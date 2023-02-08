Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168512
ИКТ 13102
Организации 10280
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25085
Персоны 71928
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2568
Мероприятия 843

Inventive Retail Group re:Store Рестор



08.02.2023 Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS

Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Street Beat и re:Store. Переход на новую систему позволил повысить прозрачность управления проектами обработки входящих звонков и исходящих обзвонов и одновременно снизить долю участия аутсорсинговой компани
24.05.2022 Официальные продавцы iPhone и MacBook в России начали избавляться от магазинов. Закрыт уже каждый четвертый

Закрытие убыточных re:Store Официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать магазины в России. На это первым обратил внимание «Коммерсант». Технику из закрытых точек re:Store (входит в Inventive Retai
03.03.2022 iPhone вернулись в российские магазины по космическим ценам

Слишком дорогое удовольствие В России временно возобновлены продажи смартфонов iPhone через магазины сети re:Store. 2 марта 2022 г., в день отказа компании Apple работать на российском рынке, они даже не открылись. Спустя сутки сайт сети вернулся к жизни, однако встретил пользователей чрезмерно выс
07.05.2020 В России новейший iPnone SE теперь доступен по подписке

Входящий в Inventive Retail Group официальный реселлер продукции Apple в России re:Store сообщил, что теперь все модели только что вышедшего в продажу iPhone SE доступны по

06.11.2019 В России начали продавать новые iPhone «по подписке» с огромной переплатой

Смартфон «по подписке» Реселлер техники Apple re:Store запустил в России услугу покупки смартфонов iPhone линейки 2019 г. «по подписке». Па
05.11.2019 Re:Store и Forward Leasing запустили новую программу «смартфон как услуга»

С 1 ноября 2019 г. в России действует новый сервис re:Store upgrade, реализованный в партнертсве между компанией Forward Leasing и re:Store

23.09.2019 «Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам

позволяет принимать платежи по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей Банка России. Решение, созданное для мобильных касс на базе операционной системы Android, тестируется совместно с магазинами re:Store. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате и передается в Национальную систему платежных карт, которая генерирует уникальный QR-код. Покупатель через мобильно
04.09.2019 ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

ВТБ и re:Store (входит в группу Inventive Retail Group) объявили о запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП). Клиенты банков, подключенных к сервису, уже осенью смогут совершить покупку по

15.08.2019 Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple

Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и Apple Watch. Приобрести технику Apple возможно, предоставив устройства и других производителей. Воспо
05.06.2019 re:Store home приходит в каждый дом

Сеть re:Store объявила о запуске сервиса re:Store home (умный дом). re:Store home – это персонализированный сервис по автоматизации жилых и коммерческих помещений. Система позволяет не
09.11.2018 re:Store сама будет обслуживать технику Apple

Розничная сеть re:Store начала открывать собственные авторизованные сервисные центы Apple re:Store Care. Первый из таких центров открывается в Москве по адресу Ленинградское шоссе 16А в ТЦ «Метрополис»
09.06.2017 В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood

С 5 июня в московских и питерских магазинах re:Store можно приобрести продукцию российского стартапа «МУЛЬТиКУБИК» - семейные портативные кинотеатры Cinemood и умные чехлы с технологией NFC-меток - Cinemood Smart covers.Cinemood - это се
14.04.2017 Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт

Россиянин против Apple Пресненский районный суд начал рассмотрение иска юриста Дмитрия Петрова к российскому представительству американской корпорации Apple – «Эппл.рус» и одному из его реселлеров Re:Store. Истец приобрел в сети Re:Store произведенный Apple смартфон iPhone 6s 16GB за 54 тыс. руб., но затем обнаружил, что объем памяти в его устройстве составляет лишь 11,8 ГБ. Разли
04.10.2016 Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store

Пользователи сети re:Store (входит в состав группы компаний Inventive Retail Group холдинга «Ланит»), сети формата Apple Premium Reseller в России, получили доступ к Apple Pay — безопасному и личному платёжному

10.03.2016 Apple - соавтор шедевров

С 19 по 24 марта в московском универмаге «Цветной» пройдет выставка «Начните новое», организованная сетью монобрэндовых магазинов re:Store. Выставку «Начните новое» сеть re:Store организует в статусе Apple Premium Reseller, поэтому темой мероприятия стало использование техники Apple для создания произведений изобра
12.11.2015 re:Store отмечает юбилей

Сеть по торговле техникой Apple – re:Store – отмечает свой десятилетний юбилей. Сеть re:Store – один из первых официальных поставщиков техники Apple в Роосию стартовала в московском ТРЦ «Атриум» с одного фирменного магаз
21.08.2013 «1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России

«1С-Битрикс: Корпоративный портал» стал единым инфокоммуникационным полем для сотрудников группы компаний Inventive Retail Group, в которую входят 72 магазина re:Store формата Apple Premium Reseller в России и фирменные магазины таких брендов, как Apple‚ Samsung‚ Sony, Lego и Nike в других странах. Системный интегратор Idex Group смог объединить на п
04.12.2012 Сеть re:Store начала продажу карт iTunes и App Store

Сеть магазинов re:Store начала продажу карт iTunes и App Store. Карты iTunes – это новый удобный способ покупать приложения для iPhone, iPad, а так же музыку и фильмы в iTunes Store. Пользователи интернет-маг
03.10.2012 Крупнейшие сети магазинов Samsung в России объединились

Сеть торговли электроникой re:Store Retail Group договорилась о приобретении компании «Носимо», известной своей сетью мо
01.08.2012 Оборот re:Store Retail Group за первое полугодие 2012 г. вырос на 46%

Группа компаний re:Store Retail Group — проект, объединяющий сети монобрендовых магазинов производителей комп
08.11.2011 Выручка re:Store Retail Group выросла на 60% по итогам года

Группа компаний re:Store Retail Group подвела итоги 2010-2011 финансового года, длившегося с 1 октября 2010 г
23.09.2011 Softline построила VPN-инфраструктуру сети магазинов re:Store

нии проекта по созданию VPN-инфраструктуры и обеспечению защищенного доступа между офисами компании re:Store. re:Store — крупная сеть фирменных магазинов техники Apple в Европе. Открытие
18.05.2011 Юбилей re:Store Retail Group

В конце апреля состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею компании re:Store Retail Group. Вот уже 5 лет компания с уникальной организацией работы занимается про
15.04.2011 «Альфа-Банк» кредитует покупки в фирменных магазинах Apple, Nokia и Sony

покупатель имеет возможность получить экспресс-кредит банка на покупки в магазинах Группы компаний re:Store Retail Group (входит в состав группы компаний ECS Group). Как отмечается, re:Stor
23.03.2011 re:Store снизил цены на iPad

Сеть магазинов re:Store, российский авторизованный реселлер Apple, объявила о снижении цен на планшетный компьютер Apple iPad первого поколения. Стоимость базовой версии (Wi-Fi, 16 ГБ) снижена с 19990 до 1699
17.09.2010 МТС начинает продажи своих продуктов в магазинах re:Store

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о начале продаж тарифов и модемов МТС в фирменных салонах re:Store, официальной сети магазинов Apple Premium Reseller в России. В магазинах re:Store начались продажи комплектов для подключения с актуальными тарифами от оператора — универсальным
26.02.2009 Re:Store начал принимать оплату через Chronopay

Онлайн-магазин re:Store объявил о том, что предоставил пользователям возможность оплачивать услуги через интернет по банковским картам международных платежных систем VISA, MasterCard, JCB, Diners Club. Проект
01.10.2008 re:Store анонсирует начало продаж iPhone

Сеть магазинов re:Store аносирует начало официальных продаж iPhone 3G. Продажи первых телефонов начнутся с нуля часов в пятницу, 3 октября, в магазинах re:Store в ТРК «Атриум» (Москва) и на Невском (Са
04.08.2008 Apple со скидкой: в Москве открыт первый "re:Store дисконт"

5 августа в Москве в сети re:Store открывается первый дисконт-магазин. Он расположен в торговом центре «Буденовский». В магазине можно приобрести модели Macintosh и iPod линеек прошлых сезонов со значительной скидкой. П

Публикаций - 173, упоминаний - 186

Inventive Retail Group и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12132 106
Samsung Electronics 10280 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 30
Inventive Retail Group 76 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 28
МегаФон 8915 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 20
Xiaomi 1745 16
Белый Ветер Цифровой 256 15
Sony 6550 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 601 14
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 11
Huawei 3945 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 10
Ланит - diHouse - Дихаус 192 10
Microsoft Corporation 24656 8
Yandex - Яндекс 7398 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 6
HP Inc. 5689 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 6
Dell EMC 5035 5
LG Electronics 3618 5
Intel Corporation 12212 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 5
SAP SE 5280 5
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 5
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 23 4
Spirit DSP - Спирит Корп 471 4
МегаФон Ритейл 79 4
Google LLC 11816 4
Merlion - Мерлион 807 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2907 4
Softline - Софтлайн 2837 4
Nvidia Corp 3503 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 399 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 4
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 4
Lenovo Group 2296 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 65
Связной ГК 1372 48
Евросеть 1405 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 22
LEGO 244 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 18
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 17
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 15
Nike 186 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 12
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 79 12
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 11
Спортмастер - Sportmaster 177 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Белый Ветер 356 8
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 6
Альфа-Банк 1775 6
Почта России ПАО 2118 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 4
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 4
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 4
Inventive Retail Group - Носимо 8 4
X5 Group - Перекрёсток 549 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 3
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 3
Visa International 1950 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Mascotte 22 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Лента - Утконос 177 3
Россети Ленэнерго 1701 3
Adidas - Адидас 161 2
НСПК - Национальная система платежных карт 817 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 2
Федеральное казначейство России 1782 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 680 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12217 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7618 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12506 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9313 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6460 9
Аксессуары 3892 9
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3021 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9637 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4787 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 6
Наушники - Headphones 4021 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 66
Apple iPad 3865 31
Apple iPhone 6 4862 24
Google Android 14041 22
Apple iOS 7832 20
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 14
Apple iPhone 5 773 14
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 13
Samsung Galaxy 959 11
Apple iPhone 4 783 10
Apple - App Store 2897 9
Яндекс.Маркет 944 9
Apple iPhone 11 254 9
Microsoft Windows 15708 9
Apple MacBook Pro 526 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 8
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 190 8
Apple iPhone 7 283 7
Apple iPad mini 419 7
Google Play - Google Store - Android Market 3300 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 6
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 125 5
Apple iPhone 8 183 5
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 5
Apple iMac - Серия моноблоков 456 5
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 5
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 5
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 5
Google YouTube - Видеохостинг 2756 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 356 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 435 4
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 4
LG Magna H - Серия смартфонов 7 4
Семушина Людмила 17 12
Смыков Тихон 15 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 7
Пантелеев Антон 26 6
Генс Георгий 76 5
Генс Филипп 41 5
Айбашева Анна 97 5
Горыня Кирилл 24 4
Цариковский Андрей 22 4
Бутман Евгений 29 4
Кузнецов Андрей 69 4
Серова Елена 320 4
Захир Максим 22 3
Тенишев Андрей 16 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 3
Сытин Дмитрий 56 3
Гуров Алексей 11 2
Петров Дмитрий 61 2
Таран Сергей 42 2
Губанов Андрей 92 2
Ноготкова Елена 26 2
Суслов Владимир 6 2
Садовенко Илья 65 2
Попов Денис 12 2
Заржецкий Александр 35 2
Ананьин Алексей 81 2
Попова Мария 141 2
Горбунов Вадим 12 2
Левиков Антон 69 2
Сафронов Юрий 67 2
Зайцев Николай 32 2
Межов Игорь 16 2
Адмиральский Сергей 39 2
Алехин Александр 6 2
Коротков Сергей 7 2
Якушев Сергей 19 2
Потапенко Дмитрий 18 2
Мальцев Тимур 8 2
Гринкевич Сергей 8 2
Пилкин Виталий 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 145017 154
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 36
Европа 21795 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 9
Казахстан - Республика 5548 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 6
Южная Корея - Республика 6658 6
Беларусь - Белоруссия 5688 5
Франция - Французская Республика 7859 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 5
Канада 4890 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1146 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 3
Германия - Федеративная Республика 12702 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 3
Америка - Американский регион 2164 3
Турция - Турецкая республика 2361 3
Армения - Республика 2289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2883 2
Европа Восточная 3078 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 2
Великобритания - Лондон 2387 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 939 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 711 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Япония 13299 2
Индия - Bharat 5460 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 2
Европа Западная 1482 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1118 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 2
Россия - СФО - Новосибирск 4318 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 23
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 11
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 298 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 9
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 8
Импортозамещение - параллельный импорт 488 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5781 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2131 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6946 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5024 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 5
Английский язык 6652 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2264 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2951 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3553 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 7
РИА Новости 922 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 5
Известия ИД 630 5
Forbes - Форбс 825 3
Ведомости 1016 3
CNews - ZOOM.CNews 1848 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
Bloomberg 1295 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 1
Wikipedia - Википедия 510 1
AppleInsider 396 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 1
The Next Web 84 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
MacRumors 137 1
CNews Техноблог 61 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
IDC - International Data Corporation 4911 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 7
Директ Инфо 9 1
SmartMarketing 73 1
Counterpoint Research 89 1
INFOLine-Аналитика 55 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 1
Микроинформ 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Retail Business Russia 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
CNews AWARDS - награда 521 1
День молодёжи - 27 июня 899 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще