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Apple iPhone 7

СОБЫТИЯ

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01.02.2023 «Мегафон»: Apple iPhone 7 стал самой популярной моделью на вторичном рынке смартфонов

пользователи готовы дать второй шанс флагманским моделям Samsung, iPhone и Xiaomi. Именно эти бренды стали самыми популярными среди восстановленных смартфонов в 2022 г. Лидерство в продажах у модели iPhone 7. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». По итогам 2022 г. iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple
19.03.2019 Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены

Снижение цен iPhone 7 и iPhone 8 должны в ближайшее время подешеветь, сообщает китайский ресурс Expreview со ссылкой на источники в цепочке поставщиков Apple. Это связано с тем, что Apple прекратила выпуск

30.11.2017 В США могут запретить продажу iPhone

ителя чипов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X. В общей сложности Qualcomm обвиняет Apple в нарушении 16 патен
25.10.2017 Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде?

Снижение спроса на iPhone 8/8 Plus по сравнению с iPhone 7/7 Plus свидетельствует о том, что покупатели хотят iPhone X. И это логично. Смотрите
19.10.2017 Прошлогодние флагманы, которые выгодно купить сейчас. Выбор ZOOM

Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus Прошлогодний флагман Apple ожидаемо подешевел после выхода iP
14.08.2017 В 2017 году iPhone 7s может не выйти

м. Именно по этой причине, считает от, Apple не станет в 2017 г. анонсировать новинки под названием iPhone 7s или iPhone 7s Plus. Джон Грубер заявил, что новые смартфоны Apple получат на
27.07.2017 Началось производство iPhone 7s и iPhone 8

пальца.Что еще известно об iPhone 2017 годаСогласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагональ экрана у него буде
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года

дыдущих флагманов, и один — абсолютно новым устройством под кодовым названием «iPhone 8». По поводу iPhone 7s/7s Plus всё и так понятно: чипсет Apple A11 и iOS 11 на борту, более ёмкий аккумуля
26.06.2017 Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM

Дизайн Есть очень хорошая новость: наконец-то «завезут» минимальные околоэкранные рамки, которые в iPhone 7 были просто неприлично большими (cм. нашу статью о смартфонах с лучшим соотношением

20.04.2017 Девять флагманских смартфонов с мощным аккумулятором

Apple iPhone 7 Plus Начиная с iPhone 6 Plus, в Apple признали, что телефон должен нормально держать
19.04.2017 Xiaomi выпустила смартфон «с камерой как у iPhone 7»

елей Xiaomi, сдвоенная камера со всем комплексом технологий фотосъемки превосходит показатели Apple iPhone 7 Plus. Смартфон Xiaomi Mi 6Технические подробности Смартфон Xiaomi Mi 6 в базовой вер
23.03.2017 iPhone стал по-настоящему RED

Новые версии смартфонов Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus красного цвета помогут не только подчеркнуть индивидуальность
22.03.2017 Apple анонсировала iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition

Компания Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition в алюминиевом корпусе ярко-красн
10.02.2017 С iPhone 7 через неделю после покупки облезает краска

«Косметический» брак iPhone 7С корпуса черных iPhone 7 после нескольких дней эксплуатации облезает краска, утверждают пользователи аппарато
02.02.2017 Ночь в объективе iPhone 7

Apple поделилась результатами акции «Одна ночь, снятая на iPhone 7» в которой поучаствовали многие известные фотографы, включая наших соотечественников
31.01.2017 Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото

у фотографов, которые помогли запечатлеть жизнь от заката до рассвета, используя возможности камеры iPhone 7, которая позволяет делать чёткие снимки в условиях низкой освещённости. Люди, достоп
19.01.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2017 года

Apple iPhone 7S/7S Plus По логике последних лет, в сентябре 2017 года на смену iPhone 7 и iPhone 7 Plus должны прийти обновленные версии 7S и 7S Plus. Скорее всего,

16.01.2017 Самые популярные смартфоны 2016 года

тысяч рублей? Тем не менее, в категории смартфонов дороже 30 000 рублей лидеры предсказуемы — новый iPhone 7 традиционно делит первые места с Samsung, а вот их версии с увеличенной диагональю о
11.01.2017 Названы самые мощные смартфоны 2016 года

iPhone 7 – самый мощный смартфон на рынке iPhone 7 Plus является самым мощным смартфоном 2016 г., говорится в новом рейтинге разработчи
27.12.2016 Apple готовит iPhone нового размера

Новая модель iPhone 7 будет иметь 5-дюймовый экран Компания Apple намерена выпустить новую 5-дюймовую моде
14.12.2016 iPhone в России резко упал в цене

iPhone 7 Plus подешевел у ритейлеровЦена на iPhone 7 Plus в России упала на p10 тыс. с момента старта продаж в сентябре 2016 г. В онлайн-
02.12.2016 Спрос на iPhone 7 рухнул. Apple сокращает производство на 5 миллионов

Сокращение заказа на iPhone 7Apple сокращает заказы на производство iPhone 7 в связи с падением спроса на эту модель. Об этом со ссылкой на источники среди тайва
24.11.2016 Названа цена будущего iPhone 8

На замену iPhone 7 Эксперты китайской компании KGI Securities (дочернее предприятие крупнейшей финансов
10.11.2016 Новый iPhone 7 взорвался от падения на землю. Фото

Сага о взрывах, очередной эпизодОб очередном случае взрыва смартфона iPhone 7 Plus сообщили из провинции Юньнань в юго-западной части Китая. Почти новый, купленны
07.11.2016 Для МВД выпущен пуленепробиваемый iPhone 7 за 224 тыс. рублей

альянскими корнями Caviar сообщил о выпуске новой брендированной модели смартфона Forza МВД на базе iPhone 7. Как рассказали CNews в компании, выпуск новинки приурочен к празднуемому в России 1
26.10.2016 Apple iPhone 7 Plus и другие: для чего телефонам две камеры?

сбоку, а также голосовыми командами и жестами. На экране расположена пиктограмма, нажатием на которую пользователь может быстро переключить режимы из стандартного в широкоформатный и обратно. А вот в iPhone 7 Plus (смотрите наш обзор) в качестве второго модуля используется телеобъектив, а не «ширик»: у первой камеры 12 Мп фокусное расстояние равно 28 мм, а у второй — 56 мм, то есть имеется

24.10.2016 В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7

ФАС проверяет цены на iPhone 7 и 7 Plus Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверяет цены на iPhone
24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло?

Рынок не готов Мы уже писали в отчёте по презентации Apple, да и в обзоре iPhone 7 Plus, что как ни крути, отказ от этого разъёма — шаг назад. Да, Bluetooth-наушники о
21.10.2016 Взорвавшийся iPhone 7 сжег автомобиль. Видео

iPhone 7 сжег автомобиль Взорвавшийся iPhone 7 стал причиной пожара, уничтожившего автомобиль его владельца. Смартфон был куплен за неделю до происшествия. Пользователь утверждает, что iPhone не получал механических повреждений и з
12.10.2016 iPhone 7 взорвался в руках владельца и поранил его лицо

Две половинки Apple В китайских онлайн-СМИ появилось видео, главным героем которого стал мужчина, утверждающий, что в его руках взорвался iPhone 7. Как пишет China Daily, житель округа Чжэнчжоу в провинции Хэнань рассказал, что он снимал видео на свой смартфон, гаджет внезапно взорвался, фактически разорвавшись при этом на две ча
11.10.2016 Обзор Apple iPhone 7 Plus: действительно лучше обычной «семерки»?

К сожалению, младшую версию, iPhone 7, мы не имели пока возможности протестировать. Поэтому в рассуждениях будем отталкива
10.10.2016 В бюджетную версию нового iPhone 7 Apple ставит «заторможенную» память

Медленный модуль памяти на базовом iPhone 7 Модуль памяти iPhone 7 с объемом памяти 32 ГБ работает в несколько раз медлен
06.10.2016 iPhone 7 выжил после подключения «флешки-убийцы», сжигающей любую электронику. Видео

iPhone 7 выдержал подключение «флешки-убийцы» iPhone 7 выдерживает прямое подключение «флешки-убийцы» USB Killer 2.0 – он не перестает работать, хотя порт Lightning на устройстве сгорает. Это выяснил пользователь интернета EverythingAppleP
04.10.2016 iPhone 7 полностью провалил тест на время работы

ританский портал потребительской информации Wich? обнародовал результаты тестирования батареи Apple iPhone 7, сравнив их с данными трех основных конкурентов смартфона. Смартфон прошел два испыт
26.09.2016 В России выпущен iPhone 7 за полмиллиона долларов. Фото

iPhone 7 за p32 млнРоссийская компания Gresso изготовила три экземпляра Apple iPhone 7 стоимостью $500 тыс. каждый (почти p32 млн). Устройства получили название iPhone

23.09.2016 Покупатели новых iPhone 7 массово жалуются на проблемы с динамиком

Владельцы iPhone 7 жалуются на качество звука Пользователи iPhone 7 и 7 Plus жалуются на плохое

20.09.2016 В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7

43 смартфона iPhone 7 «для личного пользования» В московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками таможенн
19.09.2016 iPhone 7 - не помеха гитаристу

Новый гитарный интерфейс iRig HD 2 от компании IK Multimedia готов работать со смартфонами Apple iPhone 7, имея в комплекте шнур с разъёмом Lighting и выделенное гнездо для наушников 3,5-мм. IK Multimedia iRig HD 2 – это наследник успешного гитарного интерфейса iRig HD. В его портати
19.09.2016 Владельцы iPhone 7 жалуются на странное шипение внутри смартфона. Видео

Странный звук в iPhone 7В Сети появилось много жалоб от владельцев Apple iPhone 7 и 7 Plus на странное шипение внутри их смартфона, возникающее под высокой нагрузкой.
15.09.2016 Самые ожидаемые смартфоны последнего квартала 2016 года

Apple iPhone 7 и Apple iPhone 7 Plus Когда появится в России: 23 сентября В начале сентября


Публикаций - 289, упоминаний - 509

Apple iPhone 7 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 235
Samsung Electronics 11064 94
Huawei 4676 52
Xiaomi - Сяоми 2231 38
LG Electronics 3735 34
Google LLC 12688 32
Qualcomm Technologies 1974 24
X Corp - Twitter 2938 20
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 19
HTC Corporation 1512 19
Intel Corporation 12811 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
МегаФон 10742 14
Sony 6739 13
Leica Camera 282 12
Microsoft Corporation 25775 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
BBK OnePlus 298 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Lenovo Group 2446 9
ZTE Corporation 800 9
Lenovo Motorola 3566 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
LeEco - LeTV 61 8
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Telegram Group 2940 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 4
Nintendo 823 4
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Связной ГК 1401 20
KGI Securities 50 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Евросеть 1421 10
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
Perla Penna 6 5
Carl Zeiss AG 307 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ferrari NV 159 3
Резонанс НПП 407 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Barclays 122 2
Pandao 24 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
eBay Inc 1640 2
BMW Group 482 2
Visa International 1993 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Sequoia Capital 115 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
U.S. USITC - U.S. International Trade Commission 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 259
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 104
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 99
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 91
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 56
Наушники - Headphones 4478 50
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 45
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 45
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 45
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 37
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 36
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 27
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 27
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IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 26
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 25
Lightning 240 24
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 23
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 23
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 23
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 230
Apple iPhone 6 4861 117
Apple iOS 8583 70
Apple iPhone 8 189 68
Google Android 15243 63
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 52
Apple iPhone 5 783 46
Apple iPad 4011 45
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 44
Samsung Galaxy Note 702 41
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 40
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 34
Samsung Galaxy 1035 33
Apple Touch ID 298 32
Apple iPhone 11 290 29
Apple iPhone 4 800 28
Apple iPad Pro 320 26
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 26
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 25
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 25
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