Получите все материалы CNews по ключевому слову
Inventive Retail Group re:Store реСтор
«реСтор» – сеть магазинов техники Apple, входит Inventive Retail Group.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 14 423 263 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|08.02.2023
|
Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS
Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Street Beat и re:Store. Переход на новую систему позволил повысить прозрачность управления проектами обработки входящих звонков и исходящих обзвонов и одновременно снизить долю участия аутсорсинговой компани
|24.05.2022
|
Официальные продавцы iPhone и MacBook в России начали избавляться от магазинов. Закрыт уже каждый четвертый
Закрытие убыточных re:Store Официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать магазины в России. На это первым обратил внимание «Коммерсант». Технику из закрытых точек re:Store (входит в Inventive Retai
|03.03.2022
|
iPhone вернулись в российские магазины по космическим ценам
Слишком дорогое удовольствие В России временно возобновлены продажи смартфонов iPhone через магазины сети re:Store. 2 марта 2022 г., в день отказа компании Apple работать на российском рынке, они даже не открылись. Спустя сутки сайт сети вернулся к жизни, однако встретил пользователей чрезмерно выс
|07.05.2020
|
В России новейший iPnone SE теперь доступен по подписке
Входящий в Inventive Retail Group официальный реселлер продукции Apple в России re:Store сообщил, что теперь все модели только что вышедшего в продажу iPhone SE доступны по
|06.11.2019
|
В России начали продавать новые iPhone «по подписке» с огромной переплатой
Смартфон «по подписке» Реселлер техники Apple re:Store запустил в России услугу покупки смартфонов iPhone линейки 2019 г. «по подписке». Па
|05.11.2019
|
Re:Store и Forward Leasing запустили новую программу «смартфон как услуга»
С 1 ноября 2019 г. в России действует новый сервис re:Store upgrade, реализованный в партнертсве между компанией Forward Leasing и re:Store
|23.09.2019
|
«Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам
позволяет принимать платежи по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей Банка России. Решение, созданное для мобильных касс на базе операционной системы Android, тестируется совместно с магазинами re:Store. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате и передается в Национальную систему платежных карт, которая генерирует уникальный QR-код. Покупатель через мобильно
|04.09.2019
|
ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
ВТБ и re:Store (входит в группу Inventive Retail Group) объявили о запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП). Клиенты банков, подключенных к сервису, уже осенью смогут совершить покупку по
|15.08.2019
|
Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple
Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и A
|05.06.2019
|
re:Store home приходит в каждый дом
Сеть re:Store объявила о запуске сервиса re:Store home (умный дом). re:Store home – это персонализированный сервис по автоматизации жилых и коммерческих помещений. Система позволяет не
|09.11.2018
|
re:Store сама будет обслуживать технику Apple
Розничная сеть re:Store начала открывать собственные авторизованные сервисные центы Apple re:Store Care. Первый из таких центров открывается в Москве по адресу Ленинградское шоссе 16А в ТЦ «Метрополис»
|09.06.2017
|
В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood
С 5 июня в московских и питерских магазинах re:Store можно приобрести продукцию российского стартапа «МУЛЬТиКУБИК» - семейные портативные кинотеатры Cinemood и умные чехлы с технологией NFC-меток - Cinemood Smart covers.Cinemood - это се
|14.04.2017
|
Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт
Россиянин против Apple Пресненский районный суд начал рассмотрение иска юриста Дмитрия Петрова к российскому представительству американской корпорации Apple – «Эппл.рус» и одному из его реселлеров Re:Store. Истец приобрел в сети Re:Store произведенный Apple смартфон iPhone 6s 16GB за 54 тыс. руб., но затем обнаружил, что объем памяти в его устройстве составляет лишь 11,8 ГБ. Разли
|04.10.2016
|
Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store
Пользователи сети re:Store (входит в состав группы компаний Inventive Retail Group холдинга «Ланит»), сети формата Apple Premium Reseller в России, получили доступ к Apple Pay — безопасному и личному платёжному
|10.03.2016
|
Apple - соавтор шедевров
С 19 по 24 марта в московском универмаге «Цветной» пройдет выставка «Начните новое», организованная сетью монобрэндовых магазинов re:Store. Выставку «Начните новое» сеть re:Store организует в статусе Apple Premium Reseller, поэтому темой мероприятия стало использование техники Apple для создания произведений изобра
|12.11.2015
|
re:Store отмечает юбилей
