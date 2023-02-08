Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Street Beat и re:Store. Переход на новую систему позволил повысить прозрачность управления проектами обработки входящих звонков и исходящих обзвонов и одновременно снизить долю участия аутсорсинговой компани

Официальные продавцы iPhone и MacBook в России начали избавляться от магазинов. Закрыт уже каждый четвертый Закрытие убыточных re:Store Официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать магазины в России. На это первым обратил внимание «Коммерсант». Технику из закрытых точек re:Store (входит в Inventive Retai

iPhone вернулись в российские магазины по космическим ценам Слишком дорогое удовольствие В России временно возобновлены продажи смартфонов iPhone через магазины сети re:Store. 2 марта 2022 г., в день отказа компании Apple работать на российском рынке, они даже не открылись. Спустя сутки сайт сети вернулся к жизни, однако встретил пользователей чрезмерно выс

В России новейший iPnone SE теперь доступен по подписке Входящий в Inventive Retail Group официальный реселлер продукции Apple в России re:Store сообщил, что теперь все модели только что вышедшего в продажу iPhone SE доступны по

В России начали продавать новые iPhone «по подписке» с огромной переплатой Смартфон «по подписке» Реселлер техники Apple re:Store запустил в России услугу покупки смартфонов iPhone линейки 2019 г. «по подписке». Па

Re:Store и Forward Leasing запустили новую программу «смартфон как услуга» С 1 ноября 2019 г. в России действует новый сервис re:Store upgrade, реализованный в партнертсве между компанией Forward Leasing и re:Store

«Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам позволяет принимать платежи по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей Банка России. Решение, созданное для мобильных касс на базе операционной системы Android, тестируется совместно с магазинами re:Store. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате и передается в Национальную систему платежных карт, которая генерирует уникальный QR-код. Покупатель через мобильно

ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей ВТБ и re:Store (входит в группу Inventive Retail Group) объявили о запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП). Клиенты банков, подключенных к сервису, уже осенью смогут совершить покупку по

Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и A

re:Store home приходит в каждый дом Сеть re:Store объявила о запуске сервиса re:Store home (умный дом). re:Store home – это персонализированный сервис по автоматизации жилых и коммерческих помещений. Система позволяет не

re:Store сама будет обслуживать технику Apple Розничная сеть re:Store начала открывать собственные авторизованные сервисные центы Apple re:Store Care. Первый из таких центров открывается в Москве по адресу Ленинградское шоссе 16А в ТЦ «Метрополис»

В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood С 5 июня в московских и питерских магазинах re:Store можно приобрести продукцию российского стартапа «МУЛЬТиКУБИК» - семейные портативные кинотеатры Cinemood и умные чехлы с технологией NFC-меток - Cinemood Smart covers.Cinemood - это се

Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт Россиянин против Apple Пресненский районный суд начал рассмотрение иска юриста Дмитрия Петрова к российскому представительству американской корпорации Apple – «Эппл.рус» и одному из его реселлеров Re:Store. Истец приобрел в сети Re:Store произведенный Apple смартфон iPhone 6s 16GB за 54 тыс. руб., но затем обнаружил, что объем памяти в его устройстве составляет лишь 11,8 ГБ. Разли

Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store Пользователи сети re:Store (входит в состав группы компаний Inventive Retail Group холдинга «Ланит»), сети формата Apple Premium Reseller в России, получили доступ к Apple Pay — безопасному и личному платёжному

Apple - соавтор шедевров С 19 по 24 марта в московском универмаге «Цветной» пройдет выставка «Начните новое», организованная сетью монобрэндовых магазинов re:Store. Выставку «Начните новое» сеть re:Store организует в статусе Apple Premium Reseller, поэтому темой мероприятия стало использование техники Apple для создания произведений изобра

re:Store отмечает юбилей Сеть по торговле техникой Apple – re:Store – отмечает свой десятилетний юбилей. Сеть re:Store – один из первых официальных поставщиков техники Apple в Роосию стартовала в московском ТРЦ «Атриум» с одного фирменного магаз

«1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России «1С-Битрикс: Корпоративный портал» стал единым инфокоммуникационным полем для сотрудников группы компаний Inventive Retail Group, в которую входят 72 магазина re:Store формата Apple Premium Reseller в России и фирменные магазины таких брендов, как Apple‚ Samsung‚ Sony, Lego и Nike в других странах. Системный интегратор Idex Group смог объединить на п

Сеть re:Store начала продажу карт iTunes и App Store Сеть магазинов re:Store начала продажу карт iTunes и App Store. Карты iTunes – это новый удобный способ покупать приложения для iPhone, iPad, а так же музыку и фильмы в iTunes Store. Пользователи интернет-маг

Крупнейшие сети магазинов Samsung в России объединились Сеть торговли электроникой re:Store Retail Group договорилась о приобретении компании «Носимо», известной своей сетью мо

Оборот re:Store Retail Group за первое полугодие 2012 г. вырос на 46% Группа компаний re:Store Retail Group — проект, объединяющий сети монобрендовых магазинов производителей комп

Выручка re:Store Retail Group выросла на 60% по итогам года Группа компаний re:Store Retail Group подвела итоги 2010-2011 финансового года, длившегося с 1 октября 2010 г

Softline построила VPN-инфраструктуру сети магазинов re:Store нии проекта по созданию VPN-инфраструктуры и обеспечению защищенного доступа между офисами компании re:Store. re:Store — крупная сеть фирменных магазинов техники Apple в Европе. Открытие

Юбилей re:Store Retail Group В конце апреля состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею компании re:Store Retail Group. Вот уже 5 лет компания с уникальной организацией работы занимается про

«Альфа-Банк» кредитует покупки в фирменных магазинах Apple, Nokia и Sony покупатель имеет возможность получить экспресс-кредит банка на покупки в магазинах Группы компаний re:Store Retail Group (входит в состав группы компаний ECS Group). Как отмечается, re:Stor

re:Store снизил цены на iPad Сеть магазинов re:Store, российский авторизованный реселлер Apple, объявила о снижении цен на планшетный компьютер Apple iPad первого поколения. Стоимость базовой версии (Wi-Fi, 16 ГБ) снижена с 19990 до 1699

МТС начинает продажи своих продуктов в магазинах re:Store Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о начале продаж тарифов и модемов МТС в фирменных салонах re:Store, официальной сети магазинов Apple Premium Reseller в России. В магазинах re:Store начались продажи комплектов для подключения с актуальными тарифами от оператора — универсальным

Re:Store начал принимать оплату через Chronopay Онлайн-магазин re:Store объявил о том, что предоставил пользователям возможность оплачивать услуги через интернет по банковским картам международных платежных систем VISA, MasterCard, JCB, Diners Club. Проект

re:Store анонсирует начало продаж iPhone Сеть магазинов re:Store аносирует начало официальных продаж iPhone 3G. Продажи первых телефонов начнутся с нуля часов в пятницу, 3 октября, в магазинах re:Store в ТРК «Атриум» (Москва) и на Невском (Са