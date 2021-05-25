Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

РАТЭК
Ассоциация производителей электроники
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники


25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 2
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 2
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
18.11.2020 Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков 2
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 2
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 2
06.10.2020 У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК 2
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 2
14.07.2020 Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 8
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 2
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1
23.04.2020 Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 4
06.04.2020 ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции» 1
30.03.2020 Власти хотят отложить обязательную предустановку отечественного ПО 2
17.02.2020 Власти приблизили обязательную предустановку российского ПО. Что и когда появится на наших устройствах? 3
23.01.2020 Власти назвали параметры предустановки ПО: какое, на какие гаджеты и когда начнется 3
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 4
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 9
21.11.2019 Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 2
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 3
28.06.2019 Готов законопроект об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и ПК 2
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 1
28.02.2019 Российская розница восстала против Visa и Mastercard 5
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 1
28.01.2019 Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны 2
22.01.2019 ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер 1
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы» 1
27.07.2018 Власти заставят предустанавливать на смартфоны российское ПО: браузеры, почтовые клиенты, плееры 1
20.11.2017 Все интернет-магазины России насильно заставят принимать банковские карты 1
27.12.2016 VIsa и MasterCard обвинили в дискриминации российских интернет-магазинов 3
24.10.2014 НАИРИТ: Западные ИТ-лоббисты активизировались 1
25.01.2012 Медведев: Электронное декларирование до сих пор не работает 2
13.01.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в «Ратэк» 1
13.01.2011 С 2011 года маркировка энергоэффективности бытовой техники стала обязательной 4
16.02.2010 На таможне задержана партия 4,5 тыс. станций Mobile WiMAX для Yota 1
20.07.2009 GPS-приемники резко подорожают из-за ГЛОНАСС 4
24.03.2009 На «Фотофоруме’2009» обсудят перспективы российского фотобизнеса 1

Публикаций - 47, упоминаний - 103

РАТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7737 22
Samsung Electronics 5730 15
Google LLC 7177 11
Philips 744 10
LG Electronics 1875 10
Yandex - Яндекс 4103 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 7
VK - Mail.ru Group 2487 7
Huawei 2733 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Microsoft Corporation 11168 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Intel Corporation 4204 4
Canon 590 3
HP Inc. 2937 3
Sony 2416 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Panasonic 1175 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
Epic Games 87 2
Acer Group 1376 2
Fortnite 47 2
3779 2
IBM 3557 2
НТВ-Плюс 174 2
Dell EMC 2419 2
App Annie 73 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Jabil - Джейбил 14 1
Nikon 269 1
Data Matrix 52 1
SAP SE 3220 1
Mirabilis 15 1
Casio 60 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
Базальт СПО 206 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Xerox 519 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Связной ГК 884 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
EPIC Telecom Invest 72 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Visa International 1346 2
Avito - Авито 171 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Техносила 149 1
Банк Россия 56 1
Яндекс.Такси 271 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Joom - маркетплейс 13 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Sony Music Entertainment 41 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Indesit 36 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 14
Правительство РФ 2208 12
Президент Российской Федерации 1442 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 4 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Федеральное казначейство России 766 1
Конституционный суд РФ 48 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Руссофт - Russoft 252 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 5
ЛДПР 69 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
Социальные сети - Соцсети 96 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Биометрия - Дактилоскоп - Дактилоскопия 11 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apple - App Store 2198 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ICQ 500 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
МТС ТВ 37 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
ВГТРК Смотрим 14 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Microsoft Office 1950 2
ФНС РФ Мой налог 8 1
Apple FaceTime 145 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Яндекс.Телефон 16 1
Apple Search Ads 9 1
НСПК Мир Pay 3 1
Free MP3 Downloader 1 1
Music Downloader 1 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Samsung Pay 238 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Huawei AppGallery 95 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple Pay 385 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Путин Владимир 1828 13
Гусков Антон 5 5
Голомолзин Анатолий 52 4
Ющенко Александр 25 3
Тумусов Федот 7 3
Гуськов Антон 10 3
Горелкин Антон 34 3
Толстых Петр 3 2
Артемьев Игорь 66 2
Хинштейн Александр 50 2
Мантуров Денис 56 2
Жигарев Сергей 15 2
Володин Вячеслав 62 2
Макаров Валентин 112 2
Соколов Артем 28 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Мукабенова Марина 2 2
Чувашов Алексей 1 1
Пирожков Артур 1 1
Журавлев Александр 4 1
Васильева Евгения 2 1
Покровский Иван 47 1
Лукьянов Роман 3 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Козлов Александр 54 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Казарян Карен 31 1
Юсупов Реваз 22 1
Силуанов Антон 52 1
Паршин Максим 142 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Шадаев Максут 384 1
Мишустин Михаил 302 1
Новиков Евгений 39 1
Касперская Наталья 199 1
Бокова Людмила 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Восточная Европа 1691 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Европа 3788 1
Европа Западная 618 1
Россия - Курган 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
Федеральное законодательство 254 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Пиратство - Авторское право 209 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
The Verge - Издание 448 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще