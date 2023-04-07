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РАТЭК Ассоциация производителей электроники Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
СОБЫТИЯ
|07.04.2023
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Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах
ет «Коммерсант», крайне негативную реакцию эта идея властей вызывала у десятков компаний из состава Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РА
|25.12.2019
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Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО
Делегирование ответственности Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила переложить часть ответственности за стабильную работу устройств на разработчиков российского ПО. Это напрямую связано с законом о предустановке российских программ на технику,
|05.11.2019
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В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении
в России. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, которая выступает против законопроекта, сообщила, что перед принятием он не был соглас
|13.01.2012
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Softline поставила Kaspersky Business Space Security в «Ратэк»
оставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сибирскую транспортную компанию «Ратэк». Внедрение нового решения позволило заказчику повысить уровень защиты рабочих станций,
|24.07.2007
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Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах
в — постулаты, на которых держится этот преступный бизнес», — считает Александр Онищук, президент Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Несмотря на усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы на законодательном уровне, пока еще правовой защиты от рейдеров нет: антикоррупционный проект «застрял» на стадии согласова
|16.04.2007
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В Москве состоялось крупнейшее техношоу года
тивы развития аудио/видео и фото рынка в России. Как отметил Александр Онищук, президент ассоциации РАТЭК (Ассоциации Торговых Компаний и Товаропроизводителей Электробытовой и Компьютерной Техн
|14.02.2007
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Импортную «пишущую» электронику обложат 5-процентным сбором
директор «Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК» Антон Гуськов опасается, что подобные инициативы, помимо создания дополнительной админ
|10.05.2006
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Серый импорт: Генпрокуратура нашла нового виновного
ссийской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) при участии должностных лиц центрального аппарата Федеральной таможенной службы России
|05.09.2003
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Россия: о победе над «серым» рынком говорить рано
оженный кодекс РФ, который вступает в силу с 1 января 2004 года. Как рассказал президент Ассоциации РАТЭК Александр Пляцевой, ассоциация выступала одним из активных участников подготовки кодекс
РАТЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуськов Антон 44 40
|Путин Владимир 3454 15
|Онищук Александр 11 10
|Мишустин Михаил 787 7
|Легостаева Светлана 96 6
|Гусков Антон 5 5
|Горелкин Антон 118 4
|Голомолзин Анатолий 75 4
|Ющенко Александр 29 4
|Комлев Николай 113 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Макаров Валентин 251 3
|Жигарев Сергей 17 3
|Мантуров Денис 126 3
|Соколов Артем 56 3
|Шпак Василий 279 3
|Мельников Алексей 74 3
|Алиханов Антон 41 3
|Тумусов Федот 9 3
|Савин Сергей 97 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Паршин Максим 323 2
|Силуанов Антон 84 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Хинштейн Александр 148 2
|Толстых Петр 3 2
|Никитин Дмитрий 12 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Моржова Наталья 6 2
|Гутенёв Владимир 14 2
|Кулаков Павел 29 2
|Заренин Андрей 51 2
|Грызлов Борис 32 2
|Яновский Кирилл 5 2
|Пан Иннокентий 3 2
|Лайкин Андрей 2 2
|Левин Яков 2 2
|Погудалов Алексей 13 2
|Левин Леонид 134 2
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