964 13
Южная Корея - Республика 7052 10
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Казахстан - Республика 6048 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Армения - Республика 2449 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 6
Япония 13807 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа Восточная 3138 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Израиль 2856 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Европа Западная 1496 2
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