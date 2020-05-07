В России новейший iPnone SE теперь доступен по подписке

Входящий в Inventive Retail Group официальный реселлер продукции Apple в России re:Store сообщил, что теперь все модели только что вышедшего в продажу iPhone SE доступны по подписке в рамках программы re:Store upgrade. Эта программа позволяет клиентам пользоваться новейшими устройствами Apple по цене от 2932 руб. в месяц, с возможностью бесплатного апгрейда после 12 платежей.

Программа re:Store upgrade реализуемая совместно с компанией Forward leasing действует с 1 ноября 2019 г., по ней можно приобрести флагманские модели смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS и iPhone XS Max. Программа доступна во всех магазинах re:Store по всей России.

Оставить заявку на оформление программы re:Store upgrade возможно в сети фирменных магазинов re:Store, а также на сайте подпишись.рф. Процесс рассмотрения занимает одну минуту. После того, как заявка одобрена, можно заказать доставку или получить смартфон, предъявив полученный штрих-код и паспорт в тех магазинах сети, которые открыты. Процесс подписания договора полностью цифровой. Все устройства, участвующие в программе, получают защиту по сертификату сервисной программы Adjusters Pro с возможностью бесплатной однократной замены разбитого экрана в течение одного года.

«Еще одна линейка устройств Apple теперь доступна в России по подписке, а это значит, что еще больше людей смогут пользоваться всегда новыми устройствами за небольшую плату в месяц. Наши клиенты отмечают большую гибкость подписки в сравнении с обычной рассрочкой. Ведь только у нас возможны такие опции, как возврат, обмен на новое или выкуп. Все процессы, от рассмотрения заявки до апгрейда, максимально автоматизированы, благодаря чему проходят быстро и просто», – сказал генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров.

Платежи по программе re:Store upgrade можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте подпишись.рф или в приложении Forward, которое доступно в App Store. Участник программы может бесплатно заменить смартфон на модель из обновленной линейки после 12 платежей или сделать это раньше с доплатой 6900 руб. Остаточную стоимость устройства при этом выплачивать не нужно. При желании клиент может продолжить использование гаджета и после 12 платежей, выкупив его по остаточной стоимости сразу, либо продолжая вносить тот же платеж до погашения суммы выкупной стоимости.