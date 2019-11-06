В России начали продавать новые iPhone «по подписке» с огромной переплатой

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В России заработала услуга приобретения новых смартфонов Apple в лизинг, с определенного размера переплатой. Предложение поступило от реселлера re:Store и распространяется на iPhone 2019 модельного года. В условиях участия есть определенные подводные камни – в частности, потребуются передача скан-копии паспорта и сохранение покупаемого устройства в полностью идеальном состоянии на весь срок участия, к тому же участнику придется заплатить 11 тыс. руб. за участие в программе бесплатной замены дисплея в случае его поломки.

Смартфон «по подписке»

Реселлер техники Apple re:Store запустил в России услугу покупки смартфонов iPhone линейки 2019 г. «по подписке». Партнером выступила компания Forward Leasing. Фактически, каждый смартфон, приобретаемый через эту программу, покупается в лизинг и может быть выгоден в ряде случаев, например, при желании менять смартфоны Apple каждый год по мере выхода новых моделей.

Согласно условиям программы, смартфон iPhone 11 с 64 ГБ встроенной памяти, обойдется участнику в 3940 руб. в месяц. Итого, за год он заплатит 47,3 тыс. руб. при общей стоимости смартфона 60 тыс. руб. на российском рынке. Однако через год участия в программе потребитель не сможет забрать iPhone 11 именно за 47,3 тыс. руб. – если он захочет выкупить его, то ему придется заплатить остаточную стоимость. Итоговая цена такого смартфона составит около 71 тыс. руб., но переплата практически в 11 тыс. руб. имеет определенные обоснования.

Сервисная программа

Обязательное условие участия в лизинге новых смартфонов Apple – это та самая переплата в 11 тыс. руб. за услугу Adjusters Pro, в рамках которой Forward Leasing и re:Store обязуются бесплатно, что немаловажно, заменить дисплей смартфона в случае выхода его из строя по тем или иным причинам. Отказаться от этой услуги нельзя – ее цена по умолчанию входит в ту сумму, которая указана при подключении к программе.

Без переплаты при покупке iPhone 11 по подписке не обойдется

Стоимость рассчитана на год участия пользователя в программе. Для замены экрана нужно будет обратиться в любой магазин re:Store или сервисный центр «re:Store Care», ремонт в других сервисах, в том числе и авторизованных, будет платным.

Передача личной информации

Участие в программе лизинга требует от потребителя передачи значительного количества личной информации. Forward Leasing и re:Store потребуют от него не только номер мобильного телефона и адрес электронной почты, но также фотографию-автопортрет (селфи) и, что самое важное, скан-копию или фотографию главной страницы паспорта.

Неизвестно, смогут ли re:Store и Forward Leasing обеспечить достойную защиту персональных данных

Другими словами, участник будет обязан передать, фактически, все основные личные данные. При этом условия хранения и защиты этой информации от несанкционированного доступа на сайте «Подпишись.рф», где и происходит регистрация, не раскрываются.

Дополнительные условия

По условиям участия в программе пользователям предоставляется возможность досрочного выхода из нее, но не раньше чем через полгода. Комиссия за досрочный выход составит практически 7000 руб. Также есть возможность полного досрочного выкупа телефона в любой момент участия в программе. В этом случае комиссия рассчитываться не будет.

Спустя год участия в программе лизинга каждый пользователь получает право обмена смартфона на новую модель, притом без выплаты остаточной стоимости. Это означает, что тот же iPhone 11 может обойтись потребителю в 47,3 тыс. руб. Но здесь не все так просто – придется соблюсти одно трудновыполнимое условие.

Чтобы обменять старый телефон на новый, который тоже будет доступен «по подписке», необходимо, чтобы гаджет был в идеальном состоянии – на корпусе не должно быть царапин, сколов, трещин и других дефектов. К экрану это, фактически, не относится – за программу Adjusters Pro и его бесплатную замену заплачено.

Чтобы не платить комиссию при обмене iPhone на новый, придется потратиться на высокопрочный чехол для него

В случае обнаружения дефектов пользователю придется оплатить комиссию, размер которой определяется фактическим состоянием гаджета на момент оценки. Критерии оценки на официальном сайте проекта на момент публикации материала не раскрывались. Так что теоретически любая царапина на корпусе может увеличить размер комиссии до нескольких тысяч рублей.

Также не стоит забывать, что Apple, ежегодно выпуская новые смартфоны, снижает цены на модели предыдущего модельного года. В 2019 г. это случилось с тремя моделями, в том числе и с iPhone XR, на замену которому и пришел iPhone 11. Заметно подешевели смартфоны iPhone 8 и 8 Plus с 64 ГБ памяти, на момент старта продаж в 2017 г. стоившие 57 и 65 тыс. руб. соответственно. В сентябре 2019 г. цены на них упали до 40 и 45 тыс. руб. Прошлогодний iPhone XR с памятью на 64 ГБ, изначально стоивший 65 тыс. руб., подешевел до 50 тыс. руб, то есть падение составило 15 тыс. руб. Этот же смартфон со 128-гигабайтной флеш-памятью стоит немного дороже – 55 тыс. руб.

Российский лизинг смартфонов

Купить «по подписке» в России можно не только актуальные смартфоны Apple. Компания Forward Leasing предлагает аналогичную услугу для последних новинок компании Samsung. К примеру, бизнес-флагман Galaxy Note 10 при рекомендуемой стоимости в России в размере 77 тыс. руб. обойдется участникам программы в 4700 руб. в месяц.

Подобную услугу предлагал и оператор связи МТС. В феврале 2019 г. CNews сообщал, что в программе лизинга от оператора участвовали все актуальные на тот момент новинки смартфонов, включая модели таких производителей, как Huawei/Honor, Apple и Samsung. Условия были схожи с теми, что предлагает сейчас Forward Leasing – покупатель мог приобрести любой смартфон по подписке, выплачивая за него часть стоимости в течение 12 или 24 месяцев, в зависимости от выбранной программы. После окончания срока действия сервиса, пользователь мог сдать старый аппарат и получить новую, актуальную модель, продлив условия подписки.

Оператор не афиширует существование такой услуги. На главной странице официального сайта МТС нет актуальной информации о возможности приобретения новых смартфонов Apple, Samsung и других производителей в лизинг.