Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАТЭК
Ассоциация производителей электроники
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 103
РАТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 22
|Samsung Electronics 5730 15
|Google LLC 7177 11
|Philips 744 10
|LG Electronics 1875 10
|Yandex - Яндекс 4103 9
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 7
|VK - Mail.ru Group 2487 7
|Huawei 2733 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
|Microsoft Corporation 11168 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
|Intel Corporation 4204 4
|Canon 590 3
|HP Inc. 2937 3
|Sony 2416 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Panasonic 1175 2
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
|Epic Games 87 2
|Acer Group 1376 2
|Fortnite 47 2
|1С 3779 2
|IBM 3557 2
|НТВ-Плюс 174 2
|Dell EMC 2419 2
|App Annie 73 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
|Jabil - Джейбил 14 1
|Nikon 269 1
|Data Matrix 52 1
|SAP SE 3220 1
|Mirabilis 15 1
|Casio 60 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
|Базальт СПО 206 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Xerox 519 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|Путин Владимир 1828 13
|Гусков Антон 5 5
|Голомолзин Анатолий 52 4
|Ющенко Александр 25 3
|Тумусов Федот 7 3
|Гуськов Антон 10 3
|Горелкин Антон 34 3
|Толстых Петр 3 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Мантуров Денис 56 2
|Жигарев Сергей 15 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Макаров Валентин 112 2
|Соколов Артем 28 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Чувашов Алексей 1 1
|Пирожков Артур 1 1
|Журавлев Александр 4 1
|Васильева Евгения 2 1
|Покровский Иван 47 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Козлов Александр 54 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Казарян Карен 31 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Силуанов Антон 52 1
|Паршин Максим 142 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Шадаев Максут 384 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Новиков Евгений 39 1
|Касперская Наталья 199 1
|Бокова Людмила 80 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru