«Мегафон»: Apple iPhone 7 стал самой популярной моделью на вторичном рынке смартфонов пользователи готовы дать второй шанс флагманским моделям Samsung, iPhone и Xiaomi. Именно эти бренды стали самыми популярными среди восстановленных смартфонов в 2022 г. Лидерство в продажах у модели iPhone 7. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». По итогам 2022 г. iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple

Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены Снижение цен iPhone 7 и iPhone 8 должны в ближайшее время подешеветь, сообщает китайский ресурс Expreview со ссылкой на источники в цепочке поставщиков Apple. Это связано с тем, что Apple прекратила выпуск

В США могут запретить продажу iPhone ителя чипов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X. В общей сложности Qualcomm обвиняет Apple в нарушении 16 патен

Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде? Снижение спроса на iPhone 8/8 Plus по сравнению с iPhone 7/7 Plus свидетельствует о том, что покупатели хотят iPhone X. И это логично. Смотрите

Прошлогодние флагманы, которые выгодно купить сейчас. Выбор ZOOM Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus Прошлогодний флагман Apple ожидаемо подешевел после выхода iP

В 2017 году iPhone 7s может не выйти м. Именно по этой причине, считает от, Apple не станет в 2017 г. анонсировать новинки под названием iPhone 7s или iPhone 7s Plus. Джон Грубер заявил, что новые смартфоны Apple получат на

Началось производство iPhone 7s и iPhone 8 пальца.Что еще известно об iPhone 2017 годаСогласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагональ экрана у него буде

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года дыдущих флагманов, и один — абсолютно новым устройством под кодовым названием «iPhone 8». По поводу iPhone 7s/7s Plus всё и так понятно: чипсет Apple A11 и iOS 11 на борту, более ёмкий аккумуля

Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM Дизайн Есть очень хорошая новость: наконец-то «завезут» минимальные околоэкранные рамки, которые в iPhone 7 были просто неприлично большими (cм. нашу статью о смартфонах с лучшим соотношением

Девять флагманских смартфонов с мощным аккумулятором Apple iPhone 7 Plus Начиная с iPhone 6 Plus, в Apple признали, что телефон должен нормально держать

Xiaomi выпустила смартфон «с камерой как у iPhone 7» елей Xiaomi, сдвоенная камера со всем комплексом технологий фотосъемки превосходит показатели Apple iPhone 7 Plus. Смартфон Xiaomi Mi 6Технические подробности Смартфон Xiaomi Mi 6 в базовой вер

iPhone стал по-настоящему RED Новые версии смартфонов Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus красного цвета помогут не только подчеркнуть индивидуальность

Apple анонсировала iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition Компания Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition в алюминиевом корпусе ярко-красн

С iPhone 7 через неделю после покупки облезает краска «Косметический» брак iPhone 7С корпуса черных iPhone 7 после нескольких дней эксплуатации облезает краска, утверждают пользователи аппарато

Ночь в объективе iPhone 7 Apple поделилась результатами акции «Одна ночь, снятая на iPhone 7» в которой поучаствовали многие известные фотографы, включая наших соотечественников

Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото у фотографов, которые помогли запечатлеть жизнь от заката до рассвета, используя возможности камеры iPhone 7, которая позволяет делать чёткие снимки в условиях низкой освещённости. Люди, достоп

Самые ожидаемые смартфоны 2017 года Apple iPhone 7S/7S Plus По логике последних лет, в сентябре 2017 года на смену iPhone 7 и iPhone 7 Plus должны прийти обновленные версии 7S и 7S Plus. Скорее всего,

Самые популярные смартфоны 2016 года тысяч рублей? Тем не менее, в категории смартфонов дороже 30 000 рублей лидеры предсказуемы — новый iPhone 7 традиционно делит первые места с Samsung, а вот их версии с увеличенной диагональю о

Названы самые мощные смартфоны 2016 года iPhone 7 – самый мощный смартфон на рынке iPhone 7 Plus является самым мощным смартфоном 2016 г., говорится в новом рейтинге разработчи

Apple готовит iPhone нового размера Новая модель iPhone 7 будет иметь 5-дюймовый экран Компания Apple намерена выпустить новую 5-дюймовую моде

iPhone в России резко упал в цене iPhone 7 Plus подешевел у ритейлеровЦена на iPhone 7 Plus в России упала на p10 тыс. с момента старта продаж в сентябре 2016 г. В онлайн-

Спрос на iPhone 7 рухнул. Apple сокращает производство на 5 миллионов Сокращение заказа на iPhone 7Apple сокращает заказы на производство iPhone 7 в связи с падением спроса на эту модель. Об этом со ссылкой на источники среди тайва

Названа цена будущего iPhone 8 На замену iPhone 7 Эксперты китайской компании KGI Securities (дочернее предприятие крупнейшей финансов

Новый iPhone 7 взорвался от падения на землю. Фото Сага о взрывах, очередной эпизодОб очередном случае взрыва смартфона iPhone 7 Plus сообщили из провинции Юньнань в юго-западной части Китая. Почти новый, купленны

Для МВД выпущен пуленепробиваемый iPhone 7 за 224 тыс. рублей альянскими корнями Caviar сообщил о выпуске новой брендированной модели смартфона Forza МВД на базе iPhone 7. Как рассказали CNews в компании, выпуск новинки приурочен к празднуемому в России 1

Apple iPhone 7 Plus и другие: для чего телефонам две камеры? сбоку, а также голосовыми командами и жестами. На экране расположена пиктограмма, нажатием на которую пользователь может быстро переключить режимы из стандартного в широкоформатный и обратно. А вот в iPhone 7 Plus (смотрите наш обзор) в качестве второго модуля используется телеобъектив, а не «ширик»: у первой камеры 12 Мп фокусное расстояние равно 28 мм, а у второй — 56 мм, то есть имеется

В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7 ФАС проверяет цены на iPhone 7 и 7 Plus Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверяет цены на iPhone

Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло? Рынок не готов Мы уже писали в отчёте по презентации Apple, да и в обзоре iPhone 7 Plus, что как ни крути, отказ от этого разъёма — шаг назад. Да, Bluetooth-наушники о

Взорвавшийся iPhone 7 сжег автомобиль. Видео iPhone 7 сжег автомобиль Взорвавшийся iPhone 7 стал причиной пожара, уничтожившего автомобиль его владельца. Смартфон был куплен за неделю до происшествия. Пользователь утверждает, что iPhone не получал механических повреждений и з

iPhone 7 взорвался в руках владельца и поранил его лицо Две половинки Apple В китайских онлайн-СМИ появилось видео, главным героем которого стал мужчина, утверждающий, что в его руках взорвался iPhone 7. Как пишет China Daily, житель округа Чжэнчжоу в провинции Хэнань рассказал, что он снимал видео на свой смартфон, гаджет внезапно взорвался, фактически разорвавшись при этом на две ча

Обзор Apple iPhone 7 Plus: действительно лучше обычной «семерки»? К сожалению, младшую версию, iPhone 7, мы не имели пока возможности протестировать. Поэтому в рассуждениях будем отталкива

В бюджетную версию нового iPhone 7 Apple ставит «заторможенную» память Медленный модуль памяти на базовом iPhone 7 Модуль памяти iPhone 7 с объемом памяти 32 ГБ работает в несколько раз медлен

iPhone 7 выжил после подключения «флешки-убийцы», сжигающей любую электронику. Видео iPhone 7 выдержал подключение «флешки-убийцы» iPhone 7 выдерживает прямое подключение «флешки-убийцы» USB Killer 2.0 – он не перестает работать, хотя порт Lightning на устройстве сгорает. Это выяснил пользователь интернета EverythingAppleP

iPhone 7 полностью провалил тест на время работы ританский портал потребительской информации Wich? обнародовал результаты тестирования батареи Apple iPhone 7, сравнив их с данными трех основных конкурентов смартфона. Смартфон прошел два испыт

В России выпущен iPhone 7 за полмиллиона долларов. Фото iPhone 7 за p32 млнРоссийская компания Gresso изготовила три экземпляра Apple iPhone 7 стоимостью $500 тыс. каждый (почти p32 млн). Устройства получили название iPhone

Покупатели новых iPhone 7 массово жалуются на проблемы с динамиком Владельцы iPhone 7 жалуются на качество звука Пользователи iPhone 7 и 7 Plus жалуются на плохое

В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7 43 смартфона iPhone 7 «для личного пользования» В московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками таможенн

iPhone 7 - не помеха гитаристу Новый гитарный интерфейс iRig HD 2 от компании IK Multimedia готов работать со смартфонами Apple iPhone 7, имея в комплекте шнур с разъёмом Lighting и выделенное гнездо для наушников 3,5-мм. IK Multimedia iRig HD 2 – это наследник успешного гитарного интерфейса iRig HD. В его портати

Владельцы iPhone 7 жалуются на странное шипение внутри смартфона. Видео Странный звук в iPhone 7В Сети появилось много жалоб от владельцев Apple iPhone 7 и 7 Plus на странное шипение внутри их смартфона, возникающее под высокой нагрузкой.