Сеть по торговле техникой Apple – re:Store – отмечает свой десятилетний юбилей. Сеть re:Store – один из первых официальных поставщиков техники Apple в Роосию стартовала в московском ТРЦ «Атриум» с одного фирменного магаз
|21.08.2013
|
«1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России
«1С-Битрикс: Корпоративный портал» стал единым инфокоммуникационным полем для сотрудников группы компаний Inventive Retail Group, в которую входят 72 магазина re:Store формата Apple Premium Reseller в России и фирменные магазины таких брендов, как Apple‚ Samsung‚ Sony, Lego и Nike в других странах. Системный интегратор Idex Group смог объединить на п
|04.12.2012
|
Сеть re:Store начала продажу карт iTunes и App Store
Сеть магазинов re:Store начала продажу карт iTunes и App Store. Карты iTunes – это новый удобный способ покупать приложения для iPhone, iPad, а так же музыку и фильмы в iTunes Store. Пользователи интернет-маг
|03.10.2012
|
Крупнейшие сети магазинов Samsung в России объединились
Сеть торговли электроникой re:Store Retail Group договорилась о приобретении компании «Носимо», известной своей сетью мо
|01.08.2012
|
Оборот re:Store Retail Group за первое полугодие 2012 г. вырос на 46%
Группа компаний re:Store Retail Group — проект, объединяющий сети монобрендовых магазинов производителей комп
|08.11.2011
|
Выручка re:Store Retail Group выросла на 60% по итогам года
Группа компаний re:Store Retail Group подвела итоги 2010-2011 финансового года, длившегося с 1 октября 2010 г
|23.09.2011
|
Softline построила VPN-инфраструктуру сети магазинов re:Store
нии проекта по созданию VPN-инфраструктуры и обеспечению защищенного доступа между офисами компании re:Store. re:Store — крупная сеть фирменных магазинов техники Apple в Европе. Открытие
|18.05.2011
|
Юбилей re:Store Retail Group
В конце апреля состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею компании re:Store Retail Group. Вот уже 5 лет компания с уникальной организацией работы занимается про
|15.04.2011
|
«Альфа-Банк» кредитует покупки в фирменных магазинах Apple, Nokia и Sony
покупатель имеет возможность получить экспресс-кредит банка на покупки в магазинах Группы компаний re:Store Retail Group (входит в состав группы компаний ECS Group). Как отмечается, re:Stor
|23.03.2011
|
re:Store снизил цены на iPad
Сеть магазинов re:Store, российский авторизованный реселлер Apple, объявила о снижении цен на планшетный компьютер Apple iPad первого поколения. Стоимость базовой версии (Wi-Fi, 16 ГБ) снижена с 19990 до 1699
|17.09.2010
|
МТС начинает продажи своих продуктов в магазинах re:Store
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о начале продаж тарифов и модемов МТС в фирменных салонах re:Store, официальной сети магазинов Apple Premium Reseller в России. В магазинах re:Store начались продажи комплектов для подключения с актуальными тарифами от оператора — универсальным
|26.02.2009
|
Re:Store начал принимать оплату через Chronopay
Онлайн-магазин re:Store объявил о том, что предоставил пользователям возможность оплачивать услуги через интернет по банковским картам международных платежных систем VISA, MasterCard, JCB, Diners Club. Проект
|01.10.2008
|
re:Store анонсирует начало продаж iPhone
Сеть магазинов re:Store аносирует начало официальных продаж iPhone 3G. Продажи первых телефонов начнутся с нуля часов в пятницу, 3 октября, в магазинах re:Store в ТРК «Атриум» (Москва) и на Невском (Са
|04.08.2008
|
Apple со скидкой: в Москве открыт первый "re:Store дисконт"
5 августа в Москве в сети re:Store открывается первый дисконт-магазин. Он расположен в торговом центре «Буденовский». В магазине можно приобрести модели Macintosh и iPod линеек прошлых сезонов со значительной скидкой. П
Inventive Retail Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Семушина Людмила 18 12
|Смыков Тихон 15 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1023 7
|Пантелеев Антон 26 6
|Генс Георгий 76 5
|Генс Филипп 43 5
|Айбашева Анна 98 5
|Кузнецов Андрей 91 4
|Горыня Кирилл 25 4
|Тенишев Андрей 16 4
|Цариковский Андрей 22 4
|Серова Елена 320 4
|Бутман Евгений 29 4
|Захир Максим 22 3
|Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
|Сытин Дмитрий 59 3
|Садовенко Илья 65 2
|Петров Дмитрий 69 2
|Попов Денис 14 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Таран Сергей 42 2
|Гуров Алексей 11 2
|Ананьин Алексей 87 2
|Губанов Андрей 108 2
|Усенко Евгений 7 2
|Попова Мария 141 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Левиков Антон 69 2
|Сафронов Юрий 68 2
|Зайцев Николай 32 2
|Межов Игорь 16 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Алехин Александр 6 2
|Ноготкова Елена 26 2
|Коротков Сергей 7 2
|Якушев Сергей 20 2
|Потапенко Дмитрий 18 2
|Мальцев Тимур 8 2
|Гринкевич Сергей 8 2
|Суслов Владимир 6 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406526, в очереди разбора - 733209.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